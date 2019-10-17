Сын Джуда Лоу сыграет Оливера Твиста

Сын английского актера Джуда Лоу сыграет главную роль в экранизации романа Чарльза Диккенса "Твист" студии Disney. Это дебютная роль в кино для 23-летнего Рафферти Лоу.

Автор: gettyimages.com Роль Оливера Твиста станет дебютной для 23-летнего Рафферти Лоу.

"Поразил продюсеров своей работой в кадре и вокальным диапазоном", — сообщает английское издание Daily Mail.

Оливер Твист — лондонский уличный артист. Попадает в компанию воров. Его просят похитить из галереи бесценную картину, согласно сюжету.

В фильме также появятся оскаровский лауреат Майкл Кейн, звезда "Игры престолов" Лина Хиди и британская певица Рита Ора.

Режиссер Мартин Оуэн, сценарист Джон Рэтхолл . Съемки начались в октябре.

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Рафферти Лоу — сын британских актеров Джуда Лоу и Сэйди Фрост. Снимается в рекламах, работает моделью на показах Dolce & Gabbana, играет в группе Dirty Harris.