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среда, 25 ноября 2020 15:54

Певец обвинил премию "Грэмми" в коррумпированности

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Певец обвинил премию &quot;Грэмми&quot; в коррумпированности
The Weeknd остался без номинаций на премию "Грэмми 2021". Фото: facebook.com

Канадский певец The Weeknd обвинил американскую музыкальную премию "Грэмми" в коррумпированности. Это произошло после того, как он не получил ни одной номинации на нынешнюю награду.

"Грэмми" остается коррумпированной. Вы задолжали прозрачность мне, моим фанатам и всей индустрии", - написал музыкант в Instagram.

The Weeknd в марте этого года выпустил 4-й альбом After Hours, одним из синглов которого является хит Blinding Lights. Но не попал в номинанты "Грэмми 2021". Издание TMZ предполагает, что причиной этого мог стать отказ певца выступить на церемонии вручения вместо Супербоула - финальной игры сезона в профессиональном американском футболе.

Ссылаясь на свои источники, журналисты отмечают, что организаторы "Грэмми" поставили The Weeknd ультиматум: выступление или у них, или в перерыве Супербоула. И если он выберет 2-й вариант, то его вообще не будет на премии. Сначала якобы шли переговоры о том, что артист сможет спеть на обоих мероприятиях. Но организаторам не понравилась идея, что они будут иметь такое же выступление, а "Грэмми" и Супербоул транслируют на одном канале CBS с разницей в неделю.

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Президент американской Академии звукозаписи, которая вручает "Грэмми", Харви Мейсон-младший ответил певцу в официальном сообщении.

"Мы понимаем, что The Weeknd разочарован отсутствием номинаций. Я сам был этим удивлен и понимаю, что он чувствует. Его музыка замечательная, а вклад в музыкальное сообщество и остальной мир достойны уважения. Мы были в восторге, когда узнали, что он будет выступать на ближайшем Супербоуле, и были бы рады, если бы он появился на сцене нашей церемонии на неделю раньше.

Ежегодно номинаций меньше, чем достойных победы артистов. Но как премия, где все решают эксперты, мы продолжим отмечать музыкальное мастерство и обращать внимание на многих замечательных исполнителей. Голосование по всем категориям закончилось до того, как стало известно о выступлении The Weeknd на Супербоуле. Поэтому это никак не могло повлиять на отбор номинантов", - говорит Харви Мейсон-младший.

Претендентов на "Грэмми 2021" объявили 24 ноября. Бейонсе стала лидером по количеству номинаций - 9.

63-я церемония награждения "Грэмми" состоится 31 января 2021-го.

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