Стартовал онлайн-марафон документального активизма

Автор: uinp.gov.ua Онлайн-марафон документального активизма Arts&Rights продлится до 1 августа.

Начался онлайн-марафон документального активизма Arts&Rights. Продлится до 1 августа. Это встречи с людьми, имеющими уникальный личный опыт, в формате живых историй и панельные дискуссии в рамках фокусных тем.

"Построение общества, в котором люди будут чувствовать себя гражданами Украинского государства, невозможно без национальной памяти. Одним из лучших способов его формирования является документальное кино, которое рассказывает истории реальных людей, причастных к разным этапам развития страны - получению и становлению независимости, национального возрождения, современной борьбе за суверенитет на Донбассе. Проект Arts & Rights собирает вместе активистов, правозащитников, журналистов, режиссеров, операторов, писателей, чтобы создать сеть документальных активистов.

Цель сети - стать средой для новых проектов на пересечении документалистики и активизма, нетворкинга, организационной, фандрейзерской и продюсерской поддержки. Онлайн-марафон документального активизма является первым событием в рамках создания сети и призван объединить документалистов и активистов в команды вокруг избранных тем, чтобы начать работу над будущими документальными проектами и адвокационными кампаниями", - говорится в описании мероприятия.

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Среди спикеров мероприятия - историк и журналист Вахтанг Кипиани, правозащитница и глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, поэтесса и радиоведущая Елена Гусейнова, искусствовед Евгения Моляр, художница Елена Загребина.

Смотреть события можно на странице Arts&Rights в Facebook.

Программа онлайн-марафона:

Четверг, 30 июля

14:00-17:00: живые истории на тему "Пленные и политзаключенные: борьба за освобождение"

14:00-17:00: живые истории на тему "Образование без травли"

19:00-20:30: панельная дискуссия "Освобождение заложников Кремля и ответственность за военные преступления"

19:00-20:30: панельная дискуссия "Быть другим: как школа может стать пространством принятия и поддержки"

Пятница, 31 июля

14:00-17:00: живые истории на тему "Декоммунизация сознания и осмысление тоталитарного прошлого"

14:00-17:00: живые истории на тему "Украина через 25 лет" (визия в 2045 год тех, кому сегодня 20)

19:00-20:30: панельная дискуссия "Goodbye Lenin: как прощаться с прошлым"

19:00-20:30: панельная дискуссия "Украина 2045: как мы воспитываем будущее"

Суббота, 1 августа

12:00-15:00: живые истории на тему "Преследование активистов и полицейский произвол"

12:00-15:00: живые истории на тему "Права женщин в родах и акушерское насилие"

16:00-17:30: панельная дискуссия "Ненаказанное зло растет: как защитить активистов"

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Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда и Украинского института национальной памяти.