Стриптиз библиотекарши и женщины Винника: обзор фильма "Бешеная свадьба"

4 октября в прокат вышла украинская комедия "Бешеная свадьба" режиссера Влада Дикого. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

Покрасневший от напряжения мужчина с ружьем за дверью кричит гостям на улице, что свадьбы не будет. Его новоявленный зять-заложник снимает все это для блога.

Автор: planetakino.ua Кадр из фильма "Бешеная свадьба"

"Бешеная свадьба" рассказывает историю директора районного краеведческого музея Василия Середюка, очень любящего свою дочь Катю. Так любит, что отправил на учебу во Францию ​​в Сорбонну (видно, что сценарист не слишком в курсе ставки работника культуры в украинском селе). А мелкая негодница притащила в украинский дом темнокожего француза, что вконец оконфузило отца. Тот готов раскрутить на стриптиз библиотекаршу или пригласить в семью первого попавшегося местного придурка, чтобы не дать заключить международный союз.

Автор: planetakino.ua Кадр из фильма "Бешеная свадьба"

В роли жениха хотели видеть звезду фильма "Неприкасаемые", французского актера Омара Си. Но не сложилось. Так же не сложилось с Анной Кошмал, Машей Ефросининой, Русланой Писанкой, Ольгой Сумской, о которых заявляли на питчинге Госкино.

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Тогда же на питчинге продюсер фильма Юрий Горбунов просил поддержки в размере 3, 24 млн грн. Для сравнения: на комедию "Секс и ничего личного" просили 26 млн. Тайна такой сравнительно незначительной суммы откроется зрителю на самом сеансе. Потому что столько рекламы, которую очень нахально и безапелляционно натыкали в канву сюжета, не было еще ни в одном украинском фильме. После ленты каждый порядочный фанат Горбунова должен купить ящик водки "Малиновка" и рассчитаться карточкой "Ощадбанка".

Авторы ставили на известные лица, и ставка сыграла. Микророли сделали свое дело. Винник, убегающий от толпы фанатов, дуэт "Загорецкая" в качестве местных дураков, попы Потап и Монатик, которые очень хотят нажиться на человеческом горе, - украшение ленты. Собственно, только они и делают из "Бешеной свадьбы" комедию.

Автор: planetakino.ua Кадр из фильма "Бешеная свадьба"

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Настоящий конфликт не у сумасшедшего отца с женихом или соседом. Он кроется в вечном вопросе для украинца "а что люди скажут?". В страхе не соответствовать чужим представлениям о мироздании мы часто забываем, что нужно нам самим. И эту важнейшую мысль в фильме можно проследить.

Автор: planetakino.ua Кадр из фильма "Бешеная свадьба"

А вот чего сделать нельзя, так это понять, как в фильме, в производство которого вложилось государство, его народ выставляют деревенщиной-расистами, даже не знающих, что такое холостяцкая вечеринка.

14 сентября в прокат вышла украинская социальная драма "Когда падают деревья" режиссера Марыси Никитюк. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.