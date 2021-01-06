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пятница, 08 января 2021 00:45

Солист Rammstein скопировал Энди Уорхола

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Солист Rammstein скопировал Энди Уорхола
Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн присоединился к движению веганов, 5 минут молча ел бургер из растительного мяса. Фото: Youtube

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн присоединился к движению веганов.

Опубликовал видео, в котором в течение 5 минут ест бургер, макая его в кетчуп. В конце говорит, что только что съел бургер из растительного мяса.

Видео является пародией на эпизод из фильма "66 сцен из жизни Америки" 1982 года, в которой художник и основатель поп-арта Энди Уорхол ест гамбургер, а в конце говорит: "Меня зовут Энди Уорхол, и я только что съел гамбургер" .

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Сейчас идут съемки первого байопика про Энди Уорхола. Его воплотит американский музыкант и актер Джаред Лето. Известный ролями Джокера в "Отряде самоубийц" и трансгендеров в "Далласском клубе покупателей".

Предполагается, что фильм снимут по книге Виктора Бокриса 1989 года "Уорхол: биография", права на которую Лето приобрел вместе с продюсером Майклом Де Лукой.

Родился художник в Питтсбурге в 1928 году, в семье украинских лемков - Ондрея и Юлии Варгола. Его родители жили в селе Миков в Карпатской Руси. Во время Второй мировой войны они покинули страну.

За 37 лет карьеры Андрей Варгол паревратил искусство в часть системы потребления, показав, что любая вещь может стать арт-объектом. Его псевдоним - ошибка набора в типографии одного из журналов. Новое имя так понравилось Энди, что он решил его оставить. Друзья иногда называли его "Дрелла", от слов Дракула и Золушка (Cinderella).

В 1963 художник купил помещение на Манхэттене и назвал его "Фабрикой". Именно здесь он поставил искусство на конвейер. Мастерская выпускала до ста шелкографий в день. За два года "Фабрика" произвела более двух тысяч картин.

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