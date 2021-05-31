Топ-10 украинских фильмов, которые покажут на 50-м кинофестивале "Молодость"

Актриса Наталья Бабенко в биографической драме "Пульс" легкоатлетка Оксана Ботурчук. Чтобы максимально вжиться в роль, тренировалась полгода по программе подготовки профессиональных спортсменов. Ленту покажут на кинофестивале "Молодость". фото: facebook.com

50-й юбилейный Киевский международный кинофестиваль "Молодость" проходит с 29 мая по 6 июня. Проходит в кинотеатрах и онлайн. Запланировано более 200 премьер.

Предлагаем десятку интересных украинских фильмов, на которые стоит обратить внимание.

"Я работаю на кладбище" - реж. Алексей Тараненко

Бывший архитектор Саша сбежал от жизни и нашел тихую работу на кладбище. Работает менеджером фирмы, занимающейся установкой надгробий. Надеется, там его мало кто будет беспокоить. Но каждый день приходят непростые клиенты, каждый из которых переживает горе. Однако Саша полон иронии и цинизма. Однажды его 14-летняя дочь решает вернуть отца в свою жизнь.

Фильм сняли по мотивам одноименного сборника рассказов писателя и блогера Павла Белянского.

"Это трагикомедия, где глубоко трагические вещи тесно переплетаются с комическими. Эти междужанровые качели всегда привлекают аудиторию. История является профессиональной драмой о людях не слишком популярных профессий - всех, кто работает на кладбище. Сама тема помогает заинтересовать зрителей чем-то, чего они никогда и нигде не видели. Несмотря на тему потери и ее принятия, фильм - о жизни. Рассказывает, что она короткая и удивительная, что все имеет свой конец, и смерть является частью жизни. Что мы живы, пока еще любим. Никто не исчезает, пока о них помнят. В своем горе нам главное не забывать о живых людях, которые так нуждаются в нашей любви", - говорит режиссер Алексей Тараненко.

1 июня - 16:00, кинотеатр "Жовтень"

2 июня - 10:30, кинотеатр "Жовтень"

"Пульс" - реж. Сергей Чеботаренко

Легкоатлетка Оксана из Никополя мечтает принять участие в Олимпийских играх. Ее спортивная карьера только начинается, но девушка демонстрирует хорошие результаты. Однако попадает в автомобильную аварию. Получает травмы и почти теряет зрение. Тем не менее не собирается сдаваться и стремится доказать, что на пути к мечте не существует препятствий.

Драму создали на основе истории паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук. Консультировала авторов при написании сценария. Работала с актерами и съемочной группой, чтобы максимально точно воспроизвести реальные тренировки профессиональных спортсменов и нюансы, связанные с моторикой и поведением человека, частично потерявшего зрение.

"Это кино о борьбе, воле и достижении невероятных высот. Для меня имеет особое значение, что базируется на биографии нашей спортсменки. Искал по-настоящему интересный материал, который бы мотивировал людей и даровал им надежду. История Оксаны Ботурчук была реальной, драматической и героической с самого начала. Фильмом также пытаемся рассказать о толерантности в обществе, что нужно быть добрее и внимательнее к людям с проблемами здоровья", - говорит режиссер Сергей Чеботаренко.

2 июня - 20:00, кинотеатр "Оскар"

"Нетерпимость" - реж. Станислав Битюцкий

В 1890-м в одном из полесских сел при загадочных обстоятельствах умирает мужчина. Местные обвиняют его жену - молодую знахарку. Выгоняют из села. Когда приходит сильная непогода, крестьяне решают, что это знахарка наслала проклятие. Находят в лесу и сжигают как ведьму. Однако прежде чем сделать это, отправляют к ней священника на последний разговор.

"Наш фильм - реконструкция этой встречи, последней для каждого из них, через отрывочные воспоминания, оставленные пастором. Это попытка через историю взглянуть на современность. На время, где до боли много нетерпимости, в частности к любому, кто отличается от тебя. А также переосмысление жанра хоррор, с которым в украинском кино всегда были большие трудности. В отличие от классических фильмов ужасов, зло здесь не имеет какой потусторонней или фантастической формы, а оказывается частью человеческой природы или воображения, имея человеческое лицо", - говорит режиссер Станислав Битюцкий.

