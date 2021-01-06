Шевченко дописал "Заповіт"

31-летний Тарас Шевченко написал "Заповіт" в ночь на 25 декабря 1845 года. Из-за болезни легких решил, что умрет. Выздоровел и прожил еще 16 лет. Фото: УкрЛіб

6 января 1845 года в Переяславе, в имении своего друга Андрея Козачковского, Тарас Григорьевич Шевченко закончил писать "Заповіт".

Начал написание 25 декабря, в ночь на Рождество. Находился в селе Вьюнище у Переяслава Киевской области. Участвовал в археологической экспедиции. Из-за дождя у поэта началось двустороннее воспаление легких. Болезнь ухудшалась и Шевченко казалось, что он не выживет. Однако выздоровел и прожил еще 16 лет.

Впервые "Заповіт" напечатали в издании "Новыя стихотворѣнія Пушкина и Шевченки" в Лейпциге 1859 года. Переведенный на около 150 языках народов мира. Композитор Николай Лысенко 1868-го положил сочинение на музыку.

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Стихотворение является призывом к освободительной борьбе украинского народа от порабощения Российской империей. 1941-го члены ОУН обязались выполнять "Заповіт" Тараса Шевченка и помогать всем народам, оказавшимся под властью Москвы.

В прокат вышел комедийный боевик "Бесславные крепостные" о Тарасе Шевченко. Поэт становится самураем: владеет катаной и сражается с японским воином за девушку, по сюжету. - Мне интересно, когда в идее есть какая-то провокация, эксперимент, сочетание несочетаемого, - говорит режиссер Роман Перфильев. - Почему американцы могут делать ироническое кино, а мы нет? Хотел снять бронзу с нашего гения. Изменить отношение к Шевченку как к печальному деду с портрета в школьном учебнике. Идея показать поэта с нового ракурса возникла во время Революции достоинства. Увидел, в каких необычных ипостасях его изображают на плакатах украинские художники. Как байкера, космонавта или Будду.