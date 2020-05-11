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понедельник, 11 мая 2020 15:19

Точка Ноль: украинские военные создали сериал о Донбассе

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Автор: facebook.com/zeropoint.ua
  Сериал "Точка Ноль" расскажет реальные истории, произошедшие во время войны на Донбассе. Исполнители главных ролей, продюсеры, режиссеры и операторы проекта - все участвовали в боевых действиях
Сериал "Точка Ноль" расскажет реальные истории, произошедшие во время войны на Донбассе. Исполнители главных ролей, продюсеры, режиссеры и операторы проекта - все участвовали в боевых действиях

Трейлер сериала "Точка Ноль" о войне на Донбассе вышел в сети. Проект создали украинские военные.

Работа над фильмом началась после того, как в 2016-м журналист Андрей Стельмах пообщался с Александром Матяшем, который отслужил добровольцем в АТО.

"Тогда я подумал: снимут немало фильмов, героических или трагичных. А нужно снять о будничной жизни на нуле, - пишет Стельмах на странице проекта в Facebook. - На следующий день я позвонил Матяшу и рассказал об идее сериала. Он поддержал. Так и начался отсчет "Точки Ноль".

"Что такое война? Бесспорно, это огромная трагедия и очень грустные события. А еще - это героические подвиги и эпические бои. А еще - это победа или смерть. Но все это - лишь часть войны. Ибо 80% времени люди на войне не воюют, а живут. Да, несколько иной от гражданской, но уже привычной для них жизнью. Сериал "Точка Ноль" - это реальная жизнь на реальной войне реальных военных. Это все - не выдуманные истории, так оно и было на самом деле. И в главных ролях - люди с передовой", - говорится в описании трейлера.

"Пока в Украине одни говорят о том, что патриотического кино больше не будет, а другие о том, что никакого не будет, кто еще может спасти ситуацию? Как обычно. Если не мы, то кто же", - говорит продюсер кинокомпании Must See Movie Виктор Сокуренко.

Из-за пандемии отложили премьеру исторической драмы "Довбуш" режиссера Олеся Санина. Работа над фильмом приостановилась. Должна стать одной из самых дорогих украинских лент. Ожидаемый финальный бюджет составляет примерно 100 млн грн.

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