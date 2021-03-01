Супермен станет темнокожим

Кто будет играть супергероя пока не сообщается. Фото: pixabay.com

Киностудия Warner Bros. работает над перезапуском фильма о Супермене. Лента может стать историей о темнокожем герое, который ранее появлялся в комиксах DC, как отдельный персонаж из параллельной вселенной по имени Кельвин Эллис.

Продюсером фильма выступит Джей Джей Абрамс, а сценаристом наняли писателя Та-Нехиси Коутса, сообщает The Hollywood Reporter. Последний является автором ряда книг и серий комиксов про Черную пантеру и Капитана Америка.

Кто будет играть супергероя пока не сообщается. Неизвестно также, будет ли новая история связана с киновселенной DC.

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В киновселенной DC Супермена сыграл актер Генри Кавилл. Всемирную славу ему принесли ленты "Человек из стали", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига справедливости". Сейчас он ведет переговоры о возвращении к роли. Эми Адамс воплотила подругу героя - Лоис Лейн.