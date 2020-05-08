Россияне не понимают, что война - это кровь - режисер

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 3303
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 441
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 2655
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2403
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2115
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1926
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
8
8
25
15
7
Видеоигра Assassin&#039;s Creed Valhalla расскажет о викингах
Видеоигра Assassin's Creed Valhalla расскажет о викингах
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция
Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция
Коцюбинский искал темы в церкви и на ярмарках
Коцюбинский искал темы в церкви и на ярмарках
Видео
Все видео
Группа "Жадан и Собаки" выпустила песню "Кокаин" об украинской политике
Группа "Жадан и Собаки" выпустила песню "Кокаин" об украинской политике
Тело заморозили в американской лаборатории. Родители надеются в будущем оживить умершую от рака дочь
Тело заморозили в американской лаборатории. Родители надеются в будущем оживить умершую от рака дочь
В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями
В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Умер основатель группы "Ласковый май"
Умер основатель группы "Ласковый май"
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 441
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 2655
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1737
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1215
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3798
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 243
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
суббота, 09 мая 2020 10:10

Россияне не понимают, что война - это кровь - режисер

  Комментировать
Россияне не понимают, что война - это кровь - режисер
Документальный фильм "Круговорот" это три года наблюдения за движущимся пейзажем Киева режиссера Алексея Радинского сконденсированные в 10 минут экранного времени. docudays.ua

До 10 мая продолжаются онлайн показы фильмов Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Свои ленты авторы представляют из дому в прямом эфире. На трансляции "Суп с режиссерами" обсуждают фильмы, снятые в постсоветских странах - Украине, России, Беларуси и Грузии. "Чистое искусство" из программы DOCU /АРТ Максима Шведа рассказывает как минский художник Захар Кудин вдохновляется работой работниц ЖЭКа, которые закрашивают на стенах домов граффити. "Тоннель" Нино Орджоникидзе и Вано Арсенишвили из программы DOCU/МИР показывает строительство современной железной дороги между Китаем и Европой в горной грузинской провинции. 10-минутный "Круговорот" Алексея Радинского демонстрирует трехлетние наблюдения за пейзажами Киевом. Получил спец в конкурсе DOCU/КОРОТКО. Фильм россиянки Ксении Охапкиной "Бессмертный" стал победителем программы для подростков Teen Spirit. Режиссер показывает жизнь городка на севере России, где детей воспитывают в милитаристском духе.

- Наши режиссеры - выходцы из постсоветских стран. В кино размышляют о трансформациях, происходящих в их государствах, - представляет участников модераторка Ангелина Карякина. - Как у вас появились идеи для ваших фильмов? Как выбирали главных героев?

- Начал снимать, когда учился в киношколе Анджея Вайды в Польше. С помощью фильма хотел рассказать о моей стране польской аудитории, - отвечает Максим Швед. Одет в черную футболку с квадратным принтом, сзади на стене виднеется какой-то рисунок. - Соседние государства не знают, что стоит за последней диктатурой Европы. Читают в СМИ, но реальная жизнь неизвестна. Поэтому мне хотелось сделать определенную презентацию с помощью кино. Это стены, улицы, атмосфера Минске.

- Как вы нашли замечательных женщин, которые закрашивают граффити и создают новое искусство на стенах зданий Минска? - уточняет Ангелина.

- Такие женщины работают во всех коммунальных службах Минска. В каждом ЖЭКе были готовы принять участие в фильме, нужно было только разрешение начальника, - отмечает Максим.

Pure art, dir. Maksim Shved 2019 TRAILER ENG SUB from Volia Films on Vimeo.

- Нина, ваша история разворачивается в отдаленном селе в Грузии. Эта история про тоннель, который строит китайская компания. Освещалась ли она в новостях? Почему решили рассказать об этом? - переходит к следующему режиссеру модераторка.

- Мы просто путешествовали в этом регионе, и сошли с основной дороги, - вспоминает Нина Орджоникидзе. - В ущелье находилась только железная дорога, построенная в 19 веке. Нас захватила аутентичная железнодорожная платформа. Заметили там несколько китайских знаков. Это было странно, потому что почти не было людей. Только эти китайские знаки. И идея фильма разворачивалось как лавина. У нас не было цели снять фильм про новый шелковый путь. Мы увлеклись атмосферой, ландшафтом, ситуацией.

- Вано, вам было трудно получить доступ к этим китайским рабочим. Как вышли из ситуации, - обращается к сорежиссеру Ангелина.

- Да, мы поняли, что это невозможно. Решили использовать это как художественный подход. Снимать кино там, где нам разрешали. Китайцы присутствуют в фильме, но только на расстоянии. Они живут в отдельных поселениях, не взаимодействуют с грузинскими крестьянами.

A TUNNEL - teaser from CAT&Docs on Vimeo.

- Алексей, ваш фильм особенный. Ваш герой - город, который вы исследуете, - переходит к автору фильма "Круговорот" ведущая. - Как появилась идея и сколько нужно было времени, чтобы создать историю?

