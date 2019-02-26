Скандал с Maruv: организаторы Евровидения отреагировали на ситуацию с отбором

 
Ексклюзивы
1/5
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 378
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1260
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
1 Просмотров: 1080
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 630
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 864
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
3 Просмотров: 5778
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1719
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
Просмотров: 423
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
15 Просмотров: 42582
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
Просмотров: 1359
Фото
Все фото
7
26
3
33
14
Гюго предсказал независимое будущее Украины
Гюго предсказал независимое будущее Украины
Можно увидеть в National Geographic: показали невероятные снимки с европейской фотопремии
Можно увидеть в National Geographic: показали невероятные снимки с европейской фотопремии
Звезда &quot;Игры престолов&quot; частично раскрыла финал ожидаемого сериала
Звезда "Игры престолов" частично раскрыла финал ожидаемого сериала
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Ренуар больше всего писал обнаженных женщин
Ренуар больше всего писал обнаженных женщин
Видео
Все видео
Показали новые кадры сериалов "Игра престолов", "Чернобыль" и "Хранители"
Показали новые кадры сериалов "Игра престолов", "Чернобыль" и "Хранители"
В сеть выложили первый тизер фильма о Лесе Украинке
В сеть выложили первый тизер фильма о Лесе Украинке
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
Назвали всех победителей премии Оскар
Назвали всех победителей премии Оскар
Назвали победителя Нацотбора Евровидения-2019
Назвали победителя Нацотбора Евровидения-2019
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1143
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4032
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2790
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2214
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5184
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
2 Просмотров: 360
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
вторник, 26 февраля 2019 07:38

Скандал с Maruv: организаторы Евровидения отреагировали на ситуацию с отбором

1 Комментировать
Скандал с Maruv: организаторы Евровидения отреагировали на ситуацию с отбором
  Maruv НЕ будет представлять Украину на Евровидении-2019. Фото - Факты

Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором песенного конкурса "Евровидение", возложил ответственность за отбор участника от Украины на Национальную общественную телерадиокомпанию (НОТУ). Так в союзе отреагировали на отмену участия Maruv в конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба EBU.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таяна отказалась участвовать в Евровидении

"Каждый национальный вещатель несет ответственность за отбор участника конкурса Евровидение в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. Сейчас телекомпания [НСТУ] ведет переговоры по объявлению представителя Украины на конкурсе, и после их подтверждения будет объявлено на официальных каналах Евровидения", - говорится в сообщении.

Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019, хотя суммарно получила наибольшее количество баллов на финале Нацотбора. Шесть баллов ей поставили зрители, пять - судьи. Однако окончательное решение остается за Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скандал с Maruv: организаторы Евровидения отреагировали на ситуацию с отбором». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Гюго предсказал независимое будущее Украины

Самое читаемое
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
33
 Просмотров: 42163
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 41395
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
6
 3 Просмотров: 28800
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 4 Просмотров: 23211
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 13401
Культура
Гюго предсказал независимое будущее Украины
Гюго предсказал независимое будущее Украины
7
 Просмотров: 1485
Киевский музей вошел в список лучших в мире
Киевский музей вошел в список лучших в мире Просмотров: 1089
Показали новые кадры сериалов "Игра престолов", "Чернобыль" и "Хранители"
Показали новые кадры сериалов "Игра престолов", "Чернобыль" и "Хранители"
 Просмотров: 567
Кто поедет на Евровидение вместо MARUV
Кто поедет на Евровидение вместо MARUV 1 Просмотров: 1764
MARUV прокомментировала ситуации относительно Евровиденья
MARUV прокомментировала ситуации относительно Евровиденья 1 Просмотров: 1530
Больше всего комментируют
25
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
9
"Великолепная реклама Украины для развития секс-туризма": сеть возмутил текст песни победительницы Нацотбора Евровидения
8
MARUV не поедет на Евровидение
4
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу
3
Победительнице Нацотбора Maruv для участия в Евровидение поставили условие
Голосов: 1931
Голосование Историю жизни кого из украинских музыкантов вы бы хотели увидеть в художественном фильме?
  • Владимир Ивасюк
  • Игорь Билозир
  • Андрей Кузьменко, "Скрябін"
  • Гайтана
  • Руслана
  • Оксана Хожай
  • Владимир Бебешко
  • Вика Врадий
  • Сергей Кузьминский, "Брати Гадюкіни"
  • Василий Гонтарский, Вася Club
  • ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua