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воскресенье, 12 мая 2019 21:45

Секс-туризм - проблемная тема, о которой надо говорить - продюсер фильма "Анна" Виталий Шереметьев

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Секс-туризм - проблемная тема, о которой надо говорить - продюсер фильма &quot;Анна&quot; Виталий Шереметьев
Это лента с определенной долей иронии. Несмотря на то, что тема серьезная и является проблемной для Украины. Фото: facebook.com

Украинский фильм "Анна" попал в конкурсную программу короткометражных лент 72-го Каннского международного кинофестиваля. Пройдет с 14 по 25 мая на юге Франции.

- В последние годы очень возросло внимание к украинскому кино и к Украине как к месту, где происходят истории, - говорит сопродюсер "Анны" Виталий Шереметьев. - Автор и режиссер нашего фильма - гражданин Израиля Декель Беренсон, а вся съемочная группа - украинская команда. История происходит на востоке Украины, охваченном войной.

Главная героиня - мать-одиночка среднего возраста. Работает на мясоперерабатывающем комбинате. Живет в старой запущенной квартире. Хочет изменений, мечтает о лучшей жизни для себя и 16-летней дочери. По радио слышит рекламу вечеринки, которую устраивают для иностранцев, путешествующих в поисках любви. Решает посетить мероприятие, по сюжету.

Gazeta.ua пообщалась с продюсером Виталием Шереметьевым на пресс-конференции, посвященной участию Украины в Каннах.

Как вы присоединились к разработке фильма "Анна"? Что именно в первую очередь вас заинтересовало?

- Все началось со знакомства с режиссером Декелем Беренсоном. Его отношение и желание было первым мотивом. Нам понравилась его готовность работать с полностью украинской командой.

Где снимали ленту?

- В двух городах. Сначала Декель пожил немного в Киеве - ему надо было впитать местную культуру и аутентику. Тогда мы начали обсуждать, где можем снимать. Собрали фотографии из разных городов Украины и выбрали Кривой Рог, съездили туда. Декель был впечатлен этим городом. Изначально идея была все снимать там. Из-за логики производства и выбора локаций мы разбили съемку на два города - Киев и Кривой Рог. Большая часть снята в Кривом Роге.

В сюжете есть подробности, какая-то конкретика касательно места действия?

- Это образ востока Украины. Там нет конкретной привязки к боевым действиям. Это просто постсоветский украинский индустриальный город, его атмосфера.

Тема секс-туризма сложная, можно сказать, даже табуированная. Как было ее прорабатывать, проговаривать вслух?

- О любой проблемной теме, если она существует, надо говорить. И смотреть на нее под совершенно разными углами. Это помогает людям достичь понимания вопроса, а не занимать только одну позицию. И конечно же, раскрытие любой темы зависит от тональности, в которой о ней сообщается. Это сильно меняет угол зрения.

В фильме "Анна" с какой тональностью?

- Не хотел бы сильно спойлерить, но могу сказать, что это лента с определенной долей иронии. Несмотря на то, что тема серьезная и является проблемной для Украины.

Украинская премьера "Анны" состоится на Киевском международном кинофестивале "Молодость". Пройдет с 25 мая по 2 июня.

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Программа украинских мероприятий в рамках Каннского кинофестиваля выглядит так:

16 мая - украинский прием, который пройдет при поддержке Посольства Украины во Франции;

17 мая - бизнес-ланч Meet Ukrainian Producers, который проводится четвертый год подряд Фондом Игоря Янковского совместно с Госкино;

22 мая - мировая премьера фильма "Домой";

23 мая - мировая премьера фильма "Анна".

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