- Хотел снять фильм без слов, без людей. О ландшафте города Киева и его трансформацию, - объясняет Алексей Радинский. Ведет прямую трансляцию на фоне стены, облицованной кафельной плиткой. - В Киеве сейчас транспортная катастрофа, по сути система транспорта не работает. И есть один инфраструктурный объект - городская электричка, которая ездит по кругу. Иногда используется как транспорт. Но пассажиров мало, потому что она неудобная. Я подумал, что ее можно использовать как художественный инструмент для фильма. Мы установили камеру в поезд и наблюдали за ландшафтом, который разворачивался перед объективом в течение трех лет.

- Почему так долго? И когда решили прекратить съемки? - уточняет модераторка.

- Речь идет не только о движении, но и о трансформации ландшафта. Чтобы словить эти изменения, нужно время. В фильме сконденсировали в 10 минут. На самом деле конец открыт, потому что еще трудно сказать, каким будет результат всех этих изменений. Это как круг, не имеющий ни начала, ни конца.

- Ксения, вы рассказываете о городе Апатиты, где находился ГУЛАГ. В этом городке дети приобщаются к Юнармии, - рассказывает историю фильма "Бессмертный" Ангелина Карякина. - Это общая черта не только для отдаленных городов России. Традиция Юнармии - часть милитаристского процесса в Крыму и то, что происходит по всей России. Как у вас возник интерес к этому городу?

- Я сначала выбрала место. Этот фильм начался с вопроса, что такое свобода, - говорит Ксения Охапкина из Санкт-Петербурга. - Мои родители были диссидентами, боролись с советской системой. Поэтому у нас было много проблем. Мне кажется, вся советская экономика была построена на принудительных работах, рабстве. Многих людей репрессировали. Были для этого и политические проблемы. Но практическая цель - дешевый труд. Если посмотреть на Апатиты или другие города на севере России - они не созданы для жизни и свободы. У меня был консультант, политзаключенный 80-х годов, который знает эту территорию, находился в одной из таких тюрем. Он предложил поехать в Апатиты. Там не было поселений до появления трудовых лагерей. Все, что в городе есть, - работа на фабрике. И эта культура создает пространство для пропаганды. Родители заняты, поэтому после школы дети вынуждены идти в дома культуры. Такая ситуация используется, чтобы сформировать разум, мышление, ценности этих ребят То, что они там делают, похоже на шоу. В Советском Союзе людям были предложены искусственные идеи, которые так же переносились на сцену. Я не знала, что в этом городке будет Юнармия. Сначала были военные клубы, вооруженные ребята, репетиции. Затем появилась Юнармия. Это движение началось с маленьких городков как Апатиты, и пришло в Крым. Фактически это прикрытие для пропагандистских экспериментов.

- Зрители заметили, что у вас много съемок со спины, и это вызывает ассоциации, что героев ведут на расстрел. Это был такой замысел? - спрашивает Ангелина.

- Нет. Но мы специально снимали сзади. Особенно репетицию, сцену. Это шоу очень пропагандистское. Если показывать его спереди, то будет чистая пропаганда. А со спины можно посмотреть, как оно сделано, какова структура.

- Говоря о трансформации постсоветских стран, в Украине грузинские реформы считают образцом. В фильме "Тоннель" мы видим село, которое отличается от таких представлений, - возвращается к теме дискуссии Ангелина Карякина.

- Конечно, это не картинка всей страны. Но для меня село изображает ситуацию в Грузии, - подтверждает Нино. - Очень часто обещания относительно реформ - только для фасада. А в реальности, когда принимаются решения, на обычных людей не обращают внимания. В то же время наша страна поляризована, и существуют разные позиции по этому поводу.

- А как изменилась жизнь этого села, когда у них начали строить тоннель и местным дали деньги? - спрашивает Ангелина.

- Жители решают потратить их на кладбище. Это очень символично, потому что они не видят большого будущего, - рассказывает Вано. - Больше думают о прошлом. В то же время, они не знают, как все изменится для них, положительно или отрицательно. Официально чиновники ничего не говорят, что с ними будет дальше.

- Максим, в Беларуси существует советская традиция. Но страна трансформировалась за последние шесть лет, - модераторка переадресовывает вопрос дискуссии минскому режиссеру. - Например, новая роль Минске как центра переговоров между Украиной и Россией. Что вы думаете о трансформации Беларуси?

- У нас тот же самый президента, очень советского стиля. Для нас изменений нет. Весь мир на карантине, а Беларусь празднует День Победы парадом. Это о многом говорит. Конечно, Беларусь трансформируется. Но ментальность людей еще очень советская, - говорит Максим Швед. - Мы живем в странной ситуации - между Европой и Россией, между советским прошлым и капиталистическим будущим. Здесь, наверное, наибольшее количество полицейских на человека в Европе. Кажется, полицейский на тысячу человек, и правоохранители повсюду.

- Ксения, каково ваше личное отношение к персонажам фильма. Как считаете, эта военная агрессивная атмосфера в России бессмертна? - интересуется Ангелина.

- Война для российских граждан как видеоигра, потому что это происходит не у них, - считает Ксения Охапкина. - Я заметила в Москве и Апатитах, что люди просто не знают, что такое война. Афганистан, Чечня, Сирия, Украина - все это что-то от нас очень далекое, что показывают по телевизору. И есть идеология, мы выиграли Вторую мировую. То есть молодежи предлагают принять участие в игре, где они могут выиграть. Россияне не понимают, что война - это кровь, она может быть отвратительной. Что смерть за великую идею это не приятно, что убивать людей трудно. Молодежи не хватает внимания, любви. А в таких клубах они получают ощущение, что являются частью сообщества. Мне их жалко. И еще это страшно. Потому что молодежь не знает в какую реальность попадает через это шоу. Собственно, агрессия проявляется не со стороны молодежи, а со стороны политиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У посетителей клуба "Сила воли" общий враг страх

- Алексей, вы показываете, как выглядит Киев в течение последних лет. Что же с ним происходит по вашему мнению? - интересуется Ангелина.

- В городе правит диктатура денег, - уверен Алексей Радинский. - За последние шесть лет Киев проходит процесс экстремального разрушения и деградации. Очень скоро мы не сможем называть его городом. И это происходит благодаря мэру, бывшему боксеру, который фактически является агентом застройщиков. В городской политике придерживается интересов застройщиков. Это случается и из-за слабости общественных движений, которые истощены войной. Мэр и его сообщники цинично эксплуатируют эту ситуацию выгорания и слабости общественных активистов.

- А как относишься к политике декоммунизации? Это тоже меняет город, - уточняет Ангелина.

- Декоммунизация, которую мы имеем здесь, - результат недоразумения и путаницы, идеологической манипуляции, - считает Алексей. - Уже 30 лет мы страдаем не от коммунизма, а от капитализма. А нам предлагают еще больше капитализма, который дегуманизирует. Все проблемы сбрасывают на режим, которого уже нет. Фактически это отвлечение внимания, что привело к вандалистскому разрушения сотен замечательных художественных работ. Делается так, чтобы посеять раздор между людьми, путаницу и конфликты. А цель - все приватизировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Было задание снять фильм на 15 минут. Зашел в бар

17-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA впервые проходит онлайн. На платформе Docuspace.org до 10 мая выложено 47 лент в бесплатном доступе. С 24 апреля в 3 мая состоялось 45 онлайн-трансляций - разговоры с режиссерами, представителями киноиндустрий и правозащитниками.

2 мая Docudays UA объявил победителей фестиваля. Главную награду конкурсов DOCU / МИР и DOCU / УКРАИНА получил фильм "Земля голубая, будто апельсин" украинского режиссера Ирины Цилык.

Фильм "Ґрейки" испанца Энрике Рибеса стал лучшим в конкурсе короткометражных фильмов DOCU / КОРОТКО.

В номинации RIGHTS NOW! правозащитное жюри определило победителем фильм "Полуночный странник" режиссера Хассана Фазили из Афганистана.

Приз зрительских симпатий и приз памяти продюсера фестиваля Андрея Матросова получил украинский фильм WAR NOTE Романа Любого.

Автор: Марина НЕПЫЙВОДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россияне не понимают, что война - это кровь - режисер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

Симон Петлюра хотел украинизировать армию

Сегодня День победы над нацизмом во Второй мировой войне

На выставку гостей доставляли вертолетами

Самое читаемое
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
12
 Просмотров: 15795
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
 Просмотров: 10899
Настя Каменских в нежной белом платье поделилась самым главным в жизни
Настя Каменских в нежной белом платье поделилась самым главным в жизни
7
 Просмотров: 9648
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 9099
В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв
В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв
 Просмотров: 8424
Культура
Группа "Жадан и Собаки" выпустила песню "Кокаин" об украинской политике
Группа "Жадан и Собаки" выпустила песню "Кокаин" об украинской политике
 Просмотров: 414
Фестиваль UNDERHILL объявил новые даты проведения
Фестиваль UNDERHILL объявил новые даты проведения Просмотров: 90
Роман Олеся Ульяненко назвали порнографическим
Роман Олеся Ульяненко назвали порнографическим
 Просмотров: 351
У посетителей клуба "Сила воли" общий враг страх
У посетителей клуба "Сила воли" общий враг страх
 Просмотров: 90
Онлайн-вечеринка на миллион: Jägermeister предлагает бесплатно "оторваться" со звездами андеграунд-сцены
Онлайн-вечеринка на миллион: Jägermeister предлагает бесплатно "оторваться" со звездами андеграунд-сцены
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
6
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
5
ВСУ получили видео с русскими наемниками на Донбассе
4
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
3
Известные спортсмены попали в базу "Миротворца"
2
Останні листи
Голосов: 42
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua