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понедельник, 27 июля 2020 04:45

Одни страны боролись с пандемией, а другие - с людьми - правозащитница

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Одни страны боролись с пандемией, а другие - с людьми - правозащитница
Пандемия продемонстрировала, что свобода не всегда является ценностью для большинства людей - Александра Матвийчук. Фото: Тарас Подолян

Это очень опасно - отдавать государству свою свободу в обмен на безопасность. И очень нездорово - защищать свое здоровье неправовыми методами.

Об этом говорит правозащитница, председатель правления "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук. Приняла участие в дискуссии "Демократия или безопасность: борьба с эпидемией как путь к цифровому тоталитаризму" на книжном фестивале Book Space. Проходил в формате онлайн-марафона на YouTube.

"Драматические времена раскрывают в людях иногда или лучшие, или худшие черты, - говорит Александра Матвийчук. - Видели, как по-разному реагируют на пандемию. Например, создаются самоорганизованные группы помощи врачам, в частности в Украине и Беларуси. И в этих самых странах есть граждане, которые требуют врачей изолировать, а больных не допустить в больницы, думая исключительно о себе.

Пандемия стала одним из тех вызовов, к которым не все готовы и не знают, как их пройти. Как говорили римские стоики, многие считались добродетельными только потому, что их добродетель никогда не проверялась. Мы сейчас всем миром на проверке.

Например, украинских медиков пандемия застала в больницах незаконченной медицинской реформы, где не было масок и даже элементарных средств дезинфекции. Вызов коронавируса больно ударил даже по странам с развитой системой здравоохранения. Что уж говорить о нас.

Правительство пытается сделать тактический ответ - какие-то доплаты, меры поощрения. Но системный ответ - это проведение медицинской реформы, которая повысит не только статус, но и защищенность врачей и их уверенность в том, что будут способны эффективно выполнять свою работу.

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Возникли большие угрозы приватности, в частности защите персональных данных. В Украине, к сожалению, нет надлежащей защиты приватности.

Одни страны боролись с пандемией, а другие - с людьми, которые являются носителями вируса. Это основополагающие вещи, которые зависят от типа государства - авторитарное или демократическое. Проблема приватности и защиты здоровья должна решаться на основе цивилизованных методов, правовых норм. Но пандемия продемонстрировала, что свобода не всегда является ценностью для большинства людей, поскольку может бросать вызов их комфорту.

Пандемия обострила все имеющиеся проблемы. В частности, домашнего насилия, дискриминации. Коронавирус поставил перед нами огромный цивилизационный выбор. Как будем эти проблемы решать? Как защищать людей? С помощью права и международных норм - или политических решений, которые могут приниматься популистами и автократами?

Во время пандемии оказалось, что право не учитывает все вызовы - как национальное, так и международное. Нуждается в доработке. И в мире, и в Украине часто выбор сделан в пользу не права, а политических решений, которые нужно было быстро принять. Но мне хочется верить, что это временно. Что мы переосмыслим наш опыт и построим систему, в которой человек будет понимать, что с ним будет в случае подобных вызовов".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 23 июля.

16 событий состоялись на третьем Международном книжном фестивале Book Space. Длился 4-5 июля. Состоял из двух непрерывных восьмичасовых эфиров на YouTube-канале Book Space Fest. Студию расположили в митцивне "Модуль" в городе Днепр. Гости мероприятия участвовали в дискуссиях и лекциях через видеосвязь. Фокусная тема нынешнего фестиваля - "Будущее: (анти)утопии".

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