Стартует фестиваль Американского кино: что посмотреть

Автор: aiffua.com Британский актер Риз Ахмед в фильме "Звук металла" сыграл барабанщика, который начинает терять слух. Герою придется смириться с неизбежностью: отныне он должен всегда жить в тишине, по сюжету. Лента откроет нынешний фестиваль американского кино "Независимость". Показ состоится 13 мая в 19:00 в киевском кинотеатре "Жовтень"

10 художественных и 9 документальных фильмов покажут на 11-м Фестивале американского кино "Независимость". Пройдет 13-19 мая в столичном кинотеатре "Жовтень".

Об особенностях киносмотра и самых интересных премьерах Gazeta.ua рассказал программный координатор Виктор Глонь.

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Как отбираете фильмы для показа на фестивале?

- Предлагаем ко вниманию знаковые ленты последнего сезона. Картины на социально значимые темы, демонстрирующие разнообразие США, американского кинематографа и силу независимого творческого мышления.

Это участники фестивалей в Сандэнсе, Каннах, Венеции и Берлине. Когда формируем программу, пересматриваем десятки, если не сотни новинок. Почти каждый раз приходим к выводу: лауреаты - как раз то, что самое выразительное, интересное и актуальное. Стоит быть показанным в Украине. Награды на известных кинофорумах дают не случайным фильмам. То есть они уже как-то выделяются среди остальных.

Основная аудитория большинства так называемых инди-фильмов - люди с высшим образованием, которые интересуются не только своим благосостоянием. Хотят видеть, что происходит вокруг, чем живут люди за рубежом

Эти премьеры должны быть знакомы людям, которые хоть немного интересуются американским кинематографом. Им хочется посмотреть именно то, о чем уже слышали. Что собственно и доказывают продажи абонементов. Один из наших принципов - дать зрителю такую ​​возможность в нормальном формате.

Это кино, которое называют независимым - в противовес коммерческому?

- Специфика американского кино заключается в том, что оно все коммерческое. Разве что объемы коммерции будут отличаться. А термин "инди" просто обозначает работы, которые производятся не крупными студиями, как Warner Bros. или Disney. А маленькими, менее известными. Вот и вся разница. Доля рынка, на которую они ориентируются, меньше, но тоже есть.

Сюжеты ближе к одноэтажной Америки, жизни рядовых граждан и собственно к нашей с вами. В конце концов сводятся к общечеловеческим драмам, испытаниям, коллизиям

Основная аудитория большинства так называемых инди-фильмов - люди с высшим образованием, которые интересуются не только своим благосостоянием. Хотят видеть, что происходит вокруг, чем живут люди за рубежом. Такое кино - один из самых простых и эффективных способов. Осмысливают реальность и дают более сконцентрированную и ценную картину, чем можно найти в соцсетях. Находят своих зрителей, потому что показывают мир настоящим.

Такие ленты обычно лучше освещают американскую действительность, чем блокбастеры?

- Да. Некоторые вещи, которые мы обычно ассоциируем с Голливудом - характерны для независимых, авторских фильмов тоже. Тот же путь к успеху, хэппи-энд. Просто сами сюжеты ближе к одноэтажной Америки, жизни рядовых граждан и собственно к нашей с вами. В конце концов сводятся к общечеловеческим драмам, испытаниям, коллизиям. Ломают стереотип о более и менее богатых странах, более и менее развитых. На персональном уровне все похоже. Поэтому происходит ли действие в Арканзасе, или в Виннице - не должно иметь определяющего значения.

Фильмом открытия станет драма "Звук металла". Почему выбрали именно ее?

- Панк-барабанщик Рубен постепенно перестает слышать, по сюжету. После заключения врача и предупреждения о неотвратимой глухоте понимает, что его музыкальная карьера оказалась под угрозой. Сначала хочет сделать операцию, чтобы восстановить слух. В конце концов осознает, что не в этом вообще смысл. Что он этому миру нужен не только из-за своего умения играть на барабанах. Жизнь одновременно и сложнее, и проще этого.

