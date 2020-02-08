Сегодня стартует полуфинал нацотбора Евровидения-2020

Фото: instagram.com/giodara_

Первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 8 февраля.

За право представлять Украину на международной арене будут бороться 16 участников. 22 января в Киеве состоялась жеребьевка, в ходе которого определился порядок выступлений конкурсантов украинского нацотбора, пишет ТСН.

8 февраля представят свои номера [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Krut, Go-A, CLOUDLESS, GIO и Assol.

[О]. Украинская группа, исполняющая поп-музыку новой эры - Futurepop. Фронтвумен группы Оля Чернышева работала на бэк-вокале Олега Скрипки, Джамалы, Pianoboy, Kadnay, Brunette Shoot Blondes, Асии Ахат, Illaria. [О] - обладатели премии "Хит года" по версии KissFM, приз в номинации "Свежая кровь" Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET. На нацотборе группа исполнит украиноязычную песню "Там, куда Я иду".

Jerry Heil. 24-летняя певица, автор, композитор и видеоблогерка. В начале 2019 Jerry Heil покорила музыкальный пространство треком "# ОХРАНА_ОТМЕНА". "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытие года" по версии журнала Viva, номинантка на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года". Конкурсная композиция Jerry Heil получила название #VEGAN.

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Katya Chilly. Украинская певица, музыкант, композитор и хедлайнерка многих музыкальных фестивалей. В творчестве певицы 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более 1000 - в Украине. Katya Chilly пока держит свою конкурсную композицию в тайне. Однако уже успела заинтриговать поклонников, "Евровидение-2020": участница национального отбора Katya Chilly проницательным криком представила начало песни, продемонстрировав начало трека.

Krut. Молодая певица и бандуристка Марина Круть родом из Хмельницкого. Krut начала свой музыкальный путь 15 лет назад. Исполнительница стала участницей 9 сезона "Голоса страны". Девушка смело экспериментирует с народным инструментом.

Go-A. Киевская группа Go-A объединил в своем творчестве современные биты, этнический вокал и мощный гитарный драйв. Музыканты исполняют песни в созданном собственноручно стиле "укр-транс". Участники известных музыкальных фестивалей, неоднократно представляли украинскую музыку в Израиле, Польше и Беларуси. Специально для "Евровидения" Go-A представил украиноязычную песню "Соловей".

CLOUDLESS. Мужская группа, ставший популярным после выхода сингла "Между мирами". Трек стал саундтреком к сериалу "Школа". Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу. Для конкурса CLOUDLESS подготовил англоязычный трек Drown Me Down.

GIO. Молодой музыкант GIO работает в жанре pop-music. Автор и композитор, участник известных вокальных шоу "Х-фактор" и "Голос страны". Сейчас GIO активно работает над записью своего первого альбома. На нацотборе GIO выступит с песней Feeling so Lost.

Assol. Екатерина Гуменюк, более известная как Assol, в пять лет смогла покорить украинский шоубизнес песней "Алые паруса". 25-летняя певица участвовала в песенном шоу "Голос страны" и дошла до полуфинала. Assol попробует свои силы на Национальном отборе с песней Save It.

Национальный отбор на конкурс Евровидение-2020 стартовал 16 октября при обновленным правилам. Участником Национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не сообщается ее во время конкурса и в финал Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины . Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (продолжался до 25 декабря), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидение-2020 (22 февраля). 5 год подряд участников нацотбора будет судить Андрей Данилко. Место по судейским столом рядом с народным артистом также займет популярная певица Тина Кароль. Кресло вместо Евгения Филатова займет генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов. Музыкальным продюсером Национального отбора в очередной раз станет Руслан Квинта, креативной продюсером - Наталья Франчук, ведущим прямых эфиров - Сергей Притула.