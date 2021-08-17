"Солодку Дарусю" читать больно. Надо ставить отметку 18+. Вспоминаем украинскую литературу 2000-х

"2000-е - это период постепенного становления украинской литературы. Когда слово имело большую роль. Написанное искали и прочитывали. Потому что чувствовали большой голод и потребность в текстах", - говорит журналистка, художница и писательница Елена Павлова.

К 30-летию независимости Украины вспоминаем самые знаковые книги каждого десятилетия. Говорим о 2000-х.

Автор: facebook.com

Юрий Андрухович, "Дванадцять обручів", 2003 год

Юрий Андрухович был уже к тому времени звездой самого высокого уровня. После "Перверзій" 1996-го все ждали от него новый большой роман. "Дванадцять обручів" как раз таким и стал. Останется навсегда в истории украинской литературы. Следующий "полноценный" роман писателя выйдет аж в 2020-м - "Радіо Ніч".

Название происходит от стихотворения Богдана Игоря-Антонича "Елегія про ключі від кохання", где говорится о двенадцати обручах весны. В произведении стали этапами, а поэт - одним из образов. Но предстает не таким, как был на самом деле, а воображаемым, скандальным. Больше напоминает самого Андруховича, чем Антонича. Некоторые критики выступили резко против изображенного образа. Автор же подчеркивает - это художественное произведение. Он вот таким Антонича создал. Имеет на это право.

Читая хорошую книгу, всегда думаешь о своей жизни. Здесь был такой эффект

Роман рассказывает о любовном треугольнике с участием львовского литература, его жены-переводчицы и австрийского фотографа. События происходят в пансионате в Карпатах. Стоит читать летом, потому что после этого захочется туда поехать.

К Андруховичу были завышенные ожидания. Мне кажется, оправдал. Приносит наслаждение. Захватывает прекрасным авторским миром с элегантностью и богемностью. Можно перечитывать и находить каждый раз что-то новое.

Мне больше всего нравится стиль Андруховича. Сама красота языка завораживает. Как это сказано, имеет гипнотическое воздействие. Читая хорошую книгу, всегда думаешь о своей жизни. Здесь был такой эффект.

Роман получил Литературную награду Центральной Европы "Ангелус".

Автор: book-ye.com.ua

Павел Вольвач, "Кляса", 2003 год

До выхода "Кляси" мы привыкли к Станиславскому феномену и описанию в текстах западной Украины. Роман Павла Вольвача стал культовым, потому что впервые увидели совсем другое - индустриальный украинский город. А именно Запорожье в конце 1980-х.

Главный герой - заводской художник Пашок. Вызывает доверие, потому что он не пассивный, а активный наблюдатель. Ничем не выделяется среди других представителей этого социума. Пьет, отдается свободной любви, имеет стычки с правоохранителями и криминальными элементами.

Переплавляет автобиографические моменты в литературу. Превращает жизнь в художественное произведение

Произведение обнажает нерв индустриального города. Это как раз то, чем жила Украина в последние годы Советского Союза. Акцент на город был важен еще и потому, что мы имели искривленный советской школьной программой образ украинской литературы - что это что-то о селе.

Вольвач прекрасно чувствует язык. Он у него сочный и богатый. Хорошо знает, о чем пишет - так появляются лучшие романы. Переплавляет автобиографические моменты в литературу. Превращает жизнь в художественное произведение. Говорит о том времени так, как никто другой не сказал. Это и есть признак хорошей книги.

Роман получил награду литературного конкурса "Коронация слова".

Автор: facebook.com

Сергей Жадан, "Депеш Мод", 2004 год

Впервые услышала, как Жадан читал отрывки дебютного романа на презентации в Могилянке, будучи еще студенткой. Это перевернуло мой мир. Оказалось, что украинская литература может быть такая. Современными словами о современных вещах, о нас, о том, как говорят мои сверстники и окружение.

Первая сцена - герой пьяным проходит ночью в метро по пенсионному удостоверению своей бабушки. Ссорится с контролером. Придумывает, что несет бабушке поесть, и так входит в роль, что называет контролера "тыловой крысой", потому что не пропускает. Такой иронией пропитано все произведение. В то же время образы узнаваемые - каждый из нас видел таких людей. Которые пытаются по чужими пропускам пройти. Или неделю он работает, а три его ищут, потому что он в запое.

