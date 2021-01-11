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понедельник, 11 января 2021 12:32

"Секс в большом городе": опубликовали промо-тизер перезапуска легендарного сериала

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&quot;Секс в большом городе&quot;: опубликовали промо-тизер перезапуска легендарного сериала
Производство сериала начнется в Нью-Йорке этой весной. Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

HBO Max анонсировал продолжение культового сериала "Секс в большом городе", который выйдет в формате мини-сериала. В съемках продолжения под названием And Just Like That... примут участие Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

Ким Кэтролл, игравшая Саманту Джонс, не будет участвовать в съемках, сообщает The Hollywood Reporter. Актриса открыто враждовала с Паркер из-за разницы в гонорарах, а в октябре 2017-го заявила, что не будет играть снова ту же самую роль. По сюжету, героиня Кэтролл, скорее всего, умрет.

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"Я выросла с этими персонажами, и мне хочется увидеть, как их история изменится в новой главе, с той честностью, остротой, юмором и любимым городом, которые всегда характеризовали их", - сказала глава продакшена стримингового сервиса HBO Max Сара Обри.

Производство сериала начнется в Нью-Йорке этой весной. Режиссеры планируют снять 10 серий по 30 мин. Вышел промо-тизер.

Сериал выходил с 1998-го по 2004 год. Сняли 6 сезонов и 2 полнометражных фильма.

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Одна из авторов сериала "Друзья" Марта Кауфман сообщила о начале съемок специального эпизода сериала в августе 2020 года. Их пришлось отложить из-за пандемии.

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