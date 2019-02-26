Скандал с Maruv: организаторы Евровидения отреагировали на ситуацию с отбором

Maruv НЕ будет представлять Украину на Евровидении-2019. Фото - Факты

Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором песенного конкурса "Евровидение", возложил ответственность за отбор участника от Украины на Национальную общественную телерадиокомпанию (НОТУ). Так в союзе отреагировали на отмену участия Maruv в конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба EBU.

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"Каждый национальный вещатель несет ответственность за отбор участника конкурса Евровидение в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. Сейчас телекомпания [НСТУ] ведет переговоры по объявлению представителя Украины на конкурсе, и после их подтверждения будет объявлено на официальных каналах Евровидения", - говорится в сообщении.

Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019, хотя суммарно получила наибольшее количество баллов на финале Нацотбора. Шесть баллов ей поставили зрители, пять - судьи. Однако окончательное решение остается за Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.