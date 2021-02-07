Стало известно, кто сыграет Элизабет Тейлор

36-летняя канадская актриса и модель Серинда Свон сыграет Элизабет Тейлор в военной драме "Преданность". Действие будет происходить в 1950-х, во время Корейской войны. Фото: Instagram

Канадская актриса Серинда Свон сыграет Элизабет Тейлор в военной драме "Преданность".

Фильм основан на реальных событиях, произошедших во время Корейской войны в 1950-х. Расскажет историю летчиков ВМС США Джесси Брауна и Тома Хаднера, самолет которых сбили в тылу врага. Параллельно будет показывать мирную жизнь. В частности Серинда Свон воплотит Элизабет Тейлор в эпизоде ​​про Каннский кинофестиваль.

Ранее Серинда сыграла эпизодические роли в сериалах "Сверхъестественное" и "Тайны Смолвиля" и фильмах "Трон: Наследие" и "Перси Джексон и Похититель молний". Стала известной, когда воплотила Медузу в супергеройском сериале "Сверхлюди".

Режиссером драмы "Преданность" станет Джастин Диллард. Снял "Ловкость" и сыграл в "Звездных войнах" 2019-го.

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Сценарий написали Джейк Крейн и Джонатан Стюарт. Последний 16 лет вел собственное лейт-найт шоу, получил 22 премии "Эмми".

Элизабет Тейлор родилась 27 февраля 1932 года в семье английского торговца произведениями живописи и скульптуры в Лондоне, где провела первые 7 лет жизни. Затем семья переехала в Америку. Первое приглашение сняться в кино получила в 10. Самые известные ленты, в которых принимала участие: "Клеопатра", "Кошка на раскаленной крыше", "Укрощение строптивой", "Кто боится Вирджинию Вульф?". Получила два "Оскара".