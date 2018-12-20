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четверг, 20 декабря 2018 11:35

Сегодня состоится презентация книги Николая Давидюка "Как сделать Украину успешной"

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Сегодня состоится презентация книги Николая Давидюка &quot;Как сделать Украину успешной&quot;
20 декабря в Музее Истории Киева состоится презентация книги Николая Давыдюка "Как сделать Украину успешной"

Сегодня в четверг, 20 декабря, в 19.00 состоится публичная презентация книги Николая Давидюка "Как сделать Украину успешной". Мероприятие будет проходить в Музее Истории Киева по адресу Богдана Хмельницкого 7, третий этаж.

Вход свободный. Николай Давидюк - автор идеи, соавтор и составитель, Ph.D, политический эксперт на ведущих украинских и международных информационных ТВ каналах и радио, политолог. Основатель Форума новых политических лидеров. Автор книги: "КАК РАБОТАЕТ ПУТИНСКАЯ ПРОПАГАНДА".

"Как сделать Украину успешной" выпущена издательством "Смолоскип".

Данная книга - попытка начать общенациональный диалог, большую общественную дискуссию о том, как сделать Украину успешной. Ответить на простой вопрос: а что я могу сделать для успеха страны?

Все собеседники этой книги понимают вызовы, которые стоят перед ними и их отраслю в целом. В то же время, они уверены: нужно начинать с себя, и тогда все получится, и Украина станет такой, какой мы хотим ее видеть. Герои и соавторы книги - известные и успешные украинцы: Виктор Ющенко, Борис Гудзяк, Элла Либанова, Левко Лукьяненко, Мишель Терещенко, Олег Устенко, Юрий Гусев, Мирослава Гонгадзе, Василий Мирошниченко, Ярослав Грицак, Сергей Квит, Андрей Любка, Дана Павлычко, Пилип Ильенко, Александр Ройтбурд, Наталья Заболотная, Дмитрий Борисов.

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