3 июня - 15:30, кинотеатр "Жовтень"

3 июня - 20:40, KINO42

6 июня - 15:30, кинотеатр "Жовтень"

"Женщины, которые играют в игры" - реж. Надежда Парфан

Лента рассказывает о лауреатках премии Women in Arts 2021, которую ежегодно проводят ООН Женщины в Украине и Украинский институт. Это коллективный портрет семи представительниц отечественной культуры. Героинями стали писательница София Андрухович, культурная журналистка Вера Балдинюк, диригентка Оксана Лынив, театральная режиссерка Тамара Трунова, художница Алина Клейтман, культурная менеджерка Юлия Федив и кинорежиссерка Ирина Цилык.

"Вырасти в нашей стране мужчиной, который видит женщину ровней себе - невозможно. Можно только вырастить это понимание в себе. Феминизм - глобальный тренд. Рано или поздно и церковь скажет, что Еву создали одновременно с Адамом. Но пока должны заниматься положительной дискриминацией и "подсвечивать" роль женщин. Один из примеров - премия Women in Arts как способ напомнить, что роль женщины в культуре - не только быть музой или служанкой художника. Она и сама может творить. В фильме Надежды Парфан победительницы рассказывают об играх, в которые они играли в детстве и в которые играют сейчас. А на самом деле - о себе", - говорит кинокритик Дмитрий Сидоренко.

6 июня - 11:00, кинотеатр "Жовтень"

6 июня - 17:00, Арка дружбы народов

"Территория пустых окон" - реж. Зоя Лактионова

Вторая мировая и работа на заводе стали причиной переезда семьи матери режиссерки в Мариуполь. Война с Россией и экологические последствия деятельности завода играют определяющую роль в ее дальнейшей жизни.

"Фильм начинается с хроники послевоенного Мариуполя. Город-завод на берегу моря должен был возродиться заново из руин. В современном Мариуполе, который в 2014-2015 годах находился под обстрелами, живут родители постановщицы, которые не оставили город несмотря на опасность. Камера Лактионовой нащупывает новую реальность, в которой от старой жизни остался только дым промышленных пейзажей и семья, которая тяжело переживает опыт войны. Слова, которые ранее казались штампами из военных лент - "растяжка" или "осколок", теперь звучат обыденно, что не может не пугать", - говорит журналист Роман Губа.

3 июня - 15:30, кинотеатр "Жовтень"

3 июня - 20:40, KINO42

6 июня - 15:30, кинотеатр "Жовтень"

"Депортация 44-46" - реж. Олеся Моргунец-Исаенко

Фильм посвящен принудительному выселению в 1944-1946 годах более 480 000 украинцев с территорий, расположенных в современной юго-восточной Польше: Холмщина, Надсяння, Подляшье и Лемковщина.

Картина разделена на четыре части - в соответствии с количеством этапов депортации. В каждом разделе диктор рассказывает исторические факты, демонстрирует карты, фото, хронику, газеты. Синхронно с документальным повествованием разворачивается игровой сюжет, в котором показано допрос "переселенки" в кабинете КГБ через 20 лет после окончания депортации. Рассказ очевидицы дополняют воспоминания из вагона, в котором ее и других украинцев в ужасных условиях везли с территории Польши вглубь УССР.

3 июня - 18:00, Арка дружбы народов

"Велотренажер" - реж. Алексей Овчаренко

После гибели жены Борис теряет смысл жизни. Единственное его желание - снова быть с любимой. Ее старенький велотренажер становится мостиком, который соединяет его мир с дорогой к жене.

Фильм по мотивам одноименного рассказа Стивена Кинга.

3 июня - 15:30, кинотеатр "Жовтень"

3 июня - 20:40, KINO42

6 июня - 15:30, кинотеатр "Жовтень"

"Моя война" - реж. Маша Кондакова

С 2014-го сотни женщин присоединились в ряды армии. Некоторые из них дошли до линии фронта. Режиссер Маша Кондакова поехала в зону боевых действий, чтобы следить за повседневной жизнью трех таких женщин.

1 июня - 15:30, кинотеатр "Жовтень"

"Боксерское кино" - реж. Дмитрий Бондарчук

Экспериментальный 12-раундовый фильм, имитирующий различные жанры и эпохи кинематографа в течение одного поединка. Начинается эпохой немого кино и завершается современными хитами.

31 мая - 21:30, кинотеатр "Жовтень"

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