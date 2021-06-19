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суббота, 19 июня 2021 12:05

"Создали иллюзию непосредственного присутствия" - покажут фильм о скандальном писателе

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&quot;Создали иллюзию непосредственного присутствия&quot; - покажут фильм о скандальном писателе
Сняли фильм "Ульяненко: без цензуры" о жизни и творчестве писателя Олеся Ульяненко. Использовали хроникальные архивные кадры, которые собрали в течение 10 лет после смерти литератора. Фото: facebook.com

На Книжном Арсенале в Киеве состоится премьерный документального фильма "Ульяненко: без цензуры". Рассказывает о единственном официально запрещенном писателе независимой Украины Олесе Ульяненко.

"Это фильм-память об уникальной культурной фигуре, о времени политического и культурного распада СССР. Об Ульяненко существует много мифов. Картина исследует некоторые из них. Съемочный процесс частично проходил в США, где проживают родная сестра и племянник писателя. Это позволило получить уникальные документы, которые пролили свет на многие эпизоды из жизни нашего героя. Благодаря длительной архивной работе собрали все доступные материалы, где фигурирует Олесь. Это позволило создать иллюзию непосредственного присутствия писателя как равноправного спикера", - говорит продюсер ленты Владимир Тихий.

По его словам, "Ульяненко: без цензуры" появился благодаря друзьям и коллегам литератора.

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Сценарист и продюсер Мирослав Слабошпицкий называет проект документальным фильмом в американском разговорно-разведывательном стиле. Рассчитан на людей, которые хотят больше узнать о биографии Олеся Ульяненко и получить представление о траектории его жизненного пути. В то же время на экране предстает портрет ушедшей эпохи.

Режиссер ленты - Юлия Шашкова.

Показ пройдет 24 июня в 18:00 в рамках Литературной программы Книжного Арсенала. Также запланировано обсуждение картины.

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Олесь Ульяненко - автор около 20 романов. Родился в Хороле на Полтавщине в 1962 году. В 1997-м стал самым молодым лауреатом малой Шевченковской премии за роман "Сталинка". В 2006-м был предан анафеме от РПЦ за произведение "Знак Саваофа".

В 2009 году роман Ульяненко "Женщина его мечты" официально запретили как порнографический и изъяли из продажи. Писатель отстаивал свое право на свободу творчества в суде. В 2010-м, после переиздания книги, его нашли мертвым в своей квартире.

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