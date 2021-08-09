Роман Лины Костенко мгновенно ворвался во все базарные палатки. Вспоминаем украинскую литературу 2010-х

К 30-летию Независимости Украины вспоминаем знаковые книги каждого десятилетия. Начинаем с 2010-х. Об украинской литературе этого периода говорим с поэтом, литературоведом Вячеславом Левицким.

Лина Костенко, "Записки українського самашедшого" (Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010 год)

Экземпляры первого тиража этой книги имели заметные датировки: не конкретный год, а "XXI век". Действительно, роман известной поэтессы был долгожданным и для многочисленных читателей, и для издателя Ивана Малковича. Кроме того, именно в 2010-м Лина Костенко нарушила "внутреннюю эмиграцию", в которой находилась продолжительное время. В начале нового десятилетия на смену пиратским публикациям "Вибраного" появилось три ее книги: "Берестечко", "Гіацинтове сонце" и, наконец, "Записки ...". История украинского компьютерщика, который осмысливает себя и свое общество периода Независимости, породила полярные впечатления. Некоторые обрадовался тому, что легендарный автор не осталась заложницей хрестоматий и остро прокомментировала злободневные события и социальные симптомы. Кто-то, наоборот, возмущался избытку описания быта, что не исключало неточностей.

Роман Лины Васильевны начали штудировать не только филологи, но и юристы и политики

Так или иначе, речь идет о произведении, очень быстро повысившем читательскую активность в Украине. В начале 2010-х людей разных поколений с "а-ба-ба-га-ла-ма-гивским" томиком в руках можно было постоянно видеть в киевском метро. Роман Лины Васильевны начали штудировать не только филологи, но и юристы и политики. Эта книга мгновенно вторглась во все базарные палатки, часто оказываясь единственным украиноязычным изданием на них.

И какие бы страстные дискуссии не вспыхивали среди литературоведов, внимательный читатель почувствует ценностный, а нередко также образный стержень, общий для прозаического текста и классических стихов шестидесятницы. Трудно уменьшить и сквозную афористичность "Записок ...". "Линию обороны держат живые", - так заканчивается роман Костенко. И разве это не знаковый лозунг для всего десятилетия, которое началось произведением о рефлексивном "сумасшедшем", а завершилось публикацией ветеранской литературы?

Сергей Жадан, "Ворошиловград" (Харьков: Фолио, 2010 год)

Это произведение - тоже об в определенном смислі "самашедшего" и "линию обороны". Правда, герои Жадана больше, чем персонажи Костенко, склонны совмещать рефлексии с экшеном, иногда крайне жестким. Вот и Герман, центральная фигура "Ворошиловград", бросает Харьков и отправляется на малую родину для того, чтобы защитить от криминалитета старую автозаправку. Сергей Жадан сумел совместить несовместимое: по-хемингуеевски немногословные диалоги и развернутые, выразительно поэтические, отступления, а также грубость и одобрения мультикультурализма. Сразу после прочтения определенные художественные решения казались противоречивыми. С дистанции 2021 года, особенно после удачной экранизации Ярослава Лодыгина с уместными символическими акцентами, все воспринимается несколько иначе. Роман прежде всего стал взрывом стихии украинского Востока, в то иррациональной, однако мощной и связанной с четкими идеалами. Стоит напомнить тогдашний политический класс отождествлял Донбасс с трудящимися, которые доверяют "опытным хозяйственникам", не заботясь вопросами идентичности. Писатель взамен показал сообщество, которое больше, чем советские открытки с абстрактным Ворошиловградом, ценит близких людей, землю, на которой впервые играли в футбол, и свою, пусть и не роскошную, собственность. Не слишком идеализированная картина? Сложный вопрос. Однако бесспорным является то, что автор хорошо почувствовал и обобщил общественные умонастроения. "Ворошиловград" - произведение о повседневной пассионарность. В действительности Жадана героизм может просыпаться и у достаточно наивного молодого гуманитария, и у механика из провинции, и в своеобразного пресвитера. Очень важно, что такая книга появилась накануне Налогового и Языкового майданов, протестов против милицейского произвола в Врадиевке. В конце концов, перед Революцией достоинства.

