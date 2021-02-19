Развенчают советские мифы о Донбассе

Автор: facebook.com Миссия фильма "ЕвроДонбасс" - рассказать настоящую историю региона. Будет базироваться на историях реальных людей. Как потомков иностранцев на Донбассе, так и академических исследователей, изучающих его историю

Режиссер Корней Грицюк и продюсер Анна Паленчук начали работу над документальным фильмом "ЕвроДонбасс". Расскажет о европейской истории Востока Украины.

Лента призвана развенчать советские мифы и показать, что более 100 лет назад Донбасс был неотъемлемой составляющей экономики Европы.

По словам создателей, немало городов и поселков Донецкой и Луганской областей, например, Лисичанск, Константиновка, Дружковка, Новгородское основали иностранцы из Бельгии, Германии, Англии и Франции. В конце XIX в. они посреди степи построили заводы и металлургические комбинаты. Сделали регион одним из самых развитых в Европе. Большинство данных об этом периоде уничтожила советская власть, но много зданий того времени сохранены.

Авторы проекта собирают информацию в архивах Украины и других стран. Общаются с потомками европейцев, которые принимали участие в развитии Донбасса, и экспертами, пытаясь воссоздать ход событий того времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе идет война за независимость Украины - режиссер фильма "Поезд Киев - Война"

"Я родился в Донецке и меня волнует все, что сегодня происходит на Донбассе, - говорит режиссер Корней Грицюк. - Хочется не только вернуть землякам их историю, но и поделиться ею со всеми украинцами.

К сожалению, советские и постсоветские мифы о героях-рабочих коммунистической индустриализации, бандитах Донбасса, "жителях особого региона" или потомках "царских зэков" глубоко укоренились как мифологемы. Я уверен, что важно открыть эту территорию не только для местных, а изменить в целом отношение к ней. Это наша украинская земля, которая была искусственно русифицирована, а ее населению десятилетиями навязывали пророссийские нарративы.

Мы сделаем объективный исторический документальный фильм. И попробуем найти ответы не только на вопросы современности, но и на то, что нам делать в будущем".

Проект стал одним из победителей 14-го конкурсного отбора Госкино.

Продолжается поиск героев для фильма. Основной съемочный период запланирован на весну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сняли фильм о принудительной депортации украинцев

Дебютная полнометражная работа Корнея Грицюка вышла 2018-го. Это псевдодокументальный фильм "2020. Безлюдная страна". По сюжету, в Украине остались жить 8 человек. Остальные - выехали на заработки. В прошлом году режиссер презентовал документальную картину "Поезд Киев-Война". 30 раз проехал поездом из столицы в Константиновку Донецкой области, за 30 км от серой зоны. Общался с пассажирами и работниками железной дороги - жителями Донбасса и переселенцами. Провел более 300 интервью.