У Жадана мне особенно импонирует язык. Так художественно подает, не выглядит искусственным. У других авторов эти герои говорили бы на русском или суржике. Но в "Депеш Мод" они общаются на украинском. Благодаря мастерству автора веришь в это.

После прочтения Жадана начинаем думать о себе. И что-то узнаем

Книга стала глотком свежего воздуха. Показала, что украинская литература может быть не просто городской, а современной и крутой. Где герои живые, из плоти и крови. Не идеальные, часто делают ошибки. Их можно назвать лузерами, но они настоящие.

Читаешь и будто побывал в Харькове, где происходит действие. Урбанистический пейзаж хорошо вписан - улицы, станции метро, ​​гастрономы. Жадан любит свой город. Видимо, это и есть образец правильной децентрализации. Почему все должно быть в Киеве, если есть мощный Харьков и там тоже должна быть сильная литература.

После прочтения Жадана начинаем думать о себе. И что-то узнаем. "Депеш Мод" - роман о взрослении и первых опытах. Персонажи в новой стране после развала СССР ищут, кто они, где они и что делать дальше.

Жадан чувствует украинцев. Его произведения ироничные, но сотканы из жизни. Простые бытовые моменты превращает высокую литературу. Дает ощущение, что хоть мы не супермены, но нам, простым людям, стоит за себя бороться, отстаивать свое.

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Ирена Карпа, "Фройд би плакав", 2004 год

В "нулевые" творчество Ирены Карпы стало эпатажным взрывом, которого не было раньше. Писала в модные журналы и появлялась на обложках и вообще была настоящей рок-звездой, enfant terrible нашей культуры. Независимой, феминистической, бунтарской. До нее такими культовыми героинями были преимущественно американские или российские знаменитости. А Карпа стала одной из самых ярких именно украинских писательниц.

Романы Карпы во многом подобные. С годами соединяются в памяти в один. Это временами поток сознания без четкого сюжета. Автобиографизм, путешествия, ночевки неизвестно в каких условиях. С литературной точки зрения есть к чему придраться. Но это было первое дыхание чего-то свежего. А харизма самого автора громче, чем ее персонажей.

Стиль писательницы характеризуется богатством лексики, в том числе жаргонизмов, сленга, мата. Это большой вызов перед автором - следить за этим языком, вылавливать и создавать. До того подобными словами не писали книги.

Эмансипация украинской литературной героини происходит на страницах книг Карпы

В произведении "Фройд би плакав" говорится о пути героини. Охватывает Париж, Франкфурт, Джакарту, Дели, Мюнхен, Киев и другие города. Дороги, кемпинги, гостиницы, любовники, буддистские храмы.

Карпа изображает женщину, которая не имеет страха. В предыдущих произведениях отечественной литературы над ней всегда было много запретов. А теперь плюет и нарушает их. Открывает для себя мир вокруг и свободу в себе. Конечно, за некоторые нарушения приходится платить. Но перед нами сильная женщина, которая всегда встанет, даже когда упала, и продолжит. Эмансипация украинской литературной героини происходит на страницах книг Карпы. Сейчас таким не сильно удивишь. Но еще в 2000-х это было в новинку.

Карпа представляет одну из граней украинского феминизма. На ее произведениях росло много девушек. Находили уверенность и пример, хоть и не всегда хороший. Писательница была созвучна подросткам, которые хотели вырваться из границ закованности.

Автор: book-ye.com.ua

Мария Матиос, "Солодка Даруся", 2004 год

Действие самого мощного романа Марии Матиос происходит в 1970-е и 1940-е в селе Черемошное на Буковине. Рассказывает о судьбе Даруси - женщины, которую считают местной сумасшедшей. И ее родителей, искалеченных советским НКВД в довоенный и послевоенный период оккупации советскими войсками Западной Украины.

Мы возвращаемся в детство героини, чтобы узнать, что с ней произошло. Видим в ретроспективе, что привело к нынешнему состоянию. Когда была маленькая, из-за нее сильно пострадали родители. Фактически выдала их военным, которые пришли с обыском. В 10-летнем возрасте пережила большой стресс - смерть матери, из-за чего заболела.

Есть искусная работа над сюжетом. Развивается по требованиям классической драматургии, чего порой не хватает украинской литературе

Матиос создала историческую драму на примере нескольких персонажей. В человеческую историю вписала конфликт между советской властью и Украиной. В частности, нечеловеческие методики работы НКВД.

