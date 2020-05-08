Россияне не понимают, что война - это кровь - режисер

Документальный фильм "Круговорот" это три года наблюдения за движущимся пейзажем Киева режиссера Алексея Радинского сконденсированные в 10 минут экранного времени. docudays.ua

До 10 мая продолжаются онлайн показы фильмов Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Свои ленты авторы представляют из дому в прямом эфире. На трансляции "Суп с режиссерами" обсуждают фильмы, снятые в постсоветских странах - Украине, России, Беларуси и Грузии. "Чистое искусство" из программы DOCU /АРТ Максима Шведа рассказывает как минский художник Захар Кудин вдохновляется работой работниц ЖЭКа, которые закрашивают на стенах домов граффити. "Тоннель" Нино Орджоникидзе и Вано Арсенишвили из программы DOCU/МИР показывает строительство современной железной дороги между Китаем и Европой в горной грузинской провинции. 10-минутный "Круговорот" Алексея Радинского демонстрирует трехлетние наблюдения за пейзажами Киевом. Получил спец в конкурсе DOCU/КОРОТКО. Фильм россиянки Ксении Охапкиной "Бессмертный" стал победителем программы для подростков Teen Spirit. Режиссер показывает жизнь городка на севере России, где детей воспитывают в милитаристском духе.

- Наши режиссеры - выходцы из постсоветских стран. В кино размышляют о трансформациях, происходящих в их государствах, - представляет участников модераторка Ангелина Карякина. - Как у вас появились идеи для ваших фильмов? Как выбирали главных героев?

- Начал снимать, когда учился в киношколе Анджея Вайды в Польше. С помощью фильма хотел рассказать о моей стране польской аудитории, - отвечает Максим Швед. Одет в черную футболку с квадратным принтом, сзади на стене виднеется какой-то рисунок. - Соседние государства не знают, что стоит за последней диктатурой Европы. Читают в СМИ, но реальная жизнь неизвестна. Поэтому мне хотелось сделать определенную презентацию с помощью кино. Это стены, улицы, атмосфера Минске.

- Как вы нашли замечательных женщин, которые закрашивают граффити и создают новое искусство на стенах зданий Минска? - уточняет Ангелина.

- Такие женщины работают во всех коммунальных службах Минска. В каждом ЖЭКе были готовы принять участие в фильме, нужно было только разрешение начальника, - отмечает Максим.

Pure art, dir. Maksim Shved 2019 TRAILER ENG SUB from Volia Films on Vimeo.

- Нина, ваша история разворачивается в отдаленном селе в Грузии. Эта история про тоннель, который строит китайская компания. Освещалась ли она в новостях? Почему решили рассказать об этом? - переходит к следующему режиссеру модераторка.

- Мы просто путешествовали в этом регионе, и сошли с основной дороги, - вспоминает Нина Орджоникидзе. - В ущелье находилась только железная дорога, построенная в 19 веке. Нас захватила аутентичная железнодорожная платформа. Заметили там несколько китайских знаков. Это было странно, потому что почти не было людей. Только эти китайские знаки. И идея фильма разворачивалось как лавина. У нас не было цели снять фильм про новый шелковый путь. Мы увлеклись атмосферой, ландшафтом, ситуацией.

- Вано, вам было трудно получить доступ к этим китайским рабочим. Как вышли из ситуации, - обращается к сорежиссеру Ангелина.

- Да, мы поняли, что это невозможно. Решили использовать это как художественный подход. Снимать кино там, где нам разрешали. Китайцы присутствуют в фильме, но только на расстоянии. Они живут в отдельных поселениях, не взаимодействуют с грузинскими крестьянами.

A TUNNEL - teaser from CAT&Docs on Vimeo.

- Алексей, ваш фильм особенный. Ваш герой - город, который вы исследуете, - переходит к автору фильма "Круговорот" ведущая. - Как появилась идея и сколько нужно было времени, чтобы создать историю?

- Хотел снять фильм без слов, без людей. О ландшафте города Киева и его трансформацию, - объясняет Алексей Радинский. Ведет прямую трансляцию на фоне стены, облицованной кафельной плиткой. - В Киеве сейчас транспортная катастрофа, по сути система транспорта не работает. И есть один инфраструктурный объект - городская электричка, которая ездит по кругу. Иногда используется как транспорт. Но пассажиров мало, потому что она неудобная. Я подумал, что ее можно использовать как художественный инструмент для фильма. Мы установили камеру в поезд и наблюдали за ландшафтом, который разворачивался перед объективом в течение трех лет.

- Почему так долго? И когда решили прекратить съемки? - уточняет модераторка.

- Речь идет не только о движении, но и о трансформации ландшафта. Чтобы словить эти изменения, нужно время. В фильме сконденсировали в 10 минут. На самом деле конец открыт, потому что еще трудно сказать, каким будет результат всех этих изменений. Это как круг, не имеющий ни начала, ни конца.

- Ксения, вы рассказываете о городе Апатиты, где находился ГУЛАГ. В этом городке дети приобщаются к Юнармии, - рассказывает историю фильма "Бессмертный" Ангелина Карякина. - Это общая черта не только для отдаленных городов России. Традиция Юнармии - часть милитаристского процесса в Крыму и то, что происходит по всей России. Как у вас возник интерес к этому городу?

