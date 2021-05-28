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суббота, 29 мая 2021 00:45

10 самых интересных фильмов, которые покажут на юбилейном кинофестивале "Молодость"

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10 самых интересных фильмов, которые покажут на юбилейном кинофестивале &quot;Молодость&quot;
Румынская актриса Катя Паскариу в фильме "Неудачный трах, или Безумное порно" играет учительницу истории, чье интимное видео выложили в сеть. Коллеги и родители учеников обвиняют педагога в неблаговидном поведении. Хотят отстранить от работы. Ленту покажут на кинофестивале "Молодость". Фото: facebook.com

50-й юбилейный Киевский международный кинофестиваль "Молодость" начинается сегодня, 29 мая. Проходит в смешанном формате - офлайн и онлайн.

Предлагаем десятку интересных фильмов, на которые стоит обратить внимание.

"Неудачный трах, или Безумное порно" - реж. Раду Жуде, Румыния, Люксембург, Чехия, Хорватия

Репутация школьной учительницы Эми оказывается под угрозой после того, как личное видео сексуального содержания попадает в интернет. Вынуждена встретиться с родителями, которые требуют ее увольнения.

Лента-лауреат "Золотого медведя" 71-го Берлинского кинофестиваля.

"Черная комедия высмеивает консервативность, дикость, ретроградность общества. До сих пор засилье коммунистических идей в современной Румынии. Кино многословное и критическое, серьезное и смешное одновременно. Именно так надо говорить о сложных вещах в трудные времена. Без лицемерной политкорректности.

Фильм разбит на три части. В первой героиня идет по Бухаресту. Напоминает Киев, если поменять язык вывесок на магазинах. Второй раздел состоит из хроники - преимущественно времен социализма. Дает бэкграунд, объясняет основные явления нынешней румынской реальности. Третья часть - вывод из первых двух. Героиня оказывается под огнем своих коллег. Персонажи смешны в своей нелепости, когда всерьез обсуждают, как посмела женщина заснять свой секс", - говорит кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский.

"Естественный свет" - реж. Денеш Надь, Венгрия, Латвия, Франция, Германия

1943 год. Иштван является частью специального венгерского подразделения, которое выслеживает партизанские отряды в российских лесах. По дороге в отдаленному селу группа попадает под вражеский обстрел, во время которого погибает их командир. Иштван как следующий по званию должен взять управление на себя.

Картина получила "Серебряного медведя" 71-го Берлинале за лучшую режиссуру.

"Интересно наблюдать, как новое поколение венгерского кинематографа рефлексирует о роли своей страны во Второй мировой. Режиссер не романтизирует войну, не рассказывает нам о высоких ценностях, за которые воюют солдаты. Перед нами предстает тяжелый солдатский быт, ужасы выбора и главное желание каждого - выжить или хотя бы со спокойствием умереть. Работа с фактурой, деталями, умение выдержать напряжение и выстроить драматургию морального выбора заслуживают признания", - говорит режиссер Нариман Алиев.

"Моя маленькая сестренка" - реж. Стефани Шуа, Вероника Рэймонд, Швейцария

Лиза покинула свои амбиции драматурга в Берлине и переехала в Швейцарию с мужем и детьми. Когда ее брат-близнец Свен - звездный актер в берлинском театре Шаубюне - заболевает лейкемией, женщина возвращается в столицу Германии.

Участник основного конкурса 70-го Берлинале.

"Драматическое произведение о родственных связях, борьбе с невзгодами, кризисе личности и поиске смысла бытия. С универсальными вопросами, которые каждый из нас себе ставил. Лента дает большой спектр эмоций и пытается вдохнуть в зрителя ощущение полноценной жизни", - говорит Алиев.

"Ночь королей" - реж. Филипп Лакот, Франция, Кот-д'Ивуар, Канада, Сенегал

Молодого человека отправляют в Ла Мака - тюрьму в лесах Кот-д'Ивуара, которой руководят заключенные. Согласно традиции, когда восходит красная луна, Босс назначает героя новым "Романом", и теперь тот должен рассказать историю другим заключенным.

Награда Amplify Voices на международном кинофестивале в Торонто в прошлом году.

"Магический реализм, граничащий с антиутопией, завораживает. Или зритель просто не сможет поверить в происходящее на экране, или сочтет это документальной историей. Об этой картине будут много спорить, и она того стоит", - говорит Алиев.

"Что мы видим, когда смотрим в небо?" - реж. Александре Коберидзе, Германия

Лиза и Джорджи, случайно встретившись на углу улицы, влюбляются с первого взгляда. Однако на них насылают заклятие.

"События происходят в грузинском Кутаиси. Герои столкнутся на улице, но, собственно, на пороге самой жизни, а потом годами будут идти навстречу друг другу, пока не сойдутся их силуэты в один профиль. Темпоритм жизни здесь вписан в большую природу, когда считают не часы и не дни, а облака и дожди.

Режиссер через прошлое стремится запрограммировать будущее - на добро, улыбку, тихую радость переживания вечернего пейзажа. Автор сам обращается к нам - через закадровое повествование. Но раз за разом эмоции переполняют его, и он оставляет зрителей наедине с тем, что происходит на экране", - говорит кинокритик Сергей Трымбач.

"Девушка и паук" - реж. Рамон Цюрхер, Сильван Цюрхер, Швейцария

Лиза уезжает. Мара остается. Когда коробки перевезены, стены покрашены, а шкафы собраны, начинается тоска.

Приз за лучшую режиссуру в программе Encounters 71-го Берлинале.

"Почти весь фильм снят в пространстве одной квартиры, где передвигаются и пересекаются тела и души двух десятков человек. Героиня переезжает на новую квартиру, а с ней вместе, не спеша обустраиваться, и вся геометрия человеческих отношений", - говорит Трымбач.

"Карнавал" - реж. Хуан Пабло Феликс, Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика, Боливия, Норвегия

Юноша Кабра живет вместе с матерью на севере Аргентины. Мечтает стать профессиональным исполнителем традиционного танца маламбо. Готовится к самому важному соревнованию в жизни во время карнавала на границе между Аргентиной и Боливией. В это время его отец выходит из тюрьмы и ставит мечту сына под угрозу. Затягивает в преступный мир, принуждая к соучастию в вооруженном ограблении.

"Луззу" - реж. Алекс Камиллери, Мальта

Рыбак Джесмарк осознает, что традиционный промысел его предков под угрозой - из-за уменьшения популяции, беспощадной рыбной промышленности и ухудшения экологии. Чтобы обеспечить жену и новорожденного сына, который нуждается в лечении, мужчина начинает заниматься незаконным выловом.

"Ночь зверя" - реж. Маурисио Лейва-Кок, Колумбия, Мексика

Двое юных мечтателей гуляют по аллеям Боготы в день первого концерта любимой группы Iron Maiden в Колумбии. Но день переворачивается с ног на голову, когда хулиганы похищают их билеты на выступление.

"Отвага" - реж. Аляксей Палуян, Германия

Марина, Павел и Денис входят в андеграундную театральную труппу в Минске. Во время президентских выборов 2020-го они участвуют в мирных массовых протестах так же, как и тысячи других людей. Едва избегают ареста и пыток.

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Кинофестиваль "Молодость" продлится до 6 июня. Покажут более 200 фильмов. Локации мероприятия в Киеве - кинотеатры "Жовтень", "Планета кино", "Оскар", Kino42, Довженко-центр, Kooperativ Hub, Арка дружбы народов.

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