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понедельник, 08 октября 2018 13:41

Стриптиз библиотекарши и женщины Винника: обзор фильма "Бешеная свадьба"

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4 октября в прокат вышла украинская комедия "Бешеная свадьба" режиссера Влада Дикого. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

Покрасневший от напряжения мужчина с ружьем за дверью кричит гостям на улице, что свадьбы не будет. Его новоявленный зять-заложник снимает все это для блога.

Автор: planetakino.ua
  Кадр из фильма "Бешеная свадьба"
Кадр из фильма "Бешеная свадьба"

"Бешеная свадьба" рассказывает историю директора районного краеведческого музея Василия Середюка, очень любящего свою дочь Катю. Так любит, что отправил на учебу во Францию ​​в Сорбонну (видно, что сценарист не слишком в курсе ставки работника культуры в украинском селе). А мелкая негодница притащила в украинский дом темнокожего француза, что вконец оконфузило отца. Тот готов раскрутить на стриптиз библиотекаршу или пригласить в семью первого попавшегося местного придурка, чтобы не дать заключить международный союз.

Автор: planetakino.ua
  Кадр из фильма "Бешеная свадьба"
Кадр из фильма "Бешеная свадьба"

В роли жениха хотели видеть звезду фильма "Неприкасаемые", французского актера Омара Си. Но не сложилось. Так же не сложилось с Анной Кошмал, Машей Ефросининой, Русланой Писанкой, Ольгой Сумской, о которых заявляли на питчинге Госкино.

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Тогда же на питчинге продюсер фильма Юрий Горбунов просил поддержки в размере 3, 24 млн грн. Для сравнения: на комедию "Секс и ничего личного" просили 26 млн. Тайна такой сравнительно незначительной суммы откроется зрителю на самом сеансе. Потому что столько рекламы, которую очень нахально и безапелляционно натыкали в канву сюжета, не было еще ни в одном украинском фильме. После ленты каждый порядочный фанат Горбунова должен купить ящик водки "Малиновка" и рассчитаться карточкой "Ощадбанка".

Авторы ставили на известные лица, и ставка сыграла. Микророли сделали свое дело. Винник, убегающий от толпы фанатов, дуэт "Загорецкая" в качестве местных дураков, попы Потап и Монатик, которые очень хотят нажиться на человеческом горе, - украшение ленты. Собственно, только они и делают из "Бешеной свадьбы" комедию.

Автор: planetakino.ua
  Кадр из фильма "Бешеная свадьба"
Кадр из фильма "Бешеная свадьба"

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Настоящий конфликт не у сумасшедшего отца с женихом или соседом. Он кроется в вечном вопросе для украинца "а что люди скажут?". В страхе не соответствовать чужим представлениям о мироздании мы часто забываем, что нужно нам самим. И эту важнейшую мысль в фильме можно проследить.

Автор: planetakino.ua
  Кадр из фильма "Бешеная свадьба"
Кадр из фильма "Бешеная свадьба"

А вот чего сделать нельзя, так это понять, как в фильме, в производство которого вложилось государство, его народ выставляют деревенщиной-расистами, даже не знающих, что такое холостяцкая вечеринка.

14 сентября в прокат вышла украинская социальная драма "Когда падают деревья" режиссера Марыси Никитюк. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

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