Трейлер фильма "Плохие дороги" Ворожбит появился в сети

Автор: Arthouse Traffic Актер Юрий Кулинич в фильме "Плохие дороги" сыграл боевика. Держит в плену киевскую журналистку. Ее воплотила Марина Климова. Ленту будут показывать в украинских кинотеатрах с 1 апреля

Трейлер драмы "Плохие дороги" режиссера Натальи Ворожбит представили в сети. Призер Венецианского кинофестиваля от автора сериала "Поймать Кайдаша" выходит в прокат 1 апреля.

Фильм содержит 5 новелл о жителях Донбасса и украинских военных. Местный директор школы пьяным пересекает блокпост, вступает в конфликт с бойцами. Женщина-врач везет домой тело убитого командира с фронта. Пара крестьян требует деньги у женщины, которая сбила автомобилем их курицу. 3 девушки ждут своих парней - солдат ВСУ - на автобусной остановке полуразрушенной городской площади. Сепаратист берет в плен журналистку, издевается над ней, по сюжету.

Главные роли исполнили Юрий Кулинич, Оксана Черкашина, Зоя Барановская, Марина Климова, Анна Жураковская и Игорь Колтовский

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нигде не хочется так любить, как на войне - режиссер фильма "Плохие дороги"

"Плохие дороги" - режиссерский дебют драматурга и сценариста Натальи Ворожбит. В основе сюжета - истории военных и гражданских из прифронтовой зоны.

В кадре нет военных действий. Есть последствия. И параллельное существование с войной людей, многие из которых не осознают, что происходит

"Истории разные, но объединены плохими дорогами войны и привоенными территориями в буквальном и переносном смысле, - говорит Наталья Ворожбит в интервью журналу "Країна". - С одной стороны, у нас плохие дороги везде, особенно на Донбассе после боевых действий. А с другой, персонажи оказываются на распутье. Должны делать выбор, часто между плохим и непонятным. Их личные судьбы тяжелые. Потому что находятся в зоне ужасных событий. Не знают, наступит ли их завтра, выйдут ли на правильную дорогу.

В кадре нет военных действий. Есть последствия. И параллельное существование с войной людей, многие из которых не осознают, что происходит. На войне более-менее все понятно: кто враг, куда стрелять. А здесь серая зона, непонятно - кто чужой, кто свой. Повышается уровень недоверия ко всем, и ты хватаешься за стереотипы, потому что нужно во что-то верить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Развенчают советские мифы о Донбассе

Кино жесткое и тяжелое. Как еще докричаться до зрителя? Хотя это далеко от ужасов, происходящих на самом деле на войне. Мы сглаживали углы. Но не стали убирать совсем на потребность публики.

Хотелось снять максимально реалистично. Чтобы у людей было ощущение, что подглядывают за реальной жизнью

Войну часто романтизируют. Особенно, когда к ней не имеют отношения. Не задумываются над тем, что происходит с психикой военных, какими они становятся, возвращаются. Воинственность в определенной степени бывает брутальная, привлекательная, сексуальная. Но предел легко нарушается - и начинается ад.

Хотелось снять максимально реалистично. Чтобы у людей было ощущение, что подглядывают за реальной жизнью. Актеры должны были естественно себя вести. Общаться на языке, на котором говорил бы их персонаж. Если он с востока, то на русском. Если нет, то на украинском. И с использованием диалектов, суржика, ругательств. В жизни люди редко говорят правильно, если в кино иначе - доверие к истории пропадает".

Бюджет ленты - 11,5 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильму о Донбассе дали награду Венецианского кинофестиваля

Мировая премьера фильма состоялась в сентябре прошлого года в программе "Неделя критики" Венецианского кинофестиваля. Получил приз Веронского киноклуба как "наиболее инновационная картина в конкурсе". Украинская премьера прошла в октябре на фестивале "Киевская неделя критики". Наталья Ворожбит получила национальную премию кинокритиков "Киноколо" в категории "Открытие года". А актеров Юрия Кулинича и Оксану Черкашину признали лучшими в соответствующих категориях.