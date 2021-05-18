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вторник, 18 мая 2021 16:02

"Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом": художники о годовщине геноцида
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Андрей Ермоленко создал рисунок к 77-й годовщине геноцида крымскотатарского народа
Фото: facebook.com
Андрей Ермоленко создал рисунок к 77-й годовщине геноцида крымскотатарского народа
Никита Титов создал рисунок к 77-й годовщине геноцида крымскотатарского народа
Юрий Журавель создал рисунок к 77-й годовщине геноцида крымскотатарского народа
Марыся Рудська создала рисунок к 77-й годовщине геноцида крымскотатарского народа

18 мая исполняется 77 лет со времени депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины.

Украинские художники публикуют рисунки, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Среди авторов, которые откликнулись на событие - Андрей Ермоленко, Никита Титов, Юрий Журавель, Марыся Рудская.

"Молчать на грех - грех! Молчание убивает людей и народы, в 1933 - Голодомор, в 1941-1943 - Бабий Яр, 1944 - Крым! Я понимаю, если бы не молчание, то этих трагедий можно было бы избежать! Сегодня я рядом с кырымлы! Мы вернем вам ваш дом!" - пишет художник Андрей Ермоленко на своей странице в Facebook.

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Сегодня День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. 77 лет назад в 3.00 советская власть начал принудительное выселение крымских татар из Крыма. Тогда с полуострова депортировали 191 044 человек. Этот день отмечают также как День борьбы за права крымскотатарского народа.

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