Режиссер использует звук и тишину как основные элементы. Приводит резкие контрасты между тем, что слышит герой и что - мы

Некоторые считают, что для счастья нужна хорошая работа, какие-то материальные блага - машина, дорогой телефон. Пожалуй, немного неполно смотрят на жизнь. Стоит отойти назад, передохнуть и посмотреть заново на окружающую среду и на самого себя в этом контексте. Увидеть себя как настоящую личность, а не просто функцию.

Ты не профессия, а человек - так можно охарактеризовать посыл ленты режиссера Дариуса Мардера. Пример общий для любой страны. Чего-то чисто американского в этом нет.

Ценность фильма в том, что раскрывает эти вопросы точно, тонко, достоверно. Имеет мощную игру британского актера и музыканта Риза Ахмеда. А звуковой монтаж отражает потерю слуха Рубена. Режиссер использует звук и тишину как основные элементы. Приводит резкие контрасты между тем, что слышит герой и что - мы. Это еще один повод посмотреть на большом экране. Ведь кинотеатр - это не только изображение.

Драма о потере и отчаянии, о силе духа и человеческом выборе, когда жизнь претерпевает необратимые изменения. Картина получила две премии "Оскар" - за монтаж и звук.

Какие еще самые ожидаемые премьеры игровой программы?

- "Минари" режиссера Ли Исаака Чанга. Одна из топовых новинок года. Получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана - Юн Юджан. Полуавтобиографическая драма рассказывает о корейской семье, которая пытается приспособиться к роли иммигрантов в США. Переезжают на крохотную ферму в Арканзасе в поисках собственной американской мечты.

Ключевая здесь проблема личной ассимиляции и одновременно сохранения своей национальной, культурной идентичности. Рассматривается с исторической дистанции. Действие происходит в 1980-х.

"Суррогат" Джереми Херша. Тонкая драма на актуальные темы этики и политики личности. Веб-дизайнер из Бруклина соглашается стать суррогатной матерью и донором яйцеклетки для своего лучшего друга и его супруга. На 12-й неделе беременности предродовой тест возвращается с неожиданными результатами. Выясняется, что ребенок родится с отклонениями. Герои предстают перед моральным выбором - делать ли аборт. Разворачивается дискуссия касательно неоднозначных, сложных вопросов.

"Грядущий мир" Моны Фаствольд. Лирический вестерн о женской страсти. События разворачиваются в штате Нью-Йорк в 1850-е. Эбигейл - жена фермера. Знакомится с замужней соседкой Талли. Близость обнаруживает пустоту в их жизни, которую раньше не замечали.

Это как "Горбатая гора", только за 100 лет до того и о женщинах. Кино о том, о чем раньше нельзя было говорить, а сейчас аудитория для этого есть.

Что объединяет эти картины?

- Общество хочет видеть на экране себя. Представленные работы - тематически наполненные. Освещают права женщин и меньшинств, гендерное и любое другое равенство. Это не просто то, что сейчас болит Голливуду. Речь идет не только об инди-кино, а об общечеловеческих трендах в глобализированном мире.

Такое кино напоминает: надо оставаться собой, но и понимать других

Несмотря на различия, в основе этих лент лежат истории и эмоции, которые могут воспринять люди из всех стран. Независимо от национальности, пола и сексуальной ориентации. Такое кино напоминает: надо оставаться собой, но и понимать других.

Кроме художественного кино, показываете документальное. Почему решили совмещать?

- Есть программа неигрового кино, потому что культура американской документалистики повлияла на весь мир, в том числе и Украину. Но стараемся отойти от стандартного телевизионного продукта. Отбираем кинотеатральные работы.

Заходит куда-то впервые, включает камеру и наблюдает за повседневной работой в стенах административных зданий и других учреждений

Большинство лент программы посвящены актуальным социальным и политическим темам. Это то, что отличает американскую документалистику. Подходят не так с эстетической, как с практической точки зрения. Не просто снимок времени, как часто любят европейцы. Целью всегда стоит решить проблему. Через ее обнародование и популяризацию. Чтобы узнали и потом что-то делали с этим.

Какой фильм из подборки документалистики стоит выделить?

