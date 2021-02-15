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понедельник, 15 февраля 2021 12:26

Объявили дату выхода украинского спортивного фильма - трейлер

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Автор: Kinomania
  Актриса Наталья Бабенко в драме "Пульс" играет легкоатлетку Оксану Ботурчук. Во время съемок консультировалась с тренерами по бегу и занималась в спортзале, чтобы наработать соответствующую физическую форму и лучше разбираться в беговом спорте. Режиссер фильма - Сергей Чеботаренко
Актриса Наталья Бабенко в драме "Пульс" играет легкоатлетку Оксану Ботурчук. Во время съемок консультировалась с тренерами по бегу и занималась в спортзале, чтобы наработать соответствующую физическую форму и лучше разбираться в беговом спорте. Режиссер фильма - Сергей Чеботаренко

Спортивная драма "Пульс" выйдет в прокат 8 апреля. В основе сценария - история спортсменки, паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук.

Юная легкоатлетка Оксана живет в Никополе на Днепропетровщине. Мечтает принять участие в Олимпийских играх. Попадает в автомобильную аварию и почти теряет зрение, по сюжету.

"Это история о борьбе, воле и достижении невероятных высот, - говорит режиссер Сергей Чеботаренко. - Для меня имеет особое значение то, что лента основана на реальной биографии. Приятно, что на американском кинофестивале, в котором принимал участие "Пульс", аудитория высоко оценила ленту, подтверждением чего являются полученные награды. Рад, что наконец-то кино увидят украинские зрители".

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Фильм снимали в течение марта-сентября 2019-го в Киеве и Киевской области. По словам продюсера Егора Олесова, рассчитан для показов именно на больших экранах.

"Есть ощущение, что такие мотивирующие, вдохновляющие картины о реальных личностях нужны нашему обществу", - говорит Олесов.

Главную роль сыграла Наталья Бабенко. Тренера Оксаны воплотил Станислав Боклан. Также снялись Виктория Левченко, Наталья Доля, Александр Кобзарь, Лилия Ребрик, Ахтем

Сеитаблаев.

Слоган ленты - #ЖивиМрійДолай.

Фильм кинокомпании Kinorob создан при поддержке Министерства культуры Украины. Старт проката планировали на 19 марта 2020-го, но перенесли из-за карантина.

Мировая премьера драмы состоялась в этом году в конце января в рамках фестиваля Flathead Lake International Cinemafest в американском городе Полсон, штат Монтана. "Пульс" получил 2 основные награды - "лучший фильм" и "лучший режиссер".

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