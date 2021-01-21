Сенцов снимет фильм в Канаде или США

Режиссер Олег Сенцов рассказал в интервью Deutsche Welle, что ведет переговоры о съемках в Канаде или Америке англоязычной ленты "Американская стори". Фото: DW

Режиссер Олег Сенцов рассказал о кинематографических планах на 2021 год.

"Есть 4 сценария. 1 написан на свободе, 3 - в тюрьме. Во все я верю, - говорит Сенцов в интервью Deutsche Welle. - Начали готовиться к следующему фильму. Это фильм "Американская стори". И если наши переговоры завершатся удачно, то будем снимать его в Канаде или в Америке на английском языке, так как "Американская стори" должно быть с англоязычными актерами. Хочу такой опыт получить".

В декабре 2020-го Сенцов завершил съемочный процесс криминальной драмы "Носорог". Это его первый фильм после освобождения из заключения в России.

"Это фильм о 1990-х. Уголовный мир, бандиты, - продолжает Сенцов. - Главный герой тоже из этого мира. Но это только фон, сюжет. Главное - это о человеке, что он чувствует, как живет. И вообще это об эпохе. Такой большой срез с 1982-го по 2005 год. Завершил съемочный период, который длился почти 3 месяца. Вылетаю в Рим на монтаж".

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Съемки проходили осенью в Кривом Роге и его окрестностях, а также во Львове. Бюджет - около 25 млн грн.

"Носорог" создается в копродукции с Польшей и Германией. Это 2-я режиссерская работа Сенцова. 1-я - "Гамер" - вышла в 2011-м. За обе картины получил Шевченковскую премию 2016 году.

Пророссийские силы в Украине наращивают позиции. Нынешняя власть с ними сотрудничает. Президент Владимир Зеленский стал разочарованием, констатирует режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.