"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения

Выступление группы Go_A на Евровидении в прошлом году. Фото: ukrinform.ua

Песня "Шум" украинской группы Go_A вошла в тройку популярнейших песен международного конкурса Евровидения в истории. Песня Solovey, с которой группа должна была принять участие в конкурсе в 2020 году, заняла 128 место из 250 наводненных.

Новостью о достижениях группа GO_A поделилась в Instagram.

"Сразу два наших трека попали в ESC TOP 250 - ежегодный рейтинг лучших песен за все времена существования Евровидения. SHUM вошел в тройку самых популярных песен за всю историю конкурса. А Solovey занял 128 место. Впервые в истории в этот чарт попали сразу две украиноязычные песни" , – написали они.

Рейтинг формируется по итогам ежегодного голосования за самые популярные песни Евровидения в истории, подводимые радио песенного конкурса ESC Radio.

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Первую строчку рейтинга ESC TOP за 2021 год возглавил хит победительницы 2012 года Loreen из Швеции - Euphoria. Второе место досталось песне победителей Евровидения 2021 года итальянцев Maneskin - Zitti e Buoni.

Песня Джамалы "1944", с которой она победила на конкурсе в 2016 году, оказалась на 14-м месте. Хит Waterloo ABBA, которым группа представляла Швецию в 1974 году, оказался на 20 месте. Мегахит Dancing Lasha Tumbai от Верки Сердючки 2007-го занял 74-е место, а победная песня Русланы "Дикие танцы" 2004-го - 78-е. Остальные украинские исполнители на Евровидении оказались за пределами первой сотни.

Украинская электронная фолк-группа Gо_A заняла на Евровидении пятое место с песней "Шум". Набрала 364 балла: 97 баллов дало жюри и 267 - зрители. Финал 65-го песенного конкурса состоялся 22 мая в нидерландском Роттердаме.