Аттила МОГИЛЬНЫЙ, "Київські контури" (Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013 год)

2010-е - это и период сосредоточения читательского внимания на ряде имен, которые неоправданно выпали из поля зрения. Без сомнения, особенно существенным стало возвращение на читательские горизонты Аттилы Могильного, преждевременно умершего яркого поэта из среды литературного поколения восьмидесятников. Могильный принадлежал к немногим украинским писателям, родившихся в Киеве и наделенных гармоничным мировоззрением урбаниста. В его произведениях господствует молчаливое удивление столицей с уместно умедляющими ракурсами и без лишних ссылок на архитектурные визитки. Если узнаваемые сооружения, туристические маршруты или мифы экскурсоводов здесь упоминаются, то как поощрение глубокой и кое неудобной медитации: "<...> це тільки Річард // заскочив до Києва, // щоб побудувати замок і піти, // а ми лишаємось тут назавжди" (стих пятый из цикла "Зима нашого міста").

Такое покидание навсегда - отличительная черта "вечного города" в версии Могильного. Средневековые кочевники, барочные гетманы, новейшие скитальцы, несколько отдаленные The Beatles, которыми наслаждается лирический субъект стихов, способны переродиться, "одомашниться", в атмосфере древних кварталов Правого берега.

В свою очередь, сентиментальный обаянием наполняются даже панорамы окрестностей в изображенном мире. Книга Могильного, которую упорядочил друг писателя Иван Малкович, заметно сказалась на молодой поэзии. Прямые или косвенные аллюзии на "Киевские контуры" прослеживаются в дебютных сборниках Александра Мымрука "Цукровик" (2017) и Любомира Серняка "Хороші хлопці фінішують першими" (2018)

Действительно, украинская урбанистическая лирика начала приобретать большую эмоциональную бережливость и плотность высказывания.

"<...> У місті глибокому й тихому // ми почали наше кохання, // як революцію" (вірш 1 із циклу "Буремний сезон"), - писал Аттила Могильный. Наше счастье, что на фоне бурных событий прошлого десятилетия эта революция любви к людям, поэзии и города тоже продолжалась.

Леонид Ушкалов, "Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання" (Харьков; Эдмонтон; Торонто: Майдан, Издательство Канадского института украинских студий, 2014; переиздание: Киев: Дух и Литера, 2019)

Прошедшее десятилетие трудно назвать прорывным для литературоведения. К сожалению, из-за многочисленных кризисов публикация гуманитаристических исследований все чаще начала становиться заботой самих авторов, а не инициативой издательств и научных институтов. Есть и другая сторона медали: к резонансным филологическим книгам 2010-х следует отнести монографию Дмитрия Дроздовского "Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі", представленную к защите как докторская диссертация. Из-за наличия в ней плагиата, который обнаружила группа авторитетных ученых, в 2018 году возникла принципиальная дискуссия относительно академической добродетели. Но многие исследования стоят акцентирования, и среди них - работа Леонида Ушкалова "Моя шевченківська енциклопедія", которая пережила несколько изданий и стала неким дополнением к "Шевченковской энциклопедии" в 6 томах (2012-15) - другого знакового научного проекта. Прибегая к подчеркнуто субъективному осмысление наследию писателя, известный исследователь в контексте 200-летия со дня рождения классика сфокусировался на неожиданных деталях. При этом речь шла в первую очередь о наглядности в Тарасе Шевченко человека, одаренного неравнодушием, остроумием и воодушевлением.

Задумываемся ли мы о том, что в воображаемом диалоге с Тарасом Григорьевичем можно обсудить блондинок и безумие, виолончель и Голландию, идиллию и самоубийство?

300 эссе, из которых состоит книга, захватывают нарушенной проблематикой и приглашают в более чем вдохновенное путешествие XIX века. Например, задумываемся ли мы о том, что в воображаемом диалоге с Тарасом Григорьевичем можно обсудить блондинок и безумие, виолончель и Голландию, идиллию и самоубийство? Часто нам везет встретить труд о культе чаепития среди хрестоматийных авторов? Легко бы мы заметили, что Шевченко придерживается определенных подходов к трактовке образа зубов? .. Несмотря на внезапность освещенных вопросов, Ушкалов никогда не изменяет корректности и вкусу.

