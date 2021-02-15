Сняли кино о буллинге в Украине

Актриса Анна Жураковская в фильме "Соль для моря" играет 14-летнюю Лизу. По сюжету, становится объектом буллинга и теряет смысл жизни. Фото: facebook.com

Трейлер короткометражной драмы о буллинге "Соль для моря" выложили в сеть. Ролик появился на YouTube-канале Госкино Украины.

Главная героиня - 14-летняя Лиза. После потери сестры-близнеца переехала к бабушке. Пытается найти друзей в новой школе, но становится объектом травли, по сюжету.

В основе сценария - книга львовской писательницы Анастасии Никулиной "Соль для моря, или Белый Кит".

По словам создателей фильма, главная идея - показать современным подросткам, что они не одиноки. Что от буллинга есть защита и о проблемах необходимо говорить вслух.

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"2017 года в интернете я увидела жестокое видео, где группа девочек-подростков пыталась повесить другую. Дело было только в том, что обидчице не понравились ее слова, - говорит режиссер Снежана Гусаревич. - Это видео шокировало меня. Я не понимала, почему в украинской культуре так мало об этом говорят. Решила снимать кино на эту тему.

Перед тем, как начать писать сценарий, пообщалась с 10 детьми в возрасте 9-16 лет. Большинство из них подверглись буллингу. Одна из них - моя дочь. Думаю, родителям важно не просто спрашивать у ребенка: "Как дела?", но и разговаривать с ним и строить доверительные отношения".

Главную роль исполнила Анна Жураковская из Ивано-Франковска, которая в прошлом году сыграла в ленте Натальи Ворожбит "Плохие дороги".

"Соль для моря" - игровой дебют режиссера Снежаны Гусаревич. Ранее занималась документальными проектами и снимала социальную рекламу. Над картиной работала женская съемочная группа. Оператор - Таня Дудник, художник-постановщик - Мария Моисеенко, кастинг-директор - Яна Суська. Продюсер - Полина Герман. 2019-го проект стал одним из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино. "Время ограничено, поэтому втиснуть в фильм весь сюжет было невозможно. Но есть основные акценты, - говорит автор романа "Соль для моря" Анастасия Никулина. - Первые кадры, и меня заносит в школу. Все настолько реально, что я не могу поверить. без выдумок. Так, как было, пожалуй, у каждого 11-классника. От диалогов хочется одновременно смеяться, закрывать глаза и ругаться. Потому что они настолько жизненные, что ты только такой: бл*ха... Реально? Реально! На финальной сцене сидела молча и смотрела перед собой. Я зависла. Мне рассказали мою историю в острых вспышках. И закончили ее так, чтобы ты не забыл это видео".