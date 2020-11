На культутовий сцене: кто выступит в перерыве Супербоула 2021

Канадский певец The Weeknd выступит в перерыве между таймами на Супербоуле 2021 года.

"Выступление на культовой сцене. До встречи 07.02.21", - написал артист в своих соцсетях.

Супербоул - финальный матч Национальной футбольной лиги США. В следующий раз состоится 7 февраля 2021-го в Тампе, Флорида. Это самое популярное телевизионное событие года в Соединенных Штатах. А шоу в перерыве для музыканта - одно из крупнейших достижений в шоу-бизнесе.

"Мы все растем, наблюдая за тем, как крупные мировые исполнители выступают в Супербоуле. О том, чтобы оказаться в такой роли, можно только мечтать. Для меня большая честь и радость быть в центре этой известной сцены в следующем году", - говорится в заявлении The Weeknd.

"The Weeknd представил свое собственное звучание. Его душевная уникальность определила новое поколение величия в музыке и артистизме", - говорит американский рэпер Jay-Z, которому НФЛ доверила консультации по музыкальным событиям.

В этом году на Супербоуле выступили Дженнифер Лопес и Шакира. В предыдущие годы свои шоу на спортивном мероприятии показывали Леди Гага, Джастин Тимберлейк, Кэти Перри, Rolling Stones.

В марте The Weeknd выпустил четвертый студийный альбом After Hours. Содержит 14 песен в жанре R&B, синтипоп и дримпоп, в частности синглы Blinding Lights, Heartless, In Your Eyes и Save Your Tears.

В названии пластинки - отсылка к одноименному фильму Мартина Скорсезе "После работы" 1985 года. Также певец вдохновлялся лентой Терри Гиллиама "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" по роману Хантера Томпсона.