Такие доходчивые изложения, интерес к литературному быту и нахождение в рутинных реалиях ключей к возвышенным темам окажутся трендами 2010-х. Среди прочего, это подтверждает успешность книг Ростислава Семкива "Как писали классики" (2016) и "Как читать классиков" (2018), двух эссе сборников Анны Улюры наряду с рядом статей и лекций Ярины Цымбал.

Нельзя не подчеркнуть: смерть в 2019 году Леонида Ушкалова, весьма активного автора и представителя образцовой научной этики, стала одной из самых драматичных потерь десятилетия.

Олег Сенцов, "Оповідання" (Киев: Laurus, 2015; переиздание под названием "жизнь": Львов: Видавництво Старого Лева , 2019)

Сенцов - знаковая фигура 2010-х. Кинорежиссер, деятельный представитель гражданского общества, украинский политзаключенный в России, чьи судебные речи поражали принципиальностью. В то же время его проза изрядно отличительная в украинском литпроцессе. Сборник "Оповідання" (позже также издана с украиноязычным переводом Сергея Осоки под названием "Жизня") показала: то, что было привычным в украинском эпике 2000-х, решительно переосмысливается. Действительно, Сенцов, берясь за уже привычные темы и художественные приемы, элегантно деконструирует их. Концентрирование на повседневности? И она полная в коротких историях этого писателя. Автобиографизме? Кажется, сквозной. Безграничная откровенность? Конечно! ..

Только есть существенная деталь: искренность для Сенцова - не вид нарциссизма или чопорного самооголення, а возможность усиливать веру в мир. Порыв идти в школу и читать книги, счастье ребенка через отца трезвость, желание взрослого оставаться мальчишкой, который прыгает вслед велосипедисту ...

Писателю свойственна манера прямо и громко говорить об этих и прочих радостях. Вообще - о вещах, которые оказываются между строками у многих украинских прозаиков 1990-х - 2000-х. Он непосредственнен не только в показаниях о плохих историях, в которые попадает не только в озорной самоиронии (она в Сенцова блестящая, в частности в "Завещании"!), Но и в дозированном возвышенности, поэтому оригинальной. Такой заряд любви к простоте, подлинности, даже документальности - некий новый ориентир для украинской художественной прозы.

Отчасти его начали еще "Записки ..." Лины Костенко (в связи с ними литературовед Ярослав Полищук недаром говорил о зарождении направления автентизма). В определенном смысле аналогичных принципов придерживаются в произведениях других недавних политзаключенных и участников российско-украинской войны. Словом, до встречи в 2030-х: тогда все точно кристаллизуется.

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Оксана Забужко, "І знов я влізаю в танк..." (Киев: Комора, 2016)

Прошедшее десятилетие - определенная золотой век украинской философской эссеистики. Общество сформировало запрос на публичных интеллектуалов - и, к счастью, нашло ответ в текстах Владимира Ермоленко, Вахтанга Кебуладзе, Тараса Лютого. Сборник нехудожественной прозы Оксаны Забужко также трудно обойти, тем более, помещенные в него тексты больше всего касаются проблем 2010- х.

Оксана Стефановна, очевидно, остро среди перечисленных и других авторов осмысливает злободневные вызовы. Недаром сборник 2016-го открывает ее стихотворение о "суке истории". Автор рассуждает об информационных войнах, искоренении идентичности, утверждении национального нарратива и делает это бескомпромиссно. Можно восхищаться статьями и тональности харизматической Забужко. Можно страстно дискутировать с изложенными утверждениями. Невозможно одно - расхоложена-равнодушное отношение к темам, о которых ведет речь Оксана Стефановна. Неслучайно для писательницы и философини было принципиальным, чтобы ее номинировали на Шевченковскую премию 2019-го не по фикшн, а именно за эссеистику. В целом уровень культуры философствования, заверенный в 2010-2020-х годах, не может не вдохновлять.

