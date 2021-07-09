Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify

Группа Go_A стал национальным лидером в рейтинге Spotify. Фото: go_a_band

Песня украинской группы Gо_A под названием "Шум" обошла композицию Насти Каменских Elefante по количеству просмотров.

На сервисе Spotify композицию "Шум" послушали 26,6 млн раз, а Elefante - 26 млн, сообщает Telegram Culture Ukraine.

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У песни наибольшее количество прослушиваний на сервисе среди украинских артистов.

За основу песни взята украинская игра-веснянка "Зеленый шум".

"Украина представила песню с несомненно быстрым ритмом на Евровидении. Это техно-переосмысление веснянки, традиционной песни, которую поют во время весенних народных обрядов", - писало зарубежное издание The Guardian.

Украинская электронная фолк-группа Gо_A заняла на Евровидении пятое место с песней "Шум". Набрала 364 балла: 97 баллов дало жюри и 267 - зрители. Финал 65-го песенного конкурса состоялся 22 мая в нидерландском Роттердаме.