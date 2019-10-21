Экранизируют мультфильм Пиноккио

Мультфильм Пиноккио. Фото: Эксмо

Компания Disney хочет пригласить известного режиссера Роберта Земекиса для работы над киноверсией мультфильма Пиноккио 1940.

Сейчас по поводу этого ведутся переговоры с Земекисом. Режиссеру также доверят подбор актеров, сообщает Variety.

Недавно Земекис уже снял фильм Ведьмы Энн Хэтэуэй для компании Warner Bros. После завершения монтажа он сможет приступить к экранизации Пиноккио.

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Студия Disney начала подбор актеров для римейка "Белоснежка и семь гномов". Съемки начнут в марте 2020-го. Режиссером киноверсии "Белоснежки" станет Марк Уэбб, известный по работе над "новый Человек-паук".