"Антологія молодої української поезії ІІІ тисячоліття" (составитель Мирослав Лаюк; Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018)

В 2010-х-2020-х годах несколько изданий поэзии, полной образами города, войны и деятельных энтузиастов, вышло у Дмитрия Лазуткина. "Глибина різкості" Ирины Цилык (2016) и "Бунару" Екатерины Калитко (2018) относятся к самым мощным за экспрессией и самых доскональных по структуре сборников последнего времени. В книгах Игоря Астапенко "Лихотомія" (2016) и "Шампанське-пиво-шампанське" (2018), а также Богуслава Поляка "Тирлище" (2019) обозначилось вполне самобытное восприятие природы (панэстетическое и пронизаное магией соответственно). Мастерство в развитии живых повествовательных верлибров показал Игорь Митров в "Голландському куті" (2019). Языковые эксперименты Михаила Жаржайла, мифологические модели Николая Антощака, Янины Дияк, Дарьи Гладун и Лесика Панасюка, причудливая космичность в художественном мире Алексея Шендрика ... Перечень имен можно (и следует!) продолжать, а найти произведения упомянутых и ряда других авторов желающие смогут в "а-ба-ба-га-ла-ма-гивском" томике под яркой обложкой. Речь идет о своеобразном путеводителе молодой литературой от Остапа Сливинскому до Станислава Новицкого, хотя возможна еще одна ассоциация. Сборник, который упорядочил Мирослав Лаюк, стал попыткой зафиксировать молодую поэзию на стоп-кадре, но таким образом, чтобы ее динамичность легко угадывалась. Что сказать: кажется, это было очень поэтическое десятилетия с интересной траекторией.

Оксана БИЛА, "Туконі – мешканець лісу" (Львов: Видавництво Старого Лева, 2018)

В 2010-х в книжное дело пришло немало замечательных иллюстраторов. Следует отдать должное: больше всего молодых художников открыло "Видавництво Старого Лева". При этом наряду с произведениями студии "Аграфка" одним из его самых успешных проектов, который соединил литературу и визуальные искусства, стала серия детской прозы Оксаны Билы о Тукони. Это мифические жители леса, которые заботятся о животных и растениях. Первые настоящие украинские книжки-картинки - так отзывались критики, и небезосновательно. Произведение 2018 года обобщает талант автора в развертывании двухуровневого сюжета. Событийные цепочки не только освещаются в коротких предложениях рассказчицы, но и сплетаются из многочисленных деталей на изображениях. История о спасении деревьев после грозы? Конечно, для такого дела соберутся добрые духи леса с экзотическим наименованием. В свою очередь, и текст, и картинки как подтекст отличаются продуманной интригой. Кстати, о орнаментах. Слово "тукони" как заимствование из языка индейцев и внешность вымышленных существ, подобных персонажей Хаяо Миядзаки, ничуть не умаляют украинского колорита. В тротуарах-коврах-полотенцах, которые ткут милые фантастические герои, отражаются гуцульские традиции. Отдельного комментария стоит колористика рисунков. Била - настоящая мольфарка красок, тонко чувствует оттенки и прививает жажду изысканных гам любому из читателей. Очень легко представить, что скоро где-то вблизи Львова, подобно финской Страны муми-троллей в Наантали или стокгольмском Юнибаккен, откроется колоритный Тукони-парк. Так, удачно смоделированы образы (Странник, Моль и другие) заслуживают этого, а хорошее начало есть: видеоигры о Тукони уже имеют фанатов. Кажется, солнечные зайчики из сказочного цикла Всеволода Нестайко обрадовались бы. Их причудливые "внуки" из произведений Оксаны Билы становятся брендом, который претендует на популярность в мировой литературе для детей.

Павел Стех, "Над прірвою в іржі", (Киев: Темпора, 2018)

