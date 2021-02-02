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вторник, 02 февраля 2021 00:45

Украинская драма победила в США

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Украинская драма победила в США
Наталья Бабенко исполнила главную роль спортивной драмы "Пульс". Сюжет основан на реальной истории украинской Паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук. Тренера спортсменки воплотил Станислав Боклан. Фото: пресс-служба

Украинская спортивная драма "Пульс" победила на американском кинофестивале Flathead Lake International Cinemafest в городе Полсон, штат Монтана. Получила награды в номинациях "лучший фильм" и "лучший режиссер". Там же состоялась международная премьера стирчкы.

Юная украинская легкоатлетка Оксана живет в Никополе на Днепропетровщине. Мечтает принять участие в Олимпийских играх. Попадает в автомобильную аварию и почти теряет зрение, по сюжету.

Сюжет основан на реальной истории украинской легкоатлетки, Паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук.

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Главную роль исполнила Наталья Бабенко. Тренера девушки воплотил Станислав Боклан. Также снялись Виктория Левченко, Наталья Доля, Александр Кобзар, Лилия Ребрик, Ахтем Сеитаблаев, Роман Ясиновский, Максим Самчик, Сергей Лузановский, Дарья Барихашвили.

Украинская премьера состоится 19 марта.

Фильм "Мои мысли тихие" Антонио Лукича признали лучшим международным игровым фильмом на фестивале в Санта-Монике, США.

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