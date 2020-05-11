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Отложили премьеру одного из самых дорогих украинских блокбастеров

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Автор: facebook.com/OleksaDovbushMovie
  Актер Сергей Стрельников играет главную роль в фильме "Довбуш" Олеся Санина. Из-за пандемии лента не выйдет в прокат в этом году, как было запланировано
Актер Сергей Стрельников играет главную роль в фильме "Довбуш" Олеся Санина. Из-за пандемии лента не выйдет в прокат в этом году, как было запланировано

Премьеру одного из самых дорогих украинских фильмов, исторической драмы "Довбуш" режиссера Олеся Санина отложили на неопределенный срок. Была запланирована на 10 ноября 2020 года.

Из-за пандемии коронавируса работа над фильмом приостановилась, сообщает "Историческая правда".

Действие картины происходит в первой половине XVIII в. в Карпатских горах. Главный герой - предводитель опришков Олекса Довбуш.

"Ватага опришков под предводительством двух братьев, Ивана и Алексея Довбушей, их неуловимость и дерзость стали надеждой для народа и ужасом для врагов. Дороги братьев расходятся, панство бросает все усилия на подавление свободолюбивых настроений, которыми охвачены Карпаты. Смерть или бессмертие победят в этом поединке?" - интригует анонс.

"Планировали закончить "Довбуша" в этом году, - говорит Санин. - Из-за пандемии, как и у всех, меняются планы. Финансирование от государства больше не ожидается, на завершение проекта планируются средства продюсерские - инвесторов, рекламные, предварительные продажи".

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По словам режиссера, ожидаемый финальный бюджет фильма составляет около 100 млн грн. "Довбуш" ориентирован преимущественно на национальный рынок, но ведутся переговоры и с зарубежными партнерами.

"К проекту есть интерес иностранных компаний, - продолжает Санин. - В фильме снимаются Сергей Стрельников, Алексей Гнатковский - дебют, Даша Плахтий. И польские Агата Бузек и Матеуш Костюкевич. Возможен выход картины или ее расширенной версии на международных стриминговых платформах. Мы над этим работаем".

Съемки фильма стартовали в августе 2018-го. Снимали в Карпатах - в селе Буковец, на озере Синевир, в горном массиве Черногора и на горе Стог, на Писаном камне и в багряном лесу.

В 2017 году проект ленты "Довбуш" победил в 10-м конкурсном отборе Госкино в секции игровых тематических фильмов "Величие украинского духа на примерах легендарных героев народного фольклора". Заявленная общая стоимость производства составляла 86 млн грн. Государственная финансовая поддержка - 65 млн грн.

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