"Солодку Дарусю" читать больно. Надо ставить отметку 18+, потому что может травмировать в юном возрасте. Во взрослом же понимаешь, как роскошно написано. Историческая почва и этнографические мотивы вплетены в художественную ткань текста. Также есть искусная работа над сюжетом. Развивается по требованиям классической драматургии, чего порой не хватает украинской литературе. Не во всех произведениях 2000-х была четкая структура.

Писательница получила Шевченковскую премию за роман.

Автор: book-ye.com.ua

София Андрухович, "Сьомга", 2007 год

"Сьомга" - яркий роман. Содержал откровенные сцены, которые вызвали шквал негативных комментариев. Критики даже называли "генитальной литературой". Говорили, что физиология в произведении заступила психологию. Но все гораздо сложнее. Мы просто не привыкли к тому, что так можно.

София Андрухович - самобытный, сильный автор, которая доказала, что имеет собственный стиль, серьезно работает над героями и добавляет историзм. Ей наконец-то уже не приходится противостоять упоминаниям об отце в контексте своей личности. В книгах всегда искренняя. Для нее характерна литературная откровенность. Это требует много смелости. Предлагает не эпатаж, как у Карпы, а настоящесть, освобождение слова.

В "нулевые" продолжались поиски украинского секса в разных формах

Это еще одна сторона феминизма - говорить об отношениях честно и на украинском. Мы смотрели в те времена американский сериал "Секс и город". Отечественной версии не было. Советский Союз уже распался, а секса как будто до сих пор нет. А если есть, то табуированный или наоборот порнографический. В "нулевые" продолжались поиски украинского секса в разных формах. Оксана Забужко только сняла верхушку этой раны, которая не заживает. Мощно начала волну, но еще много работы. У нас общество до сих пор консервативное. Даже в 2021-м не все воспринимают, когда женщина открыто говорит о сексе.

Автор: facebook.com

Олесь Ульяненко, "Жінка його мрії", 2006 год

Это был большой скандал. В 2009-м роман Ульяненко обвинили в порнографичности и хотели запретить. Это сейчас трудно представить, но тогда вполне серьезно действовала Национальная комиссия по вопросам морали. В Украине на официальном уровне пытались ввести цензуру. Им не понравилось "чрезмерная мастерство изображения эротических сцен", а также некоторые слова - на нескольких страницах нашли грубую и нецензурную лексику.

Украина потеряла большого писателя. Ульяненко жил, как писал

В преследовании и травле автора некоторые подозревают политические мотивы. В своих произведениях, как "Знак Саваофа", Ульяненко негоже изображает представителей Московского патриархата. Под нож пускали и журнал, который напечатал отрывки его романа "Квіти Содому".

Эти все суды и скандалы тогда подкосили Ульяненко. Была на его похоронах. Он умер в 2010-м у себя дома при таинственных обстоятельствах. Украина потеряла большого писателя. Ульяненко жил, как писал. Если о преступниках, проститутках, уличных мерзавцах, порочных священниках, то он исследовал многие из этих образов, был знаком с различными такими персонажами и писал их с натуры. Обладал особым стилем - густым, насыщенным, визуальным.

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Оксана Забужко, "Музей покинутих секретів", 2009 год

Одно из важнейших произведений Оксаны Забужко. Вышел через 13 лет после первого романа "Польові дослідження з українського сексу". Книга на 832 страницы на самом деле быстро читается. Наслаждаешься длинными сложными предложениями на страницу, многомерным сюжетом и отступлениями. Это Забужко во всей своей красе. Такая, как она есть в жизни и литературе и какой мы ее любим.

Это большой роман не только по объему, но и по темам, которые поднимает. Эпос, семейная сага и история любви, где переплетаются три поколения - от 1940-х до 2004 года. Писательница мастерски выписывает ярких персонажей и точные художественные образы. Описывает важные моменты в истории нашей страны. То, что происходило, но о чем нечасто говорят.

Забужко особенно сильна в раскапывании исторической правды. Похороненных секретов, которые надо доставать

Современная линия переплетена с исторической, ибо ничто не возникает из ничего. Всегда определенные предшествующие события и факты влияют на нашу жизнь сегодня. Часто надо раскрыть тайны прошлого, чтобы понять, куда мы дальше идем.

