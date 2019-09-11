Неподалеку Чернобыля загорелся лес

Площадь пожара составляет 6 га. Фото: Ukrlib

На Киевщине в селе Новые Соколы, что в 50 километрах от Чернобыля, произошел лесной пожар.

Огонь возник на территории Дымарского лесничества около 12:25. Как отмечается, произошло возгорание лесной подстилки на площади около четырех гектаров, которое переросло в верховой пожар. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"К тушению привлечены 62 человек и 11 единиц техники, из них от ДСНС 30 человек из личного состава и семь единиц техники, два самолета АН-32П и вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

Из-за сильных порывов ветра произошло распространение огня. Сейчас площадь пожара составляет около шести гектаров. Жертв и пострадавших нет.

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На 48-м арсенале Минобороны, расположенном вблизи райцентра Калиновка Винницкой области 11 сентября произошел пожар. Загорелась трава. Известно о 5 взрывах боеприпасов. Военных подняли по боевой тревоге.