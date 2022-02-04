Shadows of Forgotten Ancestors. Alina Pash представила песню на нацотбор Евровидение 2022

Певица 28-летняя Alina Pash представила песню для нацотбора на Евровидение-2022 под названием "Тени забытых предков" (Shadows of Forgotten Ancestors). Анонс состоялся после того, как исполнителя обвинили в незаконном посещении оккупированного Россией Крыма.

Фото: instagram.com/alinapash

Артистка выложила композицию без видеоряда в YouTube. Она отключила возможность писать комментарии, поэтому поклонники не могут высказаться. В конкурсной песне на нацотбор на Евровидение-2022 спела о славянских богах: Перуне, Дажбоге, вече, атаманах и даже зачитала рэп, пишет Оbozrevatel.

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Припев записан на украинском и английском языках, чтобы слушатель на европейском конкурсе смог понять, что артистка хотела рассказать своим выступлением.

Восемь исполнителей сразятся за возможность представлять Украину на песенном конкурсе Евровидения-2022. Их избрали из 284 заявок на участие. Финал национального отбора состоится 12 февраля в 19.00 в Центре культуры и искусств столичного Национального авиационного университета.