В произведении говорится о том, как работают с памятью. Как важно установить, что было на самом деле, чтобы понять, почему сейчас так живем. Забужко особенно сильна в раскапывании исторической правды. Похороненных секретов, которые надо доставать.

Эпохальный труд получила ряд наград, в частности Литературную награду Центральной Европы "Ангелус". Попал в перечень лучших романов XXI века по версии швейцарской газеты Tages Anzeiger.

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"Чорний ворон. Залишенець", Василий Шкляр, 2009 год

Исторический роман о борьбе украинских повстанцев против советской власти в 1920-х стал резонансным и культовым, одним из крупнейших отечественных бестселлеров. Зачитывались все. Преодолел отметку в 300 тысяч проданных экземпляров.

Василий Шкляр работал над романом 13 лет. Описал страницы истории, которые замалчивались - события, которые происходили в Холодноярской республике. В произведении есть борьба за свободу, романтика, любовь, испещренная смертью, предательства.

Наконец-то увидели себя в литературе победителями. Сильными и крутыми, несмотря ни на какие обстоятельства

Книга взорвала благодаря тематике и стилю. Автор изобразил украинца-героя. Наконец-то увидели себя в литературе победителями. Сильными и крутыми, несмотря ни на какие обстоятельства. "Черный ворон" стал не просто популярной историей о народном герое, а предчувствием борьбы, в какой-то степени предвестником революции достоинства.

За роман автору присудили Шевченковскую премию, но Шкляр отказался получить награду в знак протеста против министра образования Дмитрия Табачника, который в должности проводил антиукраинскую политику.

Автор: facebook.com

Владимир Лис, "Століття Якова", 2010 год

Культовый роман рассказывает биографию украинца из полесского села, который за сто лет пережил несколько государств - от Российской империи до независимой Украины. Мы встречаем его в настоящем, а потом видим в разные периоды жизни.

Автор работал журналистом. Брал интервью у местных жителей об их судьбах. В произведении использует западнополесский диалект.

О каждом из наших дедушек можно написать такую ​​книгу, как создал Лис

Это целостный роман, где есть любовь, психология, приключения на фоне больших перемен в истории. Более жизненный, чем работы Шкляра. Там яркие кинематографические персонажи, а тут объемный образ со слабостями. Атаман Черный Ворон - выдающийся герой. А Яков - и обычный мужчина, и нет одновременно. Особенный человек, но один из всех. Это мог бы быть ваш дедушка. Но на самом деле о каждом из наших дедушек можно написать такую ​​книгу, как создал Лис.

Яков не двигает и не ломает исторические события под себя. Что-то происходит, и он вынужден принять это. Он простой человек. В том и ценность, что большинство из нас такие. Не все мы влияем и меняем мир. Но все равно имеем какое-то место и собственные жизни в рамках глобальных процессов.

Произведение победило в "Коронации слова" как лучший роман десятилетия.

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"Украинский литературе 2000-х приходилось бороться, потому что рынок только начинал взрываться, - добавляет Елена Павлова. - В это время рождались звезды, но читателю нужно было приложить усилия, чтобы добраться до них. Когда появлялась какая-то книга, за ней охотились. Новинок выходило не так много, как сейчас. Каждая была важным событием, но ее не так просто было найти. Особенно за пределами Киева и других крупных городов. 2000-е - это долгожданные произведения метров Оксаны Забужко, Юрия Андруховича, Василия Шкляра. Свежие романы Сергея Жадана, Ирены Карпы, Тани Малярчук. Начало расцвета массовой литературы - Люко Дашвар, Андрей Кокотюха. Начало украинского женского романа - Ирен Роздобудько, Галина Вдовиченко. Конкурс "Коронация слова", который открыл много новых имен. Культовые журналы "Кур'єр Кривбасу", "Четвер" и "Ї", на страницах которых публиковались многие новинки. Эпатаж, поиски себя, появление нового городского текста. Формирование отечественного книжного рынка, который при этом страдал из-за нашествия российских книг. Если в 1990-х все было впервые, то в "нулевые" наблюдался процесс, который стал не исключением, а скорее правилом. Это уже не такой расцвет, как на энтузиазме от Независимости. Но и не тление. А все-таки медленное горение. Вставание на ноги".