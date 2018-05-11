Стало известно, когда Melovin "зажжет" в финале Евровидения-2018

Melovin стал одним из десяти исполнителей, которые победили во втором полуфинале Евровидения. Скриншот

Украинский певец Melovin, который прошел в финал Евровидения-2018 с песней Under The Ladder, выступит в первой половине решающего шоу.

Таковы результаты жеребьевки, которую провели сразу после окончания пресс-конференции победителей второго полуфинала, сообщает 112.ua.

В первой половине финального шоу Melovin выступит со страной-хозяйкой Португалией, а также почти всеми представителями большой пятерки: Испанией, Великобританией, Германией и Францией. Кроме того, в первой части финала выступят Австрия, Албания, Литва, Норвегия, Сербия, Словения и Эстония.

Кроме норвежца Александра Рыбака, французского дуэта Madame Monsieur и эстонки Элины Нечаевой, в этой части шоу серьезных фаворитов не будет.

Вторая часть финального концерта Евровидения-2018 обещает быть более насыщенной, поскольку в ней сойдутся Австралия, Болгария, Венгрия, Голландия, Дания, Израиль, Ирландия, Италия, Кипр, Молдавия, Финляндия, Чехия и Швеция. То есть, фактически вся верхушка таблицы букмекеров.

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Точные места в финале организаторы Евровидение разыграют в ближайшее время.

Напомним, Melovin стал одним из десяти исполнителей, победивших во втором полуфинале Евровидения. Финальное шоу состоится в португальском Лиссабоне в субботу, 12 мая.