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пятница, 08 мая 2020 19:12

Роман Олеся Ульяненко назвали порнографическим

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8 мая 1962 года родился украинский писатель Олесь Ульяненко. Он совмещал в себе все то, что называется "правило 5с": биография, смерть при странных обстоятельствах, высшая литературная награда государства, запрет книг как порнографических.

  За роман «Знак Саваофа», в котором описываются криминальные наклонности и извращения служителей Московского патриархата, Олесю Ульяненко объявили анафему. Фото из архива М.Камиша
За роман «Знак Саваофа», в котором описываются криминальные наклонности и извращения служителей Московского патриархата, Олесю Ульяненко объявили анафему. Фото из архива М.Камиша

"Все книги Ульяненко автобиографические до определенной степени, и все они вымышленные", - рассказывает кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий. - "И даже биография самого Ульяненко – она частично автобиографична, а частично вымышленная, поскольку он достаточно такой монашеский образ жизни вел, в том смысле, что – с одной стороны – все были с ним знакомы, а с другой – так толком о нем мало кто что знал.

На самом деле у него была фамилия Ульяненко в каком-то там поколении, а потом паспортистки перепутали – так он говорил... Правда это или нет – мы уже не узнаем доподлинно, но в паспорте он был Александр Ульянов."

"Когда я пил водку, то я любил ее пить в старых совдеповских забегаловках. Поскольку государство в полном разломе, то я часто прячусь от людей, тем более людей искусства. Я не тусовочный человек, я, если так можно сказать, интеллигентный человек улицы,"- говорил о себе Олесь. - "Люблю женщин и кошек. У меня есть кошка Бузька, нахальна такая, как я."

Олесь Ульяненко родился в городе Хорол на Полтавщине. Окончил Николаевское медицинское училище, служил десантником в Восточной Германии и Афганистане. В молодости вел жизнь скитальця, некоторое время жил в России. В Киеве работал курьером, сторожем. Дебютировал в конце 1980-х годов. Одной из первых публикаций была новелла "Молитва". В 1997 году получил малую Шевченковскую премию за роман "Сталинка". В 2009 году роман "Женщина его мечты" по решению Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали был признан порнографическим и изъят из продажи. В 2010 году Ульяненко отстоял этот роман в суде, а 17 августа того же года писателя нашли мертвым в его квартире.

  Обложка романа "Женщина его мечты". Книгу изъяли из продажи, но Ульяненко успел продать 5 тысяч экземпляров.
Обложка романа "Женщина его мечты". Книгу изъяли из продажи, но Ульяненко успел продать 5 тысяч экземпляров.

"Мой роман - не порнография. То, что имеет художественную ценность, не может быть порнографией, - говорил Олесь Ульяненко в 2009 году, за год до смерти. - Вижу политическую составляющую. Зайдите в книжный магазин и посмотрите сколько там "порнухи": Шекспир, Бодлер... Вы видели, что 13-летняя девочка Алина Гросу делает на эстраде? Разве это не порнуха? Я считаю, что и порнография, и проституция - такие штуки, с которыми можно бороться, но нельзя побороть. Пусть имеют отдельное место для взрослых людей, как в цивилизованных странах".

Казалось, что Ульяненко случайно попал под раздачу, но говорят, что на самом деле это была месть со стороны СБУ.

"Случай исключается", - говорил Олесь. - "Вообще, как верующий человек, я не верю в случаи. Кому-то дорогу переехал. В "Женщине его мечты" спецагенты - гомосексуалисты, извращенцы, а милиционеры торгуют наркотиками. И это харьковскому ментовському городу не нравится. Скорее всего, кто-то нажал на издательство. Юрко Покальчук, царство ему небесное, писал намного лучше сексуальные штуки, почему-то на Покальчука никто не наезжал".

"У нас ментальность ХVII века. Видишь человека, кажется современный, нормально воспитанный, начинаешь общаться, натыкаешься на стену непонимания, что мужик с вилами, что интеллигент - разницы нет.

Киев сделали сельским городом. Весь колхоз перешел в депутаты и носит костюмы от Армани. Нормальные люди эмигрировали. Остальным надо что-то делать. Выход время покажет. Может на двадцатом украинском президенте что-то и будет, если третья мировая война не накроет".

Многим казалось, что его тексты страшные, но он говорил, что эти тексты о жизни и, мол, как может быть не страшно жить, а читать – страшно?

"Я, собственно, стараюсь литературный язык скрестить с народным украинским, чтобы он была центрирован, - говорил писатель. - Я сам выстраиваю каркас, потом его ломаю, а потом наращиваю на него мясо. И тогда получается действительно живая картина. Я там иногда перестрашиваю, чтобы человек понимал, как это страшно, если так случится. Я показываю, как не надо делать. Надо увеличить эти вещи, чтобы это стало видно. Я здесь вместо очков".

Проза Ульяненко интересна тем, что большинство его персонажей – низы. Он всегда возмущался, когда слышал от критиков, что такого дна в Киеве нигде нельзя найти. В ответ Олесь рекомендовал посетить ближайшую подворотню, чтобы убедиться, что таки можно и совсем не сложно.

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Дата
08
мая

Роман Олеся Ульяненко назвали порнографическим

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