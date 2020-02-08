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суббота, 08 февраля 2020 14:31

Сегодня стартует полуфинал нацотбора Евровидения-2020
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Молодой музыкант GIO работает в жанре pop-music. За право представлять Украину на международной музыкальной первенства будут соревноваться 16 конкурсантов
Фото: instagram.com/giodara_
[О] - обладатели премии "Хит года" по версии KissFM За право представлять Украину на международной музыкальной первенства будут соревноваться 16 конкурсантов
Екатерина Гуменюк, более известная как Assol, в пять лет смогла покорить украинский шоубизнес песней "Алые паруса" За право представлять Украину на международной музыкальной первенства будут соревноваться 16 конкурсантов
Участница национального отбора Katya Chilly проницательным криком представила начало песни, продемонстрировав начало трека За право представлять Украину на международной музыкальной первенства будут соревноваться 16 конкурсантов
Для конкурса CLOUDLESS подготовил англоязычный трек Drown Me Down. За право представлять Украину на международной музыкальной первенства будут соревноваться 16 конкурсантов

Первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 8 февраля.

За право представлять Украину на международной арене будут бороться 16 участников. 22 января в Киеве состоялась жеребьевка, в ходе которого определился порядок выступлений конкурсантов украинского нацотбора, пишет ТСН.

8 февраля представят свои номера [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Krut, Go-A, CLOUDLESS, GIO и Assol.

[О]. Украинская группа, исполняющая поп-музыку новой эры - Futurepop. Фронтвумен группы Оля Чернышева работала на бэк-вокале Олега Скрипки, Джамалы, Pianoboy, Kadnay, Brunette Shoot Blondes, Асии Ахат, Illaria. [О] - обладатели премии "Хит года" по версии KissFM, приз в номинации "Свежая кровь" Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET. На нацотборе группа исполнит украиноязычную песню "Там, куда Я иду".

Jerry Heil. 24-летняя певица, автор, композитор и видеоблогерка. В начале 2019 Jerry Heil покорила музыкальный пространство треком "# ОХРАНА_ОТМЕНА". "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытие года" по версии журнала Viva, номинантка на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года". Конкурсная композиция Jerry Heil получила название #VEGAN.

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Katya Chilly. Украинская певица, музыкант, композитор и хедлайнерка многих музыкальных фестивалей. В творчестве певицы 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более 1000 - в Украине. Katya Chilly пока держит свою конкурсную композицию в тайне. Однако уже успела заинтриговать поклонников, "Евровидение-2020": участница национального отбора Katya Chilly проницательным криком представила начало песни, продемонстрировав начало трека.

Krut. Молодая певица и бандуристка Марина Круть родом из Хмельницкого. Krut начала свой музыкальный путь 15 лет назад. Исполнительница стала участницей 9 сезона "Голоса страны". Девушка смело экспериментирует с народным инструментом.

Go-A. Киевская группа Go-A объединил в своем творчестве современные биты, этнический вокал и мощный гитарный драйв. Музыканты исполняют песни в созданном собственноручно стиле "укр-транс". Участники известных музыкальных фестивалей, неоднократно представляли украинскую музыку в Израиле, Польше и Беларуси. Специально для "Евровидения" Go-A представил украиноязычную песню "Соловей".

CLOUDLESS. Мужская группа, ставший популярным после выхода сингла "Между мирами". Трек стал саундтреком к сериалу "Школа". Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу. Для конкурса CLOUDLESS подготовил англоязычный трек Drown Me Down.

GIO. Молодой музыкант GIO работает в жанре pop-music. Автор и композитор, участник известных вокальных шоу "Х-фактор" и "Голос страны". Сейчас GIO активно работает над записью своего первого альбома. На нацотборе GIO выступит с песней Feeling so Lost.

Assol. Екатерина Гуменюк, более известная как Assol, в пять лет смогла покорить украинский шоубизнес песней "Алые паруса". 25-летняя певица участвовала в песенном шоу "Голос страны" и дошла до полуфинала. Assol попробует свои силы на Национальном отборе с песней Save It.

Национальный отбор на конкурс Евровидение-2020 стартовал 16 октября при обновленным правилам. Участником Национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не сообщается ее во время конкурса и в финал Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины . Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (продолжался до 25 декабря), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидение-2020 (22 февраля).

5 год подряд участников нацотбора будет судить Андрей Данилко. Место по судейским столом рядом с народным артистом также займет популярная певица Тина Кароль. Кресло вместо Евгения Филатова займет генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов. Музыкальным продюсером Национального отбора в очередной раз станет Руслан Квинта, креативной продюсером - Наталья Франчук, ведущим прямых эфиров - Сергей Притула.

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Дата
08
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