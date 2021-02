Шоу с $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео

Хедлайнером шоу в перерыве Супербоула в этом году стал канадский исполнитель Эйбел Макконен Тесфае, выступающий под псевдонимом The Weeknd. Исполнил попурри из своих самых больших хитов. Фото: twitter.com

Собственные $7 млн ​​вложил канадский певец The Weeknd в шоу в перерыве 55-го Супербоула. Финальный матч Национальной футбольной лиги состоялся в ночь на 8 февраля в американском городе Тампа, штат Флорида.

Хотя организаторы покрывают расходы, The Weeknd решил добавить собственные средства. Для того, "чтобы сделать шоу между 2-й и 3-й четвертями игры таким, каким его задумал".

13-минутный номер продолжал главную тему 4-й пластинки исполнителя After Hours - город грехов и трансформация человека в нем.

Музыкант появился на трибуне Raymond James Stadium в образе героя своего последнего альбома. В расшитом кристаллами красном пиджаке Givenchy, черных брюках, рубашке, галстуке, кожаных перчатках и черно-белых туфлях. На подготовку костюма ушло около 250 ч.

Выступление открыл хор в масках роботов, который исполнил вступительную часть песни Call Out My Name. Во время трека Can't Feel My Face к певцу присоединились танцовщики с забинтованными головами в образе двойников артиста. По словам The Weeknd, таким внешним видом он пытается отобразить "абсурдную культуру голливудских звезд, которые манипулируют собой, чтобы понравиться и получить признание".

В общем прозвучали отрывки из 9 песен. Выступление завершилось на стадионном поле исполнением прошлогоднего хита Blinding Lights в окружении сотни танцовщиков.

Мэр родного для исполнителя Торонто Джон Тори от имени городского совета объявил 7 февраля 2021-го "Днем The Weeknd". Певец стал первым канадцем с сольным шоу в перерыве Супербоула.

Из-за карантинных ограничений стадион заполнили лишь на 30% - на матче присутствовали 22 тыс. человек. Команда Тампа Бэй Баккэнирс, которая впервые в истории турнира сыграла в финале на домашнем стадионе, обыграла чемпиона прошлого сезона Канзас Сити Чифс. Для квотербека Тома Брэди это 7-е чемпионство.

The Weeknd выпустил 4-й студийный альбом After Hours в марте 2020-го. Содержит 14 песен в жанре R&B, синтипоп и дримпоп, в частности синглы Blinding Lights, Heartless, In Your Eyes и Save Your Tears. В названии пластинки - отсылка к одноименному фильму Мартина Скорсезе "После работы" 1985 года. Также певец вдохновлялся лентой Терри Гиллиама "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" по роману Хантера Томпсона.