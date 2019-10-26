Семья создает мультфильм собственноручно

Екатерина и Роман Кутенские из Тернополя создают мультсериал собственными силами.
Во время работы пара изучает новые специализированные направления, пишет "Терен".
Идею создать такую композицию предложил мужчина.
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"Сначала он придумал главную героиню - бабушку, о которой забыли дети и онуки. Чтоби женщине не было одиноко, она приютила несколько животных - попугая, хамелеона, петуха, двух кошек и собаку. Всех или забрала из приюта, или подобрала с улицы", - рассказывает Екатерина Кутенская.
Первая серия мультфильма вышла в прошлом году. Сценарий пара написала самостоятельно, а озвучили персонажей их друзья. Сейчас супруги работают над созданием второй серии мультика. В то же время у них уже готов сценарий на несколько сезонов этой истории.
Компания Disney хочет пригласить известного режиссера Роберта Земекиса для работы над киноверсией мультфильма Пиноккио 1940.
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