Самый успешный ремейк: "Король Лев" бьет рекорды

 
Ексклюзивы
1/5
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 522
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5634
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
9 Просмотров: 1287
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 873
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1539
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3105
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2196
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5094
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 15048
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 16038
Фото
Все фото
8
3
23
6
4
Экстремальное мини и глубокое декольте: какими сексуальными нарядами удивляли звезды на Teen Choice Awards 2019
Экстремальное мини и глубокое декольте: какими сексуальными нарядами удивляли звезды на Teen Choice Awards 2019
Россия пытается монополизировать славянство - режиссер сериала &quot;Славяне&quot;
Россия пытается монополизировать славянство - режиссер сериала "Славяне"
Нашли уникальный скифский курган с золотыми украшениями
Нашли уникальный скифский курган с золотыми украшениями
The Guardian опубликовало комикс об Евромайдане
The Guardian опубликовало комикс об Евромайдане
&quot;Голый режиссер&quot;: Netflix выпустил сериал о порно 1980-х
"Голый режиссер": Netflix выпустил сериал о порно 1980-х
Видео
Все видео
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Ню-метал группа Slipknot выпустила альбом впервые за 5 лет
Ню-метал группа Slipknot выпустила альбом впервые за 5 лет
"Танцы со звездами": рассекретили имена всех участников проекта
"Танцы со звездами": рассекретили имена всех участников проекта
Группа The Hardkiss представила видео на песню "Хто, як не ти"
Группа The Hardkiss представила видео на песню "Хто, як не ти"
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5634
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4610
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4185
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 864
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7866
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 405
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
вторник, 13 августа 2019 15:46

Самый успешный ремейк: "Король Лев" бьет рекорды

  Комментировать
Самый успешный ремейк: &quot;Король Лев&quot; бьет рекорды
"Король лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории. Фото: https://www.pinterest.com

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Король Лев" достигают $1,33 млрд.

По данным сайта BoxOfficeMojo, лента стала самой успешной анимацией в истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Русалочку Ариэль сыграет темнокожая актриса

Прошлый рекорд поставил мультфильм "Холодное сердце" в 2013-м со сборами $1,29 млрд.

Третью строчку заняла "Суперсемейка-2", которую сняли в 2018-м. Кассовый сбор достиг $1,24 млрд. "Миньоны" в 2015-м заняли 4-е место - $1,16 млрд. "История игрушек: Большой побег" 2010-го заняла 5-ю позицию - $1,07 млрд.

"Король Лев" стал самым успешным ремейком студии Disney. Сборы мультфильма в 1994-м составили $987 млн.

Недавно стало известно, что режиссер мультфильма "Король Лев" Джон Фавро спрятал реальную сцену в фильме.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самый успешный ремейк: "Король Лев" бьет рекорды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин

Украинец открыл заведение, ставшее символом Вены

"Динамо" в Москве поиздевалось над "Спартаком"

Российские войска вошли на территорию Польши

Бетонный забор отделял западную и восточную части города

Самое читаемое
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 41230
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 38259
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
19
 Просмотров: 31824
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 25266
Куда делся &quot;Голос&quot; Вакарчука
Куда делся "Голос" Вакарчука Просмотров: 21879
Культура
В Украине запустился бесплатный онлайн-курс для художников
В Украине запустился бесплатный онлайн-курс для художников Просмотров: 108
Экстремальное мини и глубокое декольте: какими сексуальными нарядами удивляли звезды на Teen Choice Awards 2019
Экстремальное мини и глубокое декольте: какими сексуальными нарядами удивляли звезды на Teen Choice Awards 2019
8
 Просмотров: 6671
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
 Просмотров: 585
Россия пытается монополизировать славянство - режиссер сериала "Славяне"
Россия пытается монополизировать славянство - режиссер сериала "Славяне"
3
 Просмотров: 1674
10 причин посетить Comic Con Ukraine 2019
10 причин посетить Comic Con Ukraine 2019 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
9
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
6
Россиянам станет проще получить украинское гражданство. Зеленский подписал указ
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Голосов: 430
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua