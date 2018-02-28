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среда, 28 февраля 2018 20:55

"Сочиняли песни, переписываясь по электронной почте": подборка лучших альбомов февраля

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&quot;Сочиняли песни, переписываясь по электронной почте&quot;: подборка лучших альбомов февраля
Vivienne Mort представили альбом "Досвід". Фото: inkyiv.com.ua

Экзотические инструменты, эксперименты с формой и звучанием, острые социальные темы - Gazeta.ua предлагает подборку музыкальных альбомов, вышедших в феврале.

Джастин Тимберлейк - Man of the Woods

Новая пластинка стала 5-й на счету американского поп-певца. В ней решил отойти от привычного для себя звучания. Альбом Man of the Woods является смесью стилей r'n'b, фанка, кантри и соула.

"Я рос в штате Теннесси - почти центральной части страны. Город Мемфис известен как место рождения рок-н-ролла, там также развивался блюз, а Нэшвиллу присуща музыка кантри", - объясняет эксперименты со звучанием Джастин Тимберлейк.

Вдохновением для певца стала природа и семья, в том числе его 2-летний сын.

Vivienne Mort - Опыт

Украинская инди-рок группа Vivienne Mort выпустила 6-й студийный альбом под названием "Досвід". Одной из композиций, которая вошла в записи, стала песня "Іній". С ней коллектив участвовал в отборе на Евровидение-2017.

"Опыт своих дней я определенным образом вкладываю в песни, - объясняет название альбома вокалиста группы Даниэла Заюшкина. - Люди их потом слушают, и каждый думает о чем-то своем".
Во время записи пластинки использовали дудук (кавказский духовой инструмент), флейту "сякухати" (японский музыкальный инструмент из бамбука), а также "Волны Мартено" (клавишный электронный инструмент).

В гастроли в поддержку альбома группа Vivienne Mort отправится в апреле.

Franz Ferdinand - Always Ascending

Шотландский инди-группа Franz Ferdinand выпустила танцевальный альбом Always Ascending. При его создании старались избегать искусственности в звучании.

"В студии был соблазн применить цифровые технологии - как бы "отфотошопить " музыку. Но все сыграли вживую, ничего не программировали. Хотели, чтобы звук получился сырым и рок-н-ролльным ", - говорит лидер коллектива Алекс Капранос.

Группа стала популярной в 2000-х благодаря хитам Take Me Out, This Fire, The Dark of the Matinee, Can not Stop Feeling. 13 июня Franz Ferdinand презентуют новую пластинку в Киеве.

Belle and Sebastian - How to Solve Our Human Problems Parts 1-3

Шотландская группа Belle and Sebastian выпустила трилогию мини-альбомов, в котором представила 15 новых песен.

"Сейчас музыка выходит в форме альбомов, это иногда разочаровывает, - говорит фронтмен коллектива Стюарт Мердок. - Мы занимаемся музыкой более 20 лет. Решили, что можем придумать какую-то более интересную форму, чем просто альбом ".

Части трилогии выпускали раз в месяц. Завершающая вышла в феврале.

MGMT - Little Dark Age

В своем четвертом студийном альбоме американский дуэт MGMT поет о темных временах, наступивших как в коллективе, так и в стране.

В интервью для журнала Rolling Stone участники группы Эндрю ВанВингарден и Бен Голвассер признались, что предыдущие два альбома слушатели восприняли плохо. Поэтому музыканты опасались записывать новый материал.

В пользу творческому процессу пошла расстояние. Участники MGMT находились в разных городах. Альбом записывали, переписываясь по электронной почте. Кроме творческого кризиса, на настроение пластинки повлияли президентские выборы в США и засилья социальных сетей в современном мире.

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Состоялась церемония вручения музыкальной церемонии Yuna-2018. Больше всего наград получил украинский певец Monatik. Он стал лучшим исполнителем, его видеоклип Vitamin D был назван лучшей видеоработой года. Также его Live Show Vitamin D признан лучшим концерном шоу. Дви награды получил рок-группа The Hardkiss. Второй год подряд группа признан лучшим в номинации "Рок-группа", а их композицию "Журавли" назвали лучшей украиноязычной песней.

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