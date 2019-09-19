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пятница, 20 сентября 2019 00:02

"Спрашивали, был ли я в Чернобыле и почему до сих пор живой" - очевидец показал катастрофу на плакатах
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Олег Векленко является ликвидатором аварии на ЧАЭС и фото сделал сам
Фото: Оксана Княжик
Олег Векленко является ликвидатором аварии на ЧАЭС и фото сделал сам
Олег Векленко является ликвидатором аварии на ЧАЭС и фото сделал сам
Олег Векленко является ликвидатором аварии на ЧАЭС и фото сделал сам
Олег Векленко является ликвидатором аварии на ЧАЭС и фото сделал сам

Художник Олег Векленко на Форуме издателей во Львове показал выставку, которая создана из коллекции постеров АДГ 4-й Блок к открытию "музея эко-плаката" 4-й Блок "/ архив".

Выставка о Чернобыльской трагедии, демонстрируют ее с помощью цифровых технологий и проекторов.

Автор принимал участие в ликвидации аварии и фото сделал сам. В 1991 году в честь 5-й годовщины Чернобыльской катастрофы начал Международную триеннале экологического плаката и графики "4-й Блок".

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"Я через несколько дней после взрыва оказался в Чернобыле на станции, - говорит Олег Векленко. - Я не был химиком, занимался творчеством, рисовал. Отслужил в армии и меня приписали к химполку, которий основанный в Харькове начальником клуба. 29 апреля я пришел домой и получил повестку, чтобы появиться в сборный пункт с военным билетом, паспортом и еще какими-то документами. Думал, пойду на 5 минут, затем поужинаю, а вернулся только через три месяца ".

Первую выставку плакатов Олег Векленко организовал вместе с друзьями.

"За 5 лет после аварии приятели предложили собраться и выпить бутылку. А я говорю, что, может, не надо пить, давайте выставку сделаем, так и открыли ее. Через три года я напечатал каталог. А потом мы поехали в тур Францией и я показывал французам свои фотографии, они смотрели, им было интересно. Спрашивали, был ли я в Чернобыле и почему я жив еще. Я наделал много фото тогда, снимал все, что видел, никто особо этого не проверял, все занимались своими делами, имели обязанности ".

На Киевщине в селе Новые Соколы, что в 50 километрах от Чернобыля, произошел лесной пожар. Огонь возник на территории Дымарского лесничества.

Автор: Оксана Княжик
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