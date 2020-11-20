Сталлоне за три дня написал сценарий "Рокки"

Сильвестр Сталлоне написал сценарий и исполнил главную роль в спортивной драме "Роки". Воплотил боксера, который должен сойтись в бою с чемпионом мира, по сюжету. Фото: Classic Movies

21 ноября 1976 году в Нью-Йорке состоялась премьера спортивной драмы "Рокки". Главную роль исполнил Сильвестр Сталлоне.

Боксер по прозвищу Рокки пытается познакомиться с Эдриан - застенчивой девушкой, которая работает продавцом в зоомагазине. Между тем его вызывает на бой чемпион мира Аполло Крид. Рокки настроен сделать нокдаун, готовится под руководством тренера Микки Голдмилла, по сюжету.

Сталлоне написал сценарий "Рокки" за три с половиной дня. Был под впечатлением от боксерского поединка Мухаммеда Али и Чака Вепнера, который состоялся в колледже Ричфилд штата Огайо.

Снимали преимущественно в Филадельфии, штат Пенсильвания. Во время съемок финальной сцены Сталлоне сломал ребра, восемь дней провел в реанимации. Актер Карл Уэзерс разбил нос. Концовку изменили в последний момент. Предварительно тренер Микки должен был быть расистом, а герой Сталлоне в конце уходил из спорта.

Пробежки Рокки снимали на один из первых в мире стедикамов. Изобрел оператор Гаррет Браун. Также зафиксировал на видео все репетиции актеров, чтобы могли видеть себя со стороны.

При бюджете в $1 миллион, "Рокки" собрал в прокате $ 225 миллиона. Получил три "Оскара". Выбрали для сохранения в Национальный реестр фильмов при Библиотеке Конгресса США как "культурно, исторически и эстетически значимый".

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Сталлоне снимет фильм "Братья - легенды", который будет посвящен Виталию и Владимиру Кличко.