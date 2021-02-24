Трейлер фильма "Плохие дороги" Ворожбит появился в сети

 
Ексклюзивы
1/5
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 225
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1386
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3573
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 270
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 864
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
9 Просмотров: 2223
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 522
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 486
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1395
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 819
Фото
Все фото
5
6
4
3
6
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Сыграл музыку над местами расстрелов Героев Небесной сотни
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Видео
Все видео
Трейлер фильма "Плохие дороги" Ворожбит появился в сети
Трейлер фильма "Плохие дороги" Ворожбит появился в сети
Забужко рассказала о новом романе
Забужко рассказала о новом романе
"Украинский Моргенштерн" издал "Лучший альбом года"
"Украинский Моргенштерн" издал "Лучший альбом года"
Берлинский квинтет выпускает сингл на украинском спиванку
Берлинский квинтет выпускает сингл на украинском спиванку
5 украинских артистов, о которых будут говорить в этом году
5 украинских артистов, о которых будут говорить в этом году
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 423
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1395
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 702
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 522
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1908
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
Просмотров: 585
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
среда, 24 февраля 2021 15:34

Трейлер фильма "Плохие дороги" Ворожбит появился в сети

  Комментировать
Автор: Arthouse Traffic
  Актер Юрий Кулинич в фильме "Плохие дороги" сыграл боевика. Держит в плену киевскую журналистку. Ее воплотила Марина Климова. Ленту будут показывать в украинских кинотеатрах с 1 апреля
Актер Юрий Кулинич в фильме "Плохие дороги" сыграл боевика. Держит в плену киевскую журналистку. Ее воплотила Марина Климова. Ленту будут показывать в украинских кинотеатрах с 1 апреля

Трейлер драмы "Плохие дороги" режиссера Натальи Ворожбит представили в сети. Призер Венецианского кинофестиваля от автора сериала "Поймать Кайдаша" выходит в прокат 1 апреля.

Фильм содержит 5 новелл о жителях Донбасса и украинских военных. Местный директор школы пьяным пересекает блокпост, вступает в конфликт с бойцами. Женщина-врач везет домой тело убитого командира с фронта. Пара крестьян требует деньги у женщины, которая сбила автомобилем их курицу. 3 девушки ждут своих парней - солдат ВСУ - на автобусной остановке полуразрушенной городской площади. Сепаратист берет в плен журналистку, издевается над ней, по сюжету.

Главные роли исполнили Юрий Кулинич, Оксана Черкашина, Зоя Барановская, Марина Климова, Анна Жураковская и Игорь Колтовский

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нигде не хочется так любить, как на войне - режиссер фильма "Плохие дороги"

"Плохие дороги" - режиссерский дебют драматурга и сценариста Натальи Ворожбит. В основе сюжета - истории военных и гражданских из прифронтовой зоны.

В кадре нет военных действий. Есть последствия. И параллельное существование с войной людей, многие из которых не осознают, что происходит

"Истории разные, но объединены плохими дорогами войны и привоенными территориями в буквальном и переносном смысле, - говорит Наталья Ворожбит в интервью журналу "Країна". - С одной стороны, у нас плохие дороги везде, особенно на Донбассе после боевых действий. А с другой, персонажи оказываются на распутье. Должны делать выбор, часто между плохим и непонятным. Их личные судьбы тяжелые. Потому что находятся в зоне ужасных событий. Не знают, наступит ли их завтра, выйдут ли на правильную дорогу.

В кадре нет военных действий. Есть последствия. И параллельное существование с войной людей, многие из которых не осознают, что происходит. На войне более-менее все понятно: кто враг, куда стрелять. А здесь серая зона, непонятно - кто чужой, кто свой. Повышается уровень недоверия ко всем, и ты хватаешься за стереотипы, потому что нужно во что-то верить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Развенчают советские мифы о Донбассе

Кино жесткое и тяжелое. Как еще докричаться до зрителя? Хотя это далеко от ужасов, происходящих на самом деле на войне. Мы сглаживали углы. Но не стали убирать совсем на потребность публики.

Хотелось снять максимально реалистично. Чтобы у людей было ощущение, что подглядывают за реальной жизнью

Войну часто романтизируют. Особенно, когда к ней не имеют отношения. Не задумываются над тем, что происходит с психикой военных, какими они становятся, возвращаются. Воинственность в определенной степени бывает брутальная, привлекательная, сексуальная. Но предел легко нарушается - и начинается ад.

Хотелось снять максимально реалистично. Чтобы у людей было ощущение, что подглядывают за реальной жизнью. Актеры должны были естественно себя вести. Общаться на языке, на котором говорил бы их персонаж. Если он с востока, то на русском. Если нет, то на украинском. И с использованием диалектов, суржика, ругательств. В жизни люди редко говорят правильно, если в кино иначе - доверие к истории пропадает".

Бюджет ленты - 11,5 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильму о Донбассе дали награду Венецианского кинофестиваля

Мировая премьера фильма состоялась в сентябре прошлого года в программе "Неделя критики" Венецианского кинофестиваля. Получил приз Веронского киноклуба как "наиболее инновационная картина в конкурсе".

Украинская премьера прошла в октябре на фестивале "Киевская неделя критики". Наталья Ворожбит получила национальную премию кинокритиков "Киноколо" в категории "Открытие года". А актеров Юрия Кулинича и Оксану Черкашину признали лучшими в соответствующих категориях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трейлер фильма "Плохие дороги" Ворожбит появился в сети». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Аэропорт назвали в честь римского рода

Начали строительство канала, который соединяет 2 океана

Никогда не работал ради денег: 10 советов от Стива Джобса

Украинский полковник попал в засаду и застрелился

Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера

Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника

Узаконили рождение от троих родителей

Команданте подал в отставку

Союзники начали наземную операцию

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 17280
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список Просмотров: 14535
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
4
 Просмотров: 8496
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 8091
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот удивила эротическим фото
"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
9
 Просмотров: 7263
Культура
Міла Куніс зіграє в екранізації бестселера
Міла Куніс зіграє в екранізації бестселера Просмотров: 144
Актер единственного художественного фильма о Лесе Украинке душил себя шарфом под простыней
Актер единственного художественного фильма о Лесе Украинке душил себя шарфом под простыней
 Просмотров: 414
Вместо Шерлока преступления раскрывали дети
Вместо Шерлока преступления раскрывали дети Просмотров: 234
Раскрыли секрет надписи на картине Мунка "Крик"
Раскрыли секрет надписи на картине Мунка "Крик" Просмотров: 459
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
5
 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
9
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
5
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
2
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
1
Цена Bitcoin падает после рекордного роста
Голосов: 40
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть