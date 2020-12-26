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воскресенье, 27 декабря 2020 00:45

"Секс и город" перезапустят с почти оригинальным составом

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&quot;Секс и город&quot; перезапустят с почти оригинальным составом
Сериал "Секс и город" перезапустят. Вернутся все актрисы, кроме Ким Кэтролл. Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вновь сыграют подруг, жительниц Нью-Йорка. Фото: Instagram.

Американский сериал "Секс и город" перезапустят. Будет выходить на стриминговом сервисе HBO.

Снимутся почти все актрисы, которые играли в оригинальном телешоу - Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Кроме Ким Кэтролл. Воплощала Саманту Джонс. Неоднократно заявляла журналистам, что не рассматривает возможность возвращения в проект.

Синтия Никсон начала политическую карьеру, баллотировалась в мэры Нью-Йорка. По ее словам, сериал сумел совершить революцию в стереотипах. Всем актрисам было более 30 лет. Сюжет пропагандировал мысль, что женщины думают не только о замужестве, а о сексе и просто наслаждению жизни.

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Сериал выходил с 1998 по 2004 год. Имеет шесть сезонов и две полнометражные ленты. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте "за 30" - они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. Эти беседы с подругами вдохновляют одну из них, журналистку Кэрри Брэдшоу, писать колонку в газете.

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