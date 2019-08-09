"Танцы со звездами": рассекретили имена всех участников проекта

Объявили остальных участников танцевального шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1".
На официальной странице в Instagram заявили, что актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, певица TAYANNA и лидер группы DZIDZIO Михаил Хома согласились участвовать в проекте.
Во вторник, 6 августа, звездам передали дискобол, который стал символом шоу. Через 2 дня знаменитости дали окончательный ответ на участие.
Оценивать танцевальные навыки звезд станут прима-балерина Екатерина Повар, хореограф Влад Яма и профессиональный танцор Франсиско Гомес. В новом сезоне будет 14 участников.
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1. Ведущий и шоумен Владимир Остапчук.
2. Актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко.
3. Актер Михаил Кукуюк.
4. Ведущая Надежда Матвеева.
5. Актриса Ксения Мишина.
6. Актер Алексей Яровенко.
7. Ведущая "Завтрака с 1+1" Людмила Барбир.
8. Ведущий "Женитьба вслепую" Даниэль Салем.
9. Певица MARUV.
10. Рэпер Серега.
11. Бронзовый призер олимпийский игр, гимнастка Анна Ризатдинова.
12. Солист группы DZIDZIO Михаил Хома.
13. Певица и ведущая TAYANNA.
14. Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец.
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Недавно ведущая программы "Завтрак "1+1" Людмила Барбир показала, как готовится в танцевальный шоу "Танцы со звездами".
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