Сто лучших от "Земли" до "Киборг": составили грандиозный рейтинг украинских фильмов

Фото: Довженко-Центр

Рейтинг 100 лучших фильмов в истории украинского кино составил Национальный центр Александра Довженко.

"Мы обратились в Союз кинокритиков Украины и независимых киноэкспертов с просьбой составить собственный топ-10 лучших украинских фильмов в период от создания кинематографа до наших дней, - говорится на сайте Довженко-центра. - При определении результатов учитывали количество упоминаний и место в списках респондентов. Лучшим фильмом опроса определялся фильм, получивший наибольшее количество упоминаний и самое высокое место в рейтингах".

Участие в опросе приняли 70 экспертов.

"Это попытка наконец сформировать канон того, чем является и чем было украинское кино на протяжении более ста лет своего существования. Фактически это список лент, рекомендованных к просмотру всем, кто интересуется украинским кинематографом", - говорит руководитель киноархива Довженко-Центра, сокоординатор проекта Александр Телюк.

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Десятка лучших выглядит так:

"Тени забытых предков" (1964), Сергей Параджанов;

"Земля" (1930), Александр Довженко;

"Человек с киноаппаратом" (1930), Дзига Вертов;

"Племя" (2014), Мирослав Слабошпицкий;

"Каменный крест" (1968), Леонид Осыка;

"Астенический синдром" (1989), Кира Муратова;

"Полеты во сне и наяву" (1982), Роман Балаян;

"Белая птица с черной отметиной" (1970), Юрий Ильенко;

"Долгие проводы" (1971), Кира Муратова;

"Вавилон ХХ" (1979), Иван Миколайчук.

Древнейшим фильмом, который вошел в рейтинг, стала лента 1926 года "Ордер на арест" (58 место) Георгия Тасина. Самым современным - документалка "Земля голубая будто апельсин" (34 место) Ирины Цилык, 2020 год.

Остальные картины перечня можно увидеть по ссылке.

На этой неделе в прокат выходит украинский фильм "Усатый фанк" режиссера Александра Ковша. Рассказывает об отечественной эстраде 1970-х, которую создатели ленты называют золотой эпохой украинской популярной музыки. Премьера фильма состоялась в прошлом году на 49-м Киевском международном кинофестивале "Молодость".