- Я сначала выбрала место. Этот фильм начался с вопроса, что такое свобода, - говорит Ксения Охапкина из Санкт-Петербурга. - Мои родители были диссидентами, боролись с советской системой. Поэтому у нас было много проблем. Мне кажется, вся советская экономика была построена на принудительных работах, рабстве. Многих людей репрессировали. Были для этого и политические проблемы. Но практическая цель - дешевый труд. Если посмотреть на Апатиты или другие города на севере России - они не созданы для жизни и свободы. У меня был консультант, политзаключенный 80-х годов, который знает эту территорию, находился в одной из таких тюрем. Он предложил поехать в Апатиты. Там не было поселений до появления трудовых лагерей. Все, что в городе есть, - работа на фабрике. И эта культура создает пространство для пропаганды. Родители заняты, поэтому после школы дети вынуждены идти в дома культуры. Такая ситуация используется, чтобы сформировать разум, мышление, ценности этих ребят То, что они там делают, похоже на шоу. В Советском Союзе людям были предложены искусственные идеи, которые так же переносились на сцену. Я не знала, что в этом городке будет Юнармия. Сначала были военные клубы, вооруженные ребята, репетиции. Затем появилась Юнармия. Это движение началось с маленьких городков как Апатиты, и пришло в Крым. Фактически это прикрытие для пропагандистских экспериментов.

- Зрители заметили, что у вас много съемок со спины, и это вызывает ассоциации, что героев ведут на расстрел. Это был такой замысел? - спрашивает Ангелина.

- Нет. Но мы специально снимали сзади. Особенно репетицию, сцену. Это шоу очень пропагандистское. Если показывать его спереди, то будет чистая пропаганда. А со спины можно посмотреть, как оно сделано, какова структура.

- Говоря о трансформации постсоветских стран, в Украине грузинские реформы считают образцом. В фильме "Тоннель" мы видим село, которое отличается от таких представлений, - возвращается к теме дискуссии Ангелина Карякина.

- Конечно, это не картинка всей страны. Но для меня село изображает ситуацию в Грузии, - подтверждает Нино. - Очень часто обещания относительно реформ - только для фасада. А в реальности, когда принимаются решения, на обычных людей не обращают внимания. В то же время наша страна поляризована, и существуют разные позиции по этому поводу.

- А как изменилась жизнь этого села, когда у них начали строить тоннель и местным дали деньги? - спрашивает Ангелина.

- Жители решают потратить их на кладбище. Это очень символично, потому что они не видят большого будущего, - рассказывает Вано. - Больше думают о прошлом. В то же время, они не знают, как все изменится для них, положительно или отрицательно. Официально чиновники ничего не говорят, что с ними будет дальше.

- Максим, в Беларуси существует советская традиция. Но страна трансформировалась за последние шесть лет, - модераторка переадресовывает вопрос дискуссии минскому режиссеру. - Например, новая роль Минске как центра переговоров между Украиной и Россией. Что вы думаете о трансформации Беларуси?

- У нас тот же самый президента, очень советского стиля. Для нас изменений нет. Весь мир на карантине, а Беларусь празднует День Победы парадом. Это о многом говорит. Конечно, Беларусь трансформируется. Но ментальность людей еще очень советская, - говорит Максим Швед. - Мы живем в странной ситуации - между Европой и Россией, между советским прошлым и капиталистическим будущим. Здесь, наверное, наибольшее количество полицейских на человека в Европе. Кажется, полицейский на тысячу человек, и правоохранители повсюду.

- Ксения, каково ваше личное отношение к персонажам фильма. Как считаете, эта военная агрессивная атмосфера в России бессмертна? - интересуется Ангелина.

- Война для российских граждан как видеоигра, потому что это происходит не у них, - считает Ксения Охапкина. - Я заметила в Москве и Апатитах, что люди просто не знают, что такое война. Афганистан, Чечня, Сирия, Украина - все это что-то от нас очень далекое, что показывают по телевизору. И есть идеология, мы выиграли Вторую мировую. То есть молодежи предлагают принять участие в игре, где они могут выиграть. Россияне не понимают, что война - это кровь, она может быть отвратительной. Что смерть за великую идею это не приятно, что убивать людей трудно. Молодежи не хватает внимания, любви. А в таких клубах они получают ощущение, что являются частью сообщества. Мне их жалко. И еще это страшно. Потому что молодежь не знает в какую реальность попадает через это шоу. Собственно, агрессия проявляется не со стороны молодежи, а со стороны политиков.

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- Алексей, вы показываете, как выглядит Киев в течение последних лет. Что же с ним происходит по вашему мнению? - интересуется Ангелина.

- В городе правит диктатура денег, - уверен Алексей Радинский. - За последние шесть лет Киев проходит процесс экстремального разрушения и деградации. Очень скоро мы не сможем называть его городом. И это происходит благодаря мэру, бывшему боксеру, который фактически является агентом застройщиков. В городской политике придерживается интересов застройщиков. Это случается и из-за слабости общественных движений, которые истощены войной. Мэр и его сообщники цинично эксплуатируют эту ситуацию выгорания и слабости общественных активистов.

- А как относишься к политике декоммунизации? Это тоже меняет город, - уточняет Ангелина.

- Декоммунизация, которую мы имеем здесь, - результат недоразумения и путаницы, идеологической манипуляции, - считает Алексей. - Уже 30 лет мы страдаем не от коммунизма, а от капитализма. А нам предлагают еще больше капитализма, который дегуманизирует. Все проблемы сбрасывают на режим, которого уже нет. Фактически это отвлечение внимания, что привело к вандалистскому разрушения сотен замечательных художественных работ. Делается так, чтобы посеять раздор между людьми, путаницу и конфликты. А цель - все приватизировать.

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