Назвали три лучших романы времен независимости Украины

Писатель Тарас Антипович выбрал три лучших романа Фото: Тарас Подолян

Писатель Тарас Антипович выбрал для журнала "Країна" три лучшие романы времен независимости Украины.

"Московиада" Юрия Андруховича вышла в 1993-м. Это роман-прощание с советской империей. Автор станцевал на ее костях. Красиво, с юмором, интеллектуально. Прощание состоялось в литературе, а в народе - нет. Часть до сих пор прощается.

"Сталинка" Олеся Ульяненко. Он осмелился погрузиться на социальное дно и показать нижнюю часть постсоветского города. Это черная часть души социума, с которой надо бороться. Роман показал новую смелость в описаниях насилия и стремление человека к свету.

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"Музей заброшенных секретов" Оксаны Забужко вышел 2009-го. Ставит диагноз неудачам Украины в разрезе нескольких поколений. Прежде всего, это готовность предать самих себя. Роман масштабный, многоуровневый, имеет исторический, мистический и детективный пласты. Есть любовная драма.

Полное интервью с Тарасом Антиповичем читайте в журнале "Країна" от 22 августа.