- Среди нынешних премьер - "Мэрия" режиссера Фредерика Уайзмана. Длится 4,5 часа. Необычно показывать такое длинное кино, но мы не могли обойти современного классика.

Уайзман фокусируется на документировании государственных учреждений своей страны. Заходит куда-то впервые, включает камеру и наблюдает за повседневной работой в стенах административных зданий и других учреждение. Пытается понять этот мир и показать нам.

"Мэрия" позволяет заглянуть за кулисы городского совета Бостона, где решают вопросы расовой справедливости, нехватки жилья, климатических проблем. Режиссер снимал деятельность местной власти в течение 2018-2019 годов. Без стандартной сюжетной арки, закадрового повествования, интервью с героями. Показывает, как мэр встречается с помощниками, обращается к руководителям предприятий, выслушивает ветеранов, отмечает День благодарения, делает традиционную речь о состоянии города. Также Уайзман следит за государственными служащими, работающих с людьми, нуждающимися в помощи. Например, предотвращают выселения, занимаются вопросом экономического развития латиноамериканских женщин.

В этом году вы впервые добавили секцию ретроспективы.

- Выбрали три работы режиссера Дэвида Линча к его 75-летию. Концентрируемся на среднем периоде творчества. "Синий бархат" 1986-го, "Дикие сердцем" 1990-го и "Малхолланд Драйв" 2001 года - его самые известные фильмы. Не были в украинском прокате. Нашему зрителю интереснее приходить на уже знакомое кино и пересмотреть на большом экране, чем отдаваться чему-то неизвестному.

Ленты представляют тот этап, когда Линч получил признание в мейнстримной среде. Получил доверие как автор, способный создавать саспенс и погружать в свой выдуманный мир. Это кино - условно доступное для широкой аудитории. Странное, но не настолько, чтобы отвернуть человека, который не интересуется американским сюрреализмом.

Передает человеческие переживания визуальными образами, которые трудно очертить словами

"Малхолланд Драйв" считается одним из лучших фильмов XXI века. По сюжету, после автомобильной аварии актриса теряет память. Знакомится с женщиной, которая тоже хочет покорить Голливуд. Вместе отправляются в путешествие по Лос-Анджелесу на поиски правды, которые оборачиваются для них приключениями на грани фантазии и реальности. Режиссер описал картину как "любовную историю в городе грез".

С "Малхолланд Драйвом" закрывается окно в мир Линча. Дальнейшие произведения - последний полный метр "Внутренняя империя" и третий сезон "Твин Пикса" - почти не понять.

Работы постановщика имеют уникальный шарм. Передает человеческие переживания визуальными образами, которые трудно очертить словами. Больше похоже на картины. Но они еще и двигаются. Это сон об американской действительности конца XX века.

Есть мнение, что украинцы не готовы смотреть на экран, как в зеркало, видеть в кино отражение своих реалий. Можем ли взять пример с американского независимого кино?

- Это вообще проблема, которую очень медленно у нас начинают понимать. Смысл существования украинского кино может заключаться лишь в том, чтобы снимать для себя и о себе. И делать это максимально профессионально и талантливо. Тогда и другие будут на нас смотреть.

Эмоции в вакууме не летают. Всегда привязаны к конкретным реалиям

Миру интересна аутентика, привлекает подлинность. А не когда будто имитируем Голливуд или делаем местом действия какую-то непонятную, условную территорию. Оно так не работает. Эмоции в вакууме не летают. Всегда привязаны к конкретным реалиям. Американцам удается это делать. Причем в совершенно разных проявлениях. От блокбастеров до маленького кино. Хочется, чтобы в Украине тоже научились. Уже есть чем хвастаться, но есть куда стремиться.

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Кинофестиваль "Независимость" проводится с 2011 года. Проходит при поддержке Посольства США в Украине. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами. В этом году мероприятие пройдет в смешанном формате. Показы состоятся в Киеве в кинотеатре "Жовтень", а несколько документальных лент будут доступны для онлайн-просмотра на территории всей Украины. Впоследствии показы программы запланированы во Львове, Харькове, Одессе.