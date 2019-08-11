Самое большое зло человечества: сколько ждать чтобы без зазрений совести спойлерить фильм

Когда можна спойлерить фильм или сериал. Фото: https://www.meme-arsenal.com

Британский сайт MusicMagpie провел опрос среди 2000 реципиентов и выяснил сколько нужно ждать прежде чем спойлерить сериал или фильм.

По данным опроса, бросать спойлеры к киноленте можно через 10 дней после премьеры.

Сюжет сериала разрешается раскрыть после 33 часов после выхода эпизода.

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Треть опрошенных признались, что ссорились с семьей или друзьями через спойлеры. 8% реципиентов рассказали, что спойлерят в соцсетях, а 52% поделились, что натыкаются на спойлеры в интеренете.

Больше информации распространялось об "Игре престолов", "Ходячих мертвецах" и "Во все тяжкие".

На сайте также собрали самые популярные способы пользователей избежать спойлеров: не заходить в соцсети (46%) и ограничить общение с родственниками и друзьями (30%). Некоторые радикалы удаляют приложения всех соцсетей (9%) или специально берут отгулы на работе (7%).

Продюсеры американского телеканала HBO Дэвид Бениофф и Дэн Вайс, которые стали авторами сериала "Игра престолов", подписали контракт со стриминговим сервисом Netflix.