В прошлом десятилетии у читателей и издателей проснулся запрос на качественные художественные репортажи. Неслучайно издательство "Темпора" учредило соответствующий конкурс "Заступник" имени Майка Йогансена. Павел Стех -лауреат этой награды, и мне кажется, ее литературный покровитель аплодировал бы решению жюри. "Над прірвою в іржі" - рассказ об Украине, увиденную из окон и внутри вагонов электричек. Автор отправился в путешествие этим видом транспорта и сумел выложить наблюдения с невероятным творческим азартом. Эпизоды путешествий построено как стилистически самодостаточные рассказы, в заголовках обозначены номерами поездов. Без сочетания жанров, однако, не обходится, поэтому фрагмент "6422. Стрый - Ивано-Франковск "основывается на коллажах из популярных песен," 6898. Нововеселая - Мелитополь "- потоке сознания пассажира, а" 6257. Вапнярка - Одесса "- цитате из" поэмы "Венечки Ерофеева. В вагонах сюжета оказываются флегматичные интеллигенты, лихие босяки, дамы в леопардовых нарядах и другие герои нашего времени. Стех в целом поражает искрометностью, талантом не повторяться в работе с достаточно однообразным материалом, умением быть по-йогансенивски лирическим. По версии автора "темпоровского" репортажа, Людовик ХІV говорил: "Электричка - это я". Такая острота возникла примерно одновременно с песней Тины Кароль "Украина - это ты". Каждый имеет свою правоту. Так или иначе, нельзя не порадоваться: Павел Стех не только установил высокую планку для коллег, но и успел воплотить оригинальный замысел ко всем локдаунам.

Елена Герасимьюк, "Тюремна пісня" (Киев: Люта Справа, 2020)

Наверное, это одна из главных книг предела десятилетий. Осмелюсь предположить: речь идет об определенном тренде в поэзии Восточной Европы. Не так давно я написал, что произведения молодого белорусской писательницы Кристины Бандуриной являют собой "тихую лирику 2.0", когда прямое, эмоционально сконцентрированое выражение оказывается красноречивее от несколькоуровневой метафоры. У Герасимьюк (как и в произведениях других ветеранов, скажем, Ирины Черногуз, чей литературный дебют тоже был одним из самых заметных в 2010-х) - похожая ситуация. О драматических перипетиях они в основном отзываются сдержанно, иногда пунктирно, без излишних художественных средств, но экспрессивно. Фактически соответствующую тенденцию обусловил немного древний цикл Бориса Гуменюка "Вірші з війни"..

"Самашедший" из романа Лины Костенко признавал: трудно любить умную женщину. Лирические героини "Тюремной песни" и являются умными женщинами

"Раптом з-за рівного як кістка горизонту // вибухають високі червоні стріли світла – // то вогні вільних міст" ("Сторожко вночі у полі..."), –пишет автор "Тюремной песни", наделяя мощной образностью вроде простенькую последнюю строку. Что такое "огни свободных городов"? Ночное освещение в освобожденных восточноукраинских населенных пунктах? Напротив, намек на оборону и ответ на атаки врага? Завершение стихотворения возникает поводом для размышлений о независимости и ответственности за ее отстаивание. Так, "Тюремная песня" является сплошной страстной похвалой бесстрашия и свободы. Это сборник о социальных катаклизмах, русско-украинской войне, в которой сама поэтесса участвовала как парамедик, и память о сопротивлении агрессорам как оружие. Однако произведения Герасимьюк трудно однозначно отнести к политической поэзии: здесь нет лозунгов, деклараций и тому подобное. Они о человеке, который решительно защищает ценности, признавая свою уязвимость хоть в бронированной боевой машине, хоть на террасе кафе. Даже смерть как собеседник может не ужаснуть персонажей ( "... а потом смерть поднимает по ту сторону трубку ..."). С другой стороны, "залізні двічата не ламаються", проте вони "вилітають в осонцені вулиці // через двері з важкої броні // вони люблять сміються цілуються // і лишаються суки одні" ("я кричу – а вона не спиняється...").

"Самашедший" из романа Лины Костенко, которым стартовали 2010-е , признавал: трудно любить умную женщину. Лирические героини "Тюремной песни" и являются умными женщинами. На самом деле не увлекаться ими и не ждать от них ничего в литературных 2020 х годах уже не удастся. Конечно, в течение 2010-20-х годов появился не один десяток книг, достойных обсуждения. В то же время в них можно наблюдать определенный общий знаменатель. Наша литература прошлого десятилетия - это и есть та самая линия обороны, с которой мы начинали разговор. Обороны вдохновенного, принципиальной, философской, иногда ностальгической и фантазерской, но непоколебимой.

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Роман Сергея Жадана "Ворошиловград" победил в конкурсе Книга года BBC за 2010 год. В 2014-м в честь десятой годовщины премии произведение назвали Книгой десятилетия. Кроме украинского, "Ворошиловград" издан на русском, польском, немецком, французском и других языках.