Самый успешный ремейк: "Король Лев" бьет рекорды

"Король лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории. Фото: https://www.pinterest.com

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Король Лев" достигают $1,33 млрд.

По данным сайта BoxOfficeMojo, лента стала самой успешной анимацией в истории.

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Прошлый рекорд поставил мультфильм "Холодное сердце" в 2013-м со сборами $1,29 млрд.

Третью строчку заняла "Суперсемейка-2", которую сняли в 2018-м. Кассовый сбор достиг $1,24 млрд. "Миньоны" в 2015-м заняли 4-е место - $1,16 млрд. "История игрушек: Большой побег" 2010-го заняла 5-ю позицию - $1,07 млрд.

"Король Лев" стал самым успешным ремейком студии Disney. Сборы мультфильма в 1994-м составили $987 млн.

Недавно стало известно, что режиссер мультфильма "Король Лев" Джон Фавро спрятал реальную сцену в фильме.