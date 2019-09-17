Самый киевский поэт Леонид Киселев умер в 22

21 сентября 1946-го в Киеве родился украинский поэт Леонид Киселев. Его называли "киевским Лермонтовым". Умер от лейкемии в возрасте 22 лет.

Его отец Владимир Леонтьевич Киселев - фронтовик и автор детских и приключенческих книг "Воры в доме", "Только для девочек", "Любовь и картошка". Он дружил с Виктором Некрасовым, который написал роман "В окопах Сталинграда" и затем эмигрировал во Францию. Некрасов, в со своей стороны, по-фронтовому дружил и систематически выпивал с главным редактором "Нового мира" Александром Твардовским. Это помогло 16-летнему Лене Киселеву напечататься в московском журнале.

Леня стихи писал с 11 лет.

Иван Драч и Николай Винграновский, Юрий Щербак и Мирон Петровский считали за честь дружить с Леней. Они часто бывали в квартире Киселевых на улице Красноармейской, а также в трехкомнатном корпункте московской "Литературной газеты" в полуподвальном флигельке на Ярославовом Валу. А сам Леня любил наведываться на Русановку к старшей его на добрый десяток лет Майи Брусиловской. В ее квартире не было телефона, а вместо мебели - лесные пеньки и матрасы. Встречи проходили с "сухариком" и болгарскими сигаретами "ВТ" по 40 копеек за пачку.

В "Маленькой футбольной команде" Юрий Щербак дает точный портрет Лени: "Лицо неподвижно-смуглое, и это делало его похожим на молодого венецианца. Однако темпераментом Леня слишком отличался от итальянцев: был малоподвижен и медлителен (конечно, не на футбольном поле), слова произносил тихо и как -то вяло... "

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 7 неожиданных высказываний известных людей об украинском языке ко Дню Независимости

Учился на факультете иностранных языков Киевского университета на переводческом отделении, специализируясь в английском языке. Несмотря на молодой возраст, он поражал всех не только начитанностью и широким знанием мировой литературы, но и знанием точных наук - сложных правил квантовой механики, кибернетики; мог говорить о последнем футбольном матче или самом зарубежном фильме.

Увлекался и знал древнее искусство, мозаики и фрески Киевской Софии, интересовался примитивным искусством Никифора, любил поэзию Шевченко, раннего Тычины, Драча, Винграновского, Блока, Пастернака, Гумилева, Данте, Шекспира, Рильке и Лорки, американский джаз, украинскую и парагвайскую песню.

А потом юный поэт узнал о страшном диагнозе. У него была лейкемия - рак крови. Чуть ли не весь интеллигентный Киев, который имел доступ к зарубежным лекарств, пытался помочь обреченному Киселеву.

В двадцать лет ребенок киевского асфальта, полуроссиянин-полуеврей, переходит в стихах с русского языка на украинский. Язык, слышанныйтолько на городских базарах и во время нечастых выездов в деревню. Хотя еще в семнадцать он будто предвидел, что так произойдет:

Я постою у края бездны

И вдруг пойму, сломясь в тоске,

Что все на свете - только песня

На русском языке.

Не плакалось ему по себе и по миру "городским" языком. Мещанам 1960-х он открыл истину с трех слов: "Язык души - украинский". Посмертно вышли две книги Киселева: в 1970 году - "Стихи. Вірші", 1979 - "Последняя песня. Остання пісня".

Василий Стус писал: "В младших современников больше всего ценю Василия Голобородько. Потом - Винграновского и, конечно, Леонида Киселева".

Подруга и адресат многих стихотворений Лени, художественный редактор и диссидент Майя Брусиловская перешла на фамилию Каганская и эмигрировала в Израиль. Она живет на окраине Иерусалима, имеет проблемы со здоровьем и держит дома автомат Калашникова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 интересных фактов о фильме "Заборонений"

"Я дружил со старым Киселевым - отцом Лени, - рассказывал писатель Анатолий Шевченко. - Мы жили в одном доме и часто бывали друг у друга. Леня был, как тихое лето. Часто засиживался на кухне с друзьями отца. Тот на короткой ноге был с Константином Симоновым, знаком с Твардовским, Окуджавой. Застенчивый мальчик с задатками гения начал писать по-русски. В 10-м классе в журнале "Новый мир" напечатал свое стихотворение "Цари" о Петре Первом".

Декламирует: "Не Петр, а те голодные, босые/в болоте основали Петроград./За долгую историю России/ ни одного хорошего царя".

"Боже, как на него набросился академик Благой. Громил его в прессе - что, мол, знает тот мальчишка. И Леня написал пародию на этот же стих. Конец переделал: "И Петр, и те голодные, босые/ в одном строю к единой цели шли. / За долгую историю России/ были и хорошие цари".

В 1967-м ко мне пришли оба Киселева. Мне родня из Кривого Рога передала самогонный аппарат. Перед тем я сделал закваску, и вот мы сели на кухне, водка капает потихоньку. Мы пьем, Леня читает стихи, он уже стал писать на украинском. Так всю ночь и никто пьяный не был. Через две недели отец позвал меня к себе. Говорит: "Лени недолго осталось жить". Нашли рак крови.

По сути, за год он сгорел. Отец куда только не бросался, из Германии какой-то диссидент передал ему лекарства. Думаю, это продлило жизнь Лени. Он знал, что умирает, но я ни разу не видел, чтобы он плакал. Незадолго до смерти написал стих "Осень":

Така золота, що нема зупину.

Така буйна — нема вороття.

В останніх коників, що завтра загинуть,

Вчуся ставленню до життя.

Когда умирал, отец рассказывал: хватался за кровать, не хотел уходить. Как его не стало, мне перезвонил Олесь Гончар. Хотел через меня передать письмо соболезнования отцу. Он считал Киселева гениальным поэтом. Говорю: "Передайте сами, отцу будет приятно".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Современная украинская литература самоустранилась от войны - Борис Гуменюк

В 2013 году вышел двухтомник "Над киевскими тетрадями" ( "Ярославов Вал")

"Леонид Киселев - не только выдающийся поэт, который навсегда остался молодым и поэт прежде всего для молодых. Он - одна из киевских легенд, в которой живет время и поучительный смысл. А еще - Киселев, безусловно, "самый киевский " поэт из всех, кого мы знаем "- пишут издатели.

Книга "Над киевскими тетрадями" - это, по сути, полное собрание сочинений Леонида Киселева. Кроме его поэзии, прозы, переводов, здесь публикуются письма и дневники и эксклюзивный фотоматериал.

***

Згадаєш їжака, що я приніс,

І як вночі він бігав по кімнаті.

А вже роки убогі і багаті,

Як сніг січневий, промайнуть навкіс.

Забудь ім'я, і голос, і слова,

Лише згадай, що серпень був, як вершник.

Заносилось на дощ. Дивак і віршник

Прийшов вночі і руки цілував…

А інший хтось цей аркуш відшука,

І в нім, далекім, блисне, наче спалах,

Моя любов до жінки, що не спала

І хлібом годувала їжака.

* * *

Тільки двічі живемо.

Раз – у світі білім-білім.

Тож сумуємо і квилим,

Як до іншого йдемо.

А тоді ще в другий раз.

В світі чорнім – аж червонім.

Чорнозем ламає скроні.

І трава росте крізь нас.