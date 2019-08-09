"Танцы со звездами": рассекретили имена всех участников проекта

Шоу "танцы со звездами" стартует 25 августа. Фото: @tanci1plus1

Объявили остальных участников танцевального шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1".

На официальной странице в Instagram заявили, что актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, певица TAYANNA и лидер группы DZIDZIO Михаил Хома согласились участвовать в проекте.

Во вторник, 6 августа, звездам передали дискобол, который стал символом шоу. Через 2 дня знаменитости дали окончательный ответ на участие.

Оценивать танцевальные навыки звезд станут прима-балерина Екатерина Повар, хореограф Влад Яма и профессиональный танцор Франсиско Гомес. В новом сезоне будет 14 участников.

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1. Ведущий и шоумен Владимир Остапчук.

2. Актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко.

3. Актер Михаил Кукуюк.

4. Ведущая Надежда Матвеева.

5. Актриса Ксения Мишина.

6. Актер Алексей Яровенко.

7. Ведущая "Завтрака с 1+1" Людмила Барбир.

8. Ведущий "Женитьба вслепую" Даниэль Салем.

9. Певица MARUV.

10. Рэпер Серега.

11. Бронзовый призер олимпийский игр, гимнастка Анна Ризатдинова.

12. Солист группы DZIDZIO Михаил Хома.

13. Певица и ведущая TAYANNA.

14. Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 8 Авг 2